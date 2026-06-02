ЗероДрифт сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун 10 млн доллар жалб қилди
Катта корпорациялар ўзларининг сунъий интеллект (AI) тизимларидаги носозликларни бартараф этишга уринаётган бир пайтда, бошқарув ва назорат масаласи асосий муаммога айланди. Баъзи компаниялар бу борада икки томонлама ёндашувни қўлламоқда: биринчи модел сўровларни қайта ишласа, иккинчи модел биринчисини хатолардан ҳимоя қилади. Сешанба куни 10 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилганини эълон қилган ЗероДрифт стартапи айнан шу йўналишда хизмат кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ЗероДрифт тизими AI моделлари ва якуний фойдаланувчилар ўртасида жойлашиб, мувофиқлик (комплиансе) талабларига зид бўлган хабарларни аниқлайди ва уларни алмаштиради. Бир сунъий интеллект тизимини бошқасининг хатоларини тузатиш учун қуриш ғалати туюлиши мумкин, бироқ ЗероДрифт архитектураси бир қанча афзалликларга эга. Тизим СОК 2 ёки ГДPR каби стандартларни қўллайдиган анъанавий дастурлар орқали ишга тушади ва фақат хабар белгиланганидан кейингина LLM (катта тил модели) уни қайта таҳрирлайди.
Компания бош директори Кумеш Ароомооганнинг сўзларига кўра, тизим қайси соҳа тартибга солиниши ва қайси қоида бузилганини аниқ белгилаб беради, шундан сўнг LLM хабарни хавфсиз кўринишга келтиради. Муҳими, ушбу жараён OpenAI ёки Anthropic каби йирик лабораторияларнинг стандарт моделларига қараганда камроқ кечикиш (латенкй) ва юқори ишончлилик билан ишлайди.
Ҳозирда ушбу технология асосан чатботлар учун мўлжалланган бўлса-да, келажакда у инсон кўзи тушмайдиган автоматлаштирилган тизимлар ичидаги хабарларни ҳам назорат қилиши кутилмоқда. Инвесторлар орасида a16z Спеедрун ва Реигн Вентурес каби номлар борлиги ушбу маҳсулотга бўлган талаб юқори эканлигидан далолат беради. Ароомооганнинг таъкидлашича, инвестиция раунди рекорд даражадаги қисқа вақт — уч ҳафта ичида якунланган.
…