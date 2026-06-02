Xiaomi кондиционерларни вакуумли рақамли тозалаш хизматини йўлга қўйди

·60·Техно
Xiaomi кондиционерларни вакуумли рақамли тозалаш хизматини йўлга қўйди

Xiaomi компанияси Mi Home сервис марказлари орқали тақдим этилаётган кондиционерларни вакуумли рақамли тозалаш хизмати бўйича улкан натижаларни эълон қилди. Мазкур хизмат ишга туширилганидан буён ўтган олти ой давомида ундан бир миллиондан ортиқ хонадон фойдаланди. Ҳозирда хизмат кўрсатиш тармоғи мамлакатнинг 31 та маъмурий ҳудудини қамраб олган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания маълумотларига кўра, мижозларнинг мамнунлик даражаси жуда юқори — фойдаланувчиларнинг 99 фоиздан ортиғи кўрсатилган хизматдан тўлиқ рози бўлган. Шу билан бирга, Xiaomi мутахассисларни тайёрлаш тизимини ҳам фаол ривожлантирмоқда. Онлайн ва офлайн ўқув курслари доирасида 100 000 дан ортиқ монтажчилар тайёрланди, бу эса ускуналарни ўрнатиш ва уларга хизмат кўрсатиш сифатини оширишга хизмат қилади.

Сервиснинг ўзига хослиги интеллектуал қурилмалар ёрдамида вакуумли тозалаш жараёнини рақамли назорат қилишдан иборат. Тизим тозалаш параметрларини қайд этиб боради ва инсон омилининг таъсирини минималлаштиради. Анъанавий усулларда йўл қўйиладиган хатолар иқлим техникасининг самарадорлигини пасайтириб юбориши мумкин эди.

Xiaomi мутахассисларининг таъкидлашича, нотўғри бажарилган вакуумли тозалаш совутиш ва иситиш жараёнини ёмонлаштиради, шунингдек, ускунанинг хизмат қилиш муддатини қисқартиради. Янги сервис ҳар бир босқич бўйича ҳисобот шакллантириб, жараённинг шаффофлигини ва натижаларни текшириш имкониятини таъминлайди.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Xiaomi глобал бозор учун Mijia Air Кондитионер ГентлеAir номли янги ақлли кондиционерини тақдим этган эди. Компания нафақат замонавий қурилмалар ишлаб чиқариш, балки уларга юқори технологик хизмат кўрсатишга ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда.

XiaomiMi HomeMijiaКондиционерТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин