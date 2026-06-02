2021-йилга қайтиш: GeForce RTX 3060 яна сотувга чиқди

·37·Техно
2021-йилга қайтиш: GeForce RTX 3060 яна сотувга чиқди

Колорфул компанияси Хитой бозорида GeForce RTX 3060 12GB видеокарталарини етказиб беришни қайта тиклади. Боард Чаннелс Форуms ресурсининг маълумотларига кўра, Колорфул Баттле Ахе GeForce RTX 3060 ДУО 12Г В2 модели яна расталарда пайдо бўлган. Ҳозирча етказиб бериш ҳажми чекланган бўлиб, ҳар бир минтақа учун бир неча ўнлаб карталар ажратилган, бироқ компания ҳафталик етказиб бериш тизимини йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу видеокартанинг ҳамкорлар учун нархи 2200 юан (тахминан $325) этиб белгиланган. Колорфул расмий дўконида эса у 2349 юан ёки тахминан $347 дан сотилмоқда. Қизиғи шундаки, бу нарх беш йил олдинги дебют нархидан ҳам юқорироқдир. Маҳсулот саҳифасида келтирилишича, буюртмалар шу ҳафтадан бошлаб жўнатилади ва 5-июнгача эгаларига етиб боради.

RTX 3060 12GB моделининг бозорга қайтиши NVIDIA ушбу график процессорлар ишлаб чиқаришни қайта тиклаётгани ҳақидаги миш-мишларни тасдиқлайди. Тез орада ASUS, МСИ ва Галах каби брендлардан ҳам янги партиялар чиқиши кутилмоқда. Эслатиб ўтамиз, GeForce RTX 3060 12GB илк бор 2021-йилда $329 тавсия этилган нарх билан чиққан ва Стеам фойдаланувчилари орасида энг оммабоп видеокартага айланган эди.

Боард Чаннелс Форуms маълумотлари одатда видеокарта ишлаб чиқарувчи компаниялар ходимлари ва тизим интеграторлари томонидан тақдим этилади, шунинг учун ушбу манбанинг сиздирган маълумотлари кўп ҳолларда ўз тасдиғини топади. Шунингдек, кеча AMD компанияси ҳам ўзининг Ryzen 7 5800X3D 10т Анниверсарй Эдитион моделини расман тақдим этган эди.

NVIDIAGeForce RTX 3060КолорфулВидеокартаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин