Anthropic ўзининг Claude Мйтос моделини 15 дан ортиқ давлатда жорий этмоқда

·35·Техно
Anthropic ўзининг Claude Мйтос моделини 15 дан ортиқ давлатда жорий этмоқда

Anthropic компанияси сунъий интеллект ёрдамида дастурий таъминотдаги критик заифликларни аниқлаш ва тузатишга қаратилган Proжект Глассвинг ташаббусини кенгайтирмоқда. Сешанба куни берилган баёнотга кўра, лойиҳага 15 дан ортиқ мамлакатдан 150 га яқин янги ташкилотлар қўшилди. Бу янгилик Anthropic компанияси 65 миллиард долларлик инвестиция раундидан сўнг, 1 триллион долларлик қиймат билан ИПО учун махфий ариза топширгани ҳақидаги хабарлар ортидан эълон қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Proжект Глассвинг лойиҳасининг марказида Claude Мйтос модели туради. Компания ушбу моделни ўзининг энг кучли ишланмаси деб атамоқда, у бир неча ҳафта ичида минглаб "нолинчи кун" (зеро-дай) заифликларини аниқлашга қодир. Апрел ойи бошида Anthropic 50 та дастлабки ҳамкорга, жумладан АҚШ ҳукуматига ўз кодлар базасини хавфсизлик камчиликларига текшириш учун Claude Мйтос Превиев версиясидан фойдаланиш имкониятини берган эди.

Бугунги кунда Мйтос моделидан фойдаланиш имконига эга бўлган ташкилотлар рўйхати энергетика, сув таъминоти, соғлиқни сақлаш, алоқа ва аппарат таъминоти каби соҳаларни қамраб олади. Anthropic блогпостида таъкидланишича, ушбу ҳамкорларнинг умумий жиҳати шундаки, уларнинг кодлар базасига қилинган муваффақиятли ҳужум глобал ва миллий хавфсизлик учун ҳалокатли оқибатларга олиб келиши мумкин.

Те Финансиал Times нашрининг хабар беришича, кенгайтирилган гуруҳга Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Ҳиндистон, Япония ва Жанубий Корея каби АҚШга дўст мамлакатлар ташкилотлари киритилган. Хусусан, АҚШнинг Окта компанияси, Жанубий Кореянинг Samsung, СК Ҳйних ва СК Телеком гигантлари, шунингдек, НАТО ва Европа Иттифоқининг киберхавфсизлик агентлиги ЭНИСА ушбу моделдан фойдаланиш ҳуқуқини қўлга киритган.

Anthropic бошқа сунъий интеллект компаниялари ҳам тез орада Мйтос Превиев даражасидаги моделларни ишлаб чиқишини кутмоқда, шу сабабли Proжект Глассвинг доирасида хавфсизлик чораларини ўрнатишга шошилмоқда. Рақобатчи OpenAI аллақачон киберхавфсизликка йўналтирилган GPT-5.5-Кйбер моделини тақдим этган ва уни синовдан ўтказиш учун катта гуруҳдаги ҳамкорларига тарқатган.

AnthropicClaude МйтосКиберхавфсизликСунъий IntelлектProжект Глассвинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин