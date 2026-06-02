ВTB роботларни бошқариш учун махсус сунъий интеллект платформасини яратмоқда
ВTB банки жисмоний роботларни сунъий интеллект ёрдамида бошқаришга мўлжалланган янги платформани ишлаб чиқмоқда. Т1 компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилаётган ушбу лойиҳа ҳар бир ҳаракатни алоҳида дастурлаш заруриятини бартараф этиб, роботлардан фойдаланиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тизим рақамли СИ-агентлар (AI агентс) концепциясига асосланади. Фойдаланувчи мураккаб иш сценарийларини ёзиш ўрнига, аниқ бизнес-вазифани шакллантиради, платформа эса буйруқларни роботлар ўртасида мустақил равишда тақсимлайди ва уларнинг ижросини назорат қилади. Бу тизим мижозларга хизмат кўрсатиш, етказиб бериш, объектларни қўриқлаш ва инкассация каби турли соҳаларда қўлланилиши кутилмоқда.
Лойиҳа Хитойнинг сунъий интеллект бўйича компетенсия маркази базасида ишлаб чиқилмоқда. Ушбу марказ россиялик ва хитойлик мутахассислар иштирокида амалий тадқиқотлар ўтказиш ва янги қурилмаларни синовдан ўтказиш учун ташкил этилган. Аввалроқ, банк ушбу ҳамкорлик доирасида NVIDIA процессорларини Хитойнинг муқобил ечимларига алмаштириш устида ишлаётгани ҳақида хабар берилган эди.
Экспертларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бундай платформани яратиш харажатлари 1 миллиард рублгача етиши мумкин. Маблағларнинг асосий қисми нафақат дастурий таъминотни ишлаб чиқишга, балки турли турдаги роботларни интеграция қилиш, хавфсиз бошқарув механизмларини яратиш ва СИ-моделларни реал муҳитда ишлашга ўргатишга йўналтирилади.
Агар лойиҳа муваффақиятли амалга оширилса, ВTB бизнес-жараёнлар ва жисмоний роботлар ўртасида СИ-агентларни воситачи сифатида қўллаган биринчи йирик компаниялардан бирига айланади. Бу саноат робототехникаси ва корпоратив операцияларни автоматлаштиришда янги босқич бўлиши кутилмоқда.
…