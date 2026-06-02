Эски Ан-24 ва Ан-26 ўрнини босувчи Ил-114-300 самолётлари 2026-йилда чиқади

·49·Техно
Эски Ан-24 ва Ан-26 ўрнини босувчи Ил-114-300 самолётлари 2026-йилда чиқади

Бирлашган авиация корпорацияси (ОАК) маълумотларига кўра, Россиянинг янги Ил-114-300 минтақавий йўловчи самолётларини серияли ишлаб чиқариш 2026-йилдан бошланади. Корпорация раҳбари Вадим Бадеха талабга қараб йилига 6 тадан 12 тагача ҳаво кемаси ишлаб чиқариш режалаштирилаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда ушбу русумдаги илк самолётлар партиясини сотиб олиш учун бир нечта ҳудудлар даъвогарлик қилмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, биринчи Ил-114-300 лайнери Архангелск вилоятига топширилиши кутилмоқда. ОАК мутасаддилари мавжуд ички талабни тўлиқ қондириш имконияти борлигини таъкидламоқда.

Ил-114-300 — бу Ил-114 моделининг чуқур модернизация қилинган варианти бўлиб, у ички ва минтақавий йўналишлар учун мўлжалланган. Лайнер 68 нафар йўловчини ташишга қодир ва максимал юк билан 1400 км масофагача парвоз қила олади. Унинг асосий устунлиги кичик, қисқа ва ҳатто тупроқли учиш-қўниш йўлакларидан фойдалана олишидир.

Янги ҳаво кемаси маънан эскирган Ан-24 ва Ан-26 самолётлари, шунингдек, хорижнинг АТР-72 ва Бомбардиер Даш 8 моделларининг ўрнини босиши кутилмоқда. Самолёт тўлиқ Россия тизимлари, жумладан, ТВ7-117СТ-01 турбовинтли двигателлари билан жиҳозланган бўлиб, Арктика шароитида ҳам ишлашга мослаштирилган.

АвиацияИл-114-300РоссияТехнологияСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин