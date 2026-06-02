2021-йилга қайтиш: GeForce RTX 3060 яна сотувга чиқди
Колорфул компанияси Хитой бозорида GeForce RTX 3060 12GB видеокарталарини етказиб беришни қайта тиклади. Боард Чаннелс Форуms ресурсининг маълумотларига кўра, Колорфул Баттле Ахе GeForce RTX 3060 ДУО 12Г В2 модели яна расталарда пайдо бўлган. Ҳозирча етказиб бериш ҳажми чекланган бўлиб, ҳар бир минтақа учун бир неча ўнлаб карталар ажратилган, бироқ компания ҳафталик етказиб бериш тизимини йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу видеокартанинг ҳамкорлар учун нархи 2200 юан (тахминан $325) этиб белгиланган. Колорфул расмий дўконида эса у 2349 юан ёки тахминан $347 дан сотилмоқда. Қизиғи шундаки, бу нарх беш йил олдинги дебют нархидан ҳам юқорироқдир. Маҳсулот саҳифасида келтирилишича, буюртмалар шу ҳафтадан бошлаб жўнатилади ва 5-июнгача эгаларига етиб боради.
RTX 3060 12GB моделининг бозорга қайтиши NVIDIA ушбу график процессорлар ишлаб чиқаришни қайта тиклаётгани ҳақидаги миш-мишларни тасдиқлайди. Тез орада ASUS, МСИ ва Галах каби брендлардан ҳам янги партиялар чиқиши кутилмоқда. Эслатиб ўтамиз, GeForce RTX 3060 12GB илк бор 2021-йилда $329 тавсия этилган нарх билан чиққан ва Стеам фойдаланувчилари орасида энг оммабоп видеокартага айланган эди.
Боард Чаннелс Форуms маълумотлари одатда видеокарта ишлаб чиқарувчи компаниялар ходимлари ва тизим интеграторлари томонидан тақдим этилади, шунинг учун ушбу манбанинг сиздирган маълумотлари кўп ҳолларда ўз тасдиғини топади. Шунингдек, кеча AMD компанияси ҳам ўзининг Ryzen 7 5800X3D 10т Анниверсарй Эдитион моделини расман тақдим этган эди.
…