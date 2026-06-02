Урент самокатлари энди СДEК ва СвифтДриве платформаларида мавжуд

·25·Техно
Урент самокатлари энди СДEК ва СвифтДриве платформаларида мавжуд

Урент кикшеринг сервиси ўз функционаллигини кенгайтириб, янги рақамли платформалар билан интеграцияни амалга оширди. Эндиликда самокатларнинг жойлашуви СДEК логистика операторининг мобил иловасидаги хариталарда акс этади. Бу фойдаланувчиларга посилкаларни етказиб бериш ва электр самокатда ҳаракатланишни бирлаштирган ҳолда мураккаб маршрутларни тузиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ижарани бошлаш учун илова фойдаланувчини автоматик равишда Урент сервисига йўналтиради. Ушбу қулайлик шаҳар бўйлаб ҳаракатланиш ва курьерлик хизматларидан фойдаланиш жараёнини янада оптималлаштиришга хизмат қилади.

Бундан ташқари, корпоратив мижозлар СвифтДриве платформаси орқали самокатлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлдилар. Бу функция компанияларга таксидан тортиб самокат ижарасигача бўлган барча турдаги хизмат сафарларини ягона шартнома доирасида марказлашган ҳолда бошқариш имконини беради.

Урент матбуот хизмати таъкидлашича, асосий устувор вазифа фойдаланувчилар учун қулайлик яратишдир. Мижозлар ўзлари учун одатий бўлган сервислар орқали самокатларни топишлари ва шаҳар бўйлаб энг мақбул йўналишларни қуришлари мумкин бўлади.

УрентСДEКСвифтДривеКикшерингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин