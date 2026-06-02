ВTB роботларни бошқариш учун махсус сунъий интеллект платформасини яратмоқда

·28·Техно
ВTB роботларни бошқариш учун махсус сунъий интеллект платформасини яратмоқда

ВTB банки жисмоний роботларни сунъий интеллект ёрдамида бошқаришга мўлжалланган янги платформани ишлаб чиқмоқда. Т1 компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилаётган ушбу лойиҳа ҳар бир ҳаракатни алоҳида дастурлаш заруриятини бартараф этиб, роботлардан фойдаланиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизим рақамли СИ-агентлар (AI агентс) концепциясига асосланади. Фойдаланувчи мураккаб иш сценарийларини ёзиш ўрнига, аниқ бизнес-вазифани шакллантиради, платформа эса буйруқларни роботлар ўртасида мустақил равишда тақсимлайди ва уларнинг ижросини назорат қилади. Бу тизим мижозларга хизмат кўрсатиш, етказиб бериш, объектларни қўриқлаш ва инкассация каби турли соҳаларда қўлланилиши кутилмоқда.

Лойиҳа Хитойнинг сунъий интеллект бўйича компетенсия маркази базасида ишлаб чиқилмоқда. Ушбу марказ россиялик ва хитойлик мутахассислар иштирокида амалий тадқиқотлар ўтказиш ва янги қурилмаларни синовдан ўтказиш учун ташкил этилган. Аввалроқ, банк ушбу ҳамкорлик доирасида NVIDIA процессорларини Хитойнинг муқобил ечимларига алмаштириш устида ишлаётгани ҳақида хабар берилган эди.

Экспертларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бундай платформани яратиш харажатлари 1 миллиард рублгача етиши мумкин. Маблағларнинг асосий қисми нафақат дастурий таъминотни ишлаб чиқишга, балки турли турдаги роботларни интеграция қилиш, хавфсиз бошқарув механизмларини яратиш ва СИ-моделларни реал муҳитда ишлашга ўргатишга йўналтирилади.

Агар лойиҳа муваффақиятли амалга оширилса, ВTB бизнес-жараёнлар ва жисмоний роботлар ўртасида СИ-агентларни воситачи сифатида қўллаган биринчи йирик компаниялардан бирига айланади. Бу саноат робототехникаси ва корпоратив операцияларни автоматлаштиришда янги босқич бўлиши кутилмоқда.

ВTBСунъий IntelлектРобототехникаТ1NVIDIA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин