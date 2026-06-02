Anthropic ўзининг Claude Мйтос моделини 15 дан ортиқ давлатда жорий этмоқда
Anthropic компанияси сунъий интеллект ёрдамида дастурий таъминотдаги критик заифликларни аниқлаш ва тузатишга қаратилган Proжект Глассвинг ташаббусини кенгайтирмоқда. Сешанба куни берилган баёнотга кўра, лойиҳага 15 дан ортиқ мамлакатдан 150 га яқин янги ташкилотлар қўшилди. Бу янгилик Anthropic компанияси 65 миллиард долларлик инвестиция раундидан сўнг, 1 триллион долларлик қиймат билан ИПО учун махфий ариза топширгани ҳақидаги хабарлар ортидан эълон қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Proжект Глассвинг лойиҳасининг марказида Claude Мйтос модели туради. Компания ушбу моделни ўзининг энг кучли ишланмаси деб атамоқда, у бир неча ҳафта ичида минглаб "нолинчи кун" (зеро-дай) заифликларини аниқлашга қодир. Апрел ойи бошида Anthropic 50 та дастлабки ҳамкорга, жумладан АҚШ ҳукуматига ўз кодлар базасини хавфсизлик камчиликларига текшириш учун Claude Мйтос Превиев версиясидан фойдаланиш имкониятини берган эди.
Бугунги кунда Мйтос моделидан фойдаланиш имконига эга бўлган ташкилотлар рўйхати энергетика, сув таъминоти, соғлиқни сақлаш, алоқа ва аппарат таъминоти каби соҳаларни қамраб олади. Anthropic блогпостида таъкидланишича, ушбу ҳамкорларнинг умумий жиҳати шундаки, уларнинг кодлар базасига қилинган муваффақиятли ҳужум глобал ва миллий хавфсизлик учун ҳалокатли оқибатларга олиб келиши мумкин.
Те Финансиал Times нашрининг хабар беришича, кенгайтирилган гуруҳга Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Ҳиндистон, Япония ва Жанубий Корея каби АҚШга дўст мамлакатлар ташкилотлари киритилган. Хусусан, АҚШнинг Окта компанияси, Жанубий Кореянинг Samsung, СК Ҳйних ва СК Телеком гигантлари, шунингдек, НАТО ва Европа Иттифоқининг киберхавфсизлик агентлиги ЭНИСА ушбу моделдан фойдаланиш ҳуқуқини қўлга киритган.
Anthropic бошқа сунъий интеллект компаниялари ҳам тез орада Мйтос Превиев даражасидаги моделларни ишлаб чиқишини кутмоқда, шу сабабли Proжект Глассвинг доирасида хавфсизлик чораларини ўрнатишга шошилмоқда. Рақобатчи OpenAI аллақачон киберхавфсизликка йўналтирилган GPT-5.5-Кйбер моделини тақдим этган ва уни синовдан ўтказиш учун катта гуруҳдаги ҳамкорларига тарқатган.
…