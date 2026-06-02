Урент самокатлари энди СДEК ва СвифтДриве платформаларида мавжуд
Урент кикшеринг сервиси ўз функционаллигини кенгайтириб, янги рақамли платформалар билан интеграцияни амалга оширди. Эндиликда самокатларнинг жойлашуви СДEК логистика операторининг мобил иловасидаги хариталарда акс этади. Бу фойдаланувчиларга посилкаларни етказиб бериш ва электр самокатда ҳаракатланишни бирлаштирган ҳолда мураккаб маршрутларни тузиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ижарани бошлаш учун илова фойдаланувчини автоматик равишда Урент сервисига йўналтиради. Ушбу қулайлик шаҳар бўйлаб ҳаракатланиш ва курьерлик хизматларидан фойдаланиш жараёнини янада оптималлаштиришга хизмат қилади.
Бундан ташқари, корпоратив мижозлар СвифтДриве платформаси орқали самокатлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлдилар. Бу функция компанияларга таксидан тортиб самокат ижарасигача бўлган барча турдаги хизмат сафарларини ягона шартнома доирасида марказлашган ҳолда бошқариш имконини беради.
Урент матбуот хизмати таъкидлашича, асосий устувор вазифа фойдаланувчилар учун қулайлик яратишдир. Мижозлар ўзлари учун одатий бўлган сервислар орқали самокатларни топишлари ва шаҳар бўйлаб энг мақбул йўналишларни қуришлари мумкин бўлади.
…