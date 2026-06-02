Х ижтимоий тармоғида янги “Реакт вит Видео” функцияси ишга туширилди

·37·Техно
Х ижтимоий тармоғида янги “Реакт вит Видео” функцияси ишга туширилди

Elon Musk эгалигидаги Х ижтимоий тармоғи платформада фикр билдириш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган янги “Реакт вит Видео” функциясини тақдим этди. Ушбу янгилик Репост тугмасига муқобил сифатида кўрилмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар шунчаки постни улашиш ёки Қуоте Пост орқали матн ёзиш билан чекланиб қолмай, постларга видео-реакция ёзиб қолдиришлари мумкин бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги функция асосан контент яратувчи креаторлар учун мўлжалланган бўлиб, улар ўз шахсий брендларини бошқаларнинг контентига муносабат билдириш орқали ривожлантиришлари мумкин. Х платформасининг маҳсулот бўлими раҳбари Никита Биернинг таъкидлашича, шарҳлар ижтимоий тармоқнинг энг муҳим устунларидан бири ҳисобланади ва баъзида фикрларни видео орқали етказиш энг самарали усулдир.

Ҳозирда “Реакт вит Видео” функцияси iOS қурилмаларида мавжуд, бироқ компания яқин орада уни Android ва веб-версиялар учун ҳам тақдим этишни вада қилмоқда. Фойдаланувчилар видео ёзишда “греэн скреэн” (яшил фон) ёки “сплит скреэн” (экранни бўлиш) каби режимлардан фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу эса аудитория билан юз ифодалари ва овоз оҳанги орқали янада яқинроқ боғланиш имконини беради.

Сўнгги ойларда Х платформаси креаторлар учун бир қатор ўзгаришларни амалга оширди. Жумладан, “Паид Партнершип” ёрлиқлари жорий этилди ва Креатор Субскриптионс тизими янгиланди. Шунингдек, компания апрель ойида паст сифатли ва кликкбаит контент тарқатувчи аккаунтларга тўловларни камайтириш орқали бундай материалларга қарши курашни кучайтирди.

Маълумотларга кўра, Х фойдаланувчилари сони барқарор ўсиб бормоқда. SpaceX компаниясининг ҳисоботларига кўра, 2026-йилнинг март ойи ҳолатига кўра платформа фойдаланувчилари сони 550 миллионга етган, бу эса 2025-йил декабридаги 520 миллионлик кўрсаткичдан сезиларли даражада кўпдир.

ХElon MuskИжтимоий ТармоқВидео РеактТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин