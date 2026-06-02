Россияда 4G қамрови бўйича энг яхши оператор номи маълум қилинди

·41·Техно
Россияда 4G қамрови бўйича энг яхши оператор номи маълум қилинди

Виго компанияси томонидан 2026-йилнинг биринчи чорагида ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, «MegaFon» Россияда тармоқ қамрови бўйича биринчи ўринни эгаллади. Виго Ковераге Скоре методологияси қамров майдони, 4G ҳудудидаги аҳоли улуши ва тармоқнинг технологик даражасини ҳисобга олади. Москва шаҳрида «MegaFon» кўрсаткичлари энг яқин рақибидан деярли 5 фоизга юқори экани қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бутун Россия бўйлаб ўтказилган рейтингда ҳам «MegaFon» 649 балл билан етакчилик қилмоқда. Кейинги ўринларни 622 балл билан Tele2, 616 балл билан MTS ва 568 балл билан «Билайн» эгаллади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, 3G тармоқлари кўп ҳолларда рефарминг босқичида бўлгани сабабли, ушбу технология таҳлилдан чиқариб ташланган.

«MegaFon»нинг Москва бўлими директори Виктор Югайнинг сўзларига кўра, компания турар-жой мажмуалари ва ижтимоий объектларда тармоқ сиғимини мунтазам ошириб бормоқда. Ўтган йили Москвада бир неча юзлаб таянч станциялари қурилиб, 3 мингдан ортиқ телеком-объектлар модернизация қилинган эди.

Инфратузилмани ривожлантириш ишлари 2026-йилда ҳам давом этмоқда: йил бошидан буён юздан ортиқ янги таянч станциялари ишга туширилди ва мингдан зиёд объект янгиланди. Шунингдек, муҳандислар тармоқни ёзги мавсумга тайёрлаш мақсадида иқлим ускуналарини алмаштириш бўйича 400 га яқин тадбирларни амалга оширишган. Тадқиқот давомида жами 12 348 454 та қурилма кўрсаткичлари таҳлил қилинган.

ТехнологияMegaFon4GИнтернетРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин