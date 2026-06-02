Anthropic сунъий интеллект ёрдамида 10 мингдан ортиқ заифликни аниқлади
Anthropic компанияси Proжект Глассвинг дастурини кенгайтиришини эълон қилди. Ушбу ташаббус Claude Мйтос Превиев ихтисослашган сунъий интеллект модели ёрдамида муҳим дастурий таъминотлардаги заифликларни қидиришга қаратилган. Лойиҳанинг дастлабки ҳафталарида иштирокчилар 10 мингдан ортиқ юқори ва ўта хавфли заифликларни аниқлашга муваффақ бўлишди. Эндиликда дастурдаги ташкилотлар сони 50 тадан 200 тагача кўпайтирилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Proжект Глассвинг дастлаб Anthropic, очиқ кодли дастурий таъминот ишлаб чиқувчилари ва давлат тузилмалари ўртасидаги ёпиқ ҳамкорлик сифатида бошланган эди. Иштирокчилар катта код базаларида хавфсизлик хатоларини топиш учун махсус созланган Claude Мйтос Превиев моделидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Янги кенгайиш тўлқини 15 дан ортиқ мамлакатдаги энергетика, соғлиқни сақлаш ва алоқа соҳаларида фаолият юритувчи 150 та қўшимча ташкилотни қамраб олади.
Anthropic мутахассисларининг фикрича, яқин 6–12 ой ичида Мйтос даражасидаги моделлар бошқа ишлаб чиқувчиларда ҳам пайдо бўлади. Бу эса киберҳужумлар сонининг кескин ортишига ва уларнинг янада мураккаблашишига олиб келиши мумкин. Компания муаммо эндиликда заифликларни топишдан уларни тезкорлик билан бартараф этишга кўчаётганини таъкидламоқда. Шу мақсадда Claude Секуритй маҳсулоти тақдим этилди, у кодларни автоматик таҳлил қилиш ва тузатишлар тайёрлаш учун хизмат қилади.
Ҳозирда дастур иштирокчилари Claude Мйтос Превиев моделидан нафақат заифликларни қидириш, балки хавфсизлик тестларини ўтказиш ва эскирган дастурий таъминотларни модернизация қилишда ҳам фойдаланмоқдалар. Anthropic келажакда ушбу имкониятларни барча киберҳимоя мутахассислари учун очиқ қилишни режалаштирмоқда. Сунъий интеллект имкониятлари ошгани сайин, ҳимоячиларнинг мослашиш тезлиги рақамли инфратузилма хавфсизлигининг асосий омилига айланади.
…