Amazon Prime Дай 2026 акцияси 23-26-июн кунлари бўлиб ўтади

·44·Техно
Amazon Prime Дай 2026 акцияси 23-26-июн кунлари бўлиб ўтади

Amazon компанияси сешанба куни ўзининг ҳар йиллик анъанавий Приме Дай савдо тадбири жорий йилнинг 23-26-июн кунлари ўтказилишини эълон қилди. Бу йилги чегирмалар мавсуми одатдагидан бироз вақтлироқ бошланмоқда, чунки Приме Дай тадбирлари қоидага кўра июль ойида ташкил этилар эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг расмий блогида келтирилишича, Приме аъзолари етакчи брендлар, тренддаги маҳсулотлар ва Amazon эксклюзив товарларини ҳамёнбоп нархларда харид қилишлари мумкин. Шунингдек, янги озиқ-овқат маҳсулотлари, ёзги анжомлар ва ўқув мавсуми учун зарурий буюмлар тезкор ҳамда бепул етказиб бериш хизмати билан тақдим этилади.

Илгари Приме Дай асосан қимматбаҳо ва ҳашаматли буюмлар хариди билан боғлиқ бўлган бўлса, сўнгги йилларда харидорлар кўпроқ кундалик эҳтиёж молларига эътибор қаратмоқда. Amazon вакилларининг КНБК телеканалига маълум қилишича, бу йилги акцияда ози-овқат ва уй-рўзғор буюмлари асосий ўринни эгаллайди.

Бундай стратегия ҳозирги иқтисодий вазиятда мантиқий кўринади. Мичиган университети маълумотларига кўра, АҚШда истеъмолчилар кайфияти мураккаб иқтисодий шароит туфайли май ойида рекорд даражадаги паст кўрсаткичга тушган. Шунга қарамай, ўтган йилги Приме Дай даврида АҚШ ритейлерлари 24,1 миллиард доллар онлайн савдо ҳажмини қайд этган эди.

AmazonПриме ДайЭ-коммерсеЧегирмаларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин