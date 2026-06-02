Xiaomi кондиционерларни вакуумли рақамли тозалаш хизматини йўлга қўйди
Xiaomi компанияси Mi Home сервис марказлари орқали тақдим этилаётган кондиционерларни вакуумли рақамли тозалаш хизмати бўйича улкан натижаларни эълон қилди. Мазкур хизмат ишга туширилганидан буён ўтган олти ой давомида ундан бир миллиондан ортиқ хонадон фойдаланди. Ҳозирда хизмат кўрсатиш тармоғи мамлакатнинг 31 та маъмурий ҳудудини қамраб олган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания маълумотларига кўра, мижозларнинг мамнунлик даражаси жуда юқори — фойдаланувчиларнинг 99 фоиздан ортиғи кўрсатилган хизматдан тўлиқ рози бўлган. Шу билан бирга, Xiaomi мутахассисларни тайёрлаш тизимини ҳам фаол ривожлантирмоқда. Онлайн ва офлайн ўқув курслари доирасида 100 000 дан ортиқ монтажчилар тайёрланди, бу эса ускуналарни ўрнатиш ва уларга хизмат кўрсатиш сифатини оширишга хизмат қилади.
Сервиснинг ўзига хослиги интеллектуал қурилмалар ёрдамида вакуумли тозалаш жараёнини рақамли назорат қилишдан иборат. Тизим тозалаш параметрларини қайд этиб боради ва инсон омилининг таъсирини минималлаштиради. Анъанавий усулларда йўл қўйиладиган хатолар иқлим техникасининг самарадорлигини пасайтириб юбориши мумкин эди.
Xiaomi мутахассисларининг таъкидлашича, нотўғри бажарилган вакуумли тозалаш совутиш ва иситиш жараёнини ёмонлаштиради, шунингдек, ускунанинг хизмат қилиш муддатини қисқартиради. Янги сервис ҳар бир босқич бўйича ҳисобот шакллантириб, жараённинг шаффофлигини ва натижаларни текшириш имкониятини таъминлайди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Xiaomi глобал бозор учун Mijia Air Кондитионер ГентлеAir номли янги ақлли кондиционерини тақдим этган эди. Компания нафақат замонавий қурилмалар ишлаб чиқариш, балки уларга юқори технологик хизмат кўрсатишга ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда.
…