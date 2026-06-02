ЗероДрифт сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун 10 млн доллар жалб қилди

·45·Техно
ЗероДрифт сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун 10 млн доллар жалб қилди

Катта корпорациялар ўзларининг сунъий интеллект (AI) тизимларидаги носозликларни бартараф этишга уринаётган бир пайтда, бошқарув ва назорат масаласи асосий муаммога айланди. Баъзи компаниялар бу борада икки томонлама ёндашувни қўлламоқда: биринчи модел сўровларни қайта ишласа, иккинчи модел биринчисини хатолардан ҳимоя қилади. Сешанба куни 10 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилганини эълон қилган ЗероДрифт стартапи айнан шу йўналишда хизмат кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ЗероДрифт тизими AI моделлари ва якуний фойдаланувчилар ўртасида жойлашиб, мувофиқлик (комплиансе) талабларига зид бўлган хабарларни аниқлайди ва уларни алмаштиради. Бир сунъий интеллект тизимини бошқасининг хатоларини тузатиш учун қуриш ғалати туюлиши мумкин, бироқ ЗероДрифт архитектураси бир қанча афзалликларга эга. Тизим СОК 2 ёки ГДPR каби стандартларни қўллайдиган анъанавий дастурлар орқали ишга тушади ва фақат хабар белгиланганидан кейингина LLM (катта тил модели) уни қайта таҳрирлайди.

Компания бош директори Кумеш Ароомооганнинг сўзларига кўра, тизим қайси соҳа тартибга солиниши ва қайси қоида бузилганини аниқ белгилаб беради, шундан сўнг LLM хабарни хавфсиз кўринишга келтиради. Муҳими, ушбу жараён OpenAI ёки Anthropic каби йирик лабораторияларнинг стандарт моделларига қараганда камроқ кечикиш (латенкй) ва юқори ишончлилик билан ишлайди.

Ҳозирда ушбу технология асосан чатботлар учун мўлжалланган бўлса-да, келажакда у инсон кўзи тушмайдиган автоматлаштирилган тизимлар ичидаги хабарларни ҳам назорат қилиши кутилмоқда. Инвесторлар орасида a16z Спеедрун ва Реигн Вентурес каби номлар борлиги ушбу маҳсулотга бўлган талаб юқори эканлигидан далолат беради. Ароомооганнинг таъкидлашича, инвестиция раунди рекорд даражадаги қисқа вақт — уч ҳафта ичида якунланган.

Сунъий IntelлектЗероДрифтСтартапТехнологияLLM
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин