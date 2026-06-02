Anthropic сунъий интеллект ёрдамида 10 мингдан ортиқ заифликни аниқлади

·40·Техно
Anthropic сунъий интеллект ёрдамида 10 мингдан ортиқ заифликни аниқлади

Anthropic компанияси Proжект Глассвинг дастурини кенгайтиришини эълон қилди. Ушбу ташаббус Claude Мйтос Превиев ихтисослашган сунъий интеллект модели ёрдамида муҳим дастурий таъминотлардаги заифликларни қидиришга қаратилган. Лойиҳанинг дастлабки ҳафталарида иштирокчилар 10 мингдан ортиқ юқори ва ўта хавфли заифликларни аниқлашга муваффақ бўлишди. Эндиликда дастурдаги ташкилотлар сони 50 тадан 200 тагача кўпайтирилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Proжект Глассвинг дастлаб Anthropic, очиқ кодли дастурий таъминот ишлаб чиқувчилари ва давлат тузилмалари ўртасидаги ёпиқ ҳамкорлик сифатида бошланган эди. Иштирокчилар катта код базаларида хавфсизлик хатоларини топиш учун махсус созланган Claude Мйтос Превиев моделидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Янги кенгайиш тўлқини 15 дан ортиқ мамлакатдаги энергетика, соғлиқни сақлаш ва алоқа соҳаларида фаолият юритувчи 150 та қўшимча ташкилотни қамраб олади.

Anthropic мутахассисларининг фикрича, яқин 6–12 ой ичида Мйтос даражасидаги моделлар бошқа ишлаб чиқувчиларда ҳам пайдо бўлади. Бу эса киберҳужумлар сонининг кескин ортишига ва уларнинг янада мураккаблашишига олиб келиши мумкин. Компания муаммо эндиликда заифликларни топишдан уларни тезкорлик билан бартараф этишга кўчаётганини таъкидламоқда. Шу мақсадда Claude Секуритй маҳсулоти тақдим этилди, у кодларни автоматик таҳлил қилиш ва тузатишлар тайёрлаш учун хизмат қилади.

Ҳозирда дастур иштирокчилари Claude Мйтос Превиев моделидан нафақат заифликларни қидириш, балки хавфсизлик тестларини ўтказиш ва эскирган дастурий таъминотларни модернизация қилишда ҳам фойдаланмоқдалар. Anthropic келажакда ушбу имкониятларни барча киберҳимоя мутахассислари учун очиқ қилишни режалаштирмоқда. Сунъий интеллект имкониятлари ошгани сайин, ҳимоячиларнинг мослашиш тезлиги рақамли инфратузилма хавфсизлигининг асосий омилига айланади.

AnthropicClaudeProжект ГлассвингКиберхавфсизликСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин