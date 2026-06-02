Аёллар сумкасини кибердекка айлантириш: Катта технологияларга қарши исён

·52·Техно
Аёллар сумкасини кибердекка айлантириш: Катта технологияларга қарши исён

Ўзини “очиқ кодли ёмон қиз” деб атайдиган КК исмли блогер ўзининг пушти рангли чиғаноқ шаклидаги сумкасини тўлақонли кибердекка (кйбердекк) айлантирди. Бу қурилма шунчаки аксессуар эмас, балки Тамаготчи, электрон китоб ўқувчи ва шахсий серверларга уланган кучли компьютердир. КК дастурий муҳандислик соҳасида ма“лумотга эга бўлмаса-да, у Распберрй Pi асосида ноодатий ДИЙ компьютерлар яратишни ўрганиб олди ва Бимбо Теч блоги орқали бошқа аёлларга ҳам буни ўргатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Кибердек тушунчаси илк бор Уилям Гибсоннинг 1984-йилдаги “Неуромансер” романида пайдо бўлган. 2010-йилларда Распберрй Pi каби кичик компьютерлар бозорга чиққач, ишқибозлар ўз қурилмаларини йиғишни бошладилар. Сўнгги ойларда ижтимоий тармоқларда аёллар томонидан яратилган бадиий ва гипер-феминин кибердеклар оммалашиб кетди. КК технология оламидаги яширин мисогинияни танқид қилиб, “элита” моделлар доим қора ёки кумуш рангда чиқишини, пушти ранг эса э“этибордан четда қолишини та“кидлайди.

Ҳозирда Instagram ва TikTok платформаларида турли хил ижодий намуналар: ёғоч ва мохдан ясалган Гаме Бой ўйин қурилмалари, 3D-принтерда босилган қазилма ичидаги MP3 плеерлар ва ҳатто Барбие қўғирчоқ уйи ичига яширилган мини-компьютерларни кўриш мумкин. Бу ҳаракат нафақат эстетика, балки Meta ва Apple каби гигантларнинг бир хиллигига ҳамда назоратига қарши норозилик рамзидир. Фойдаланувчилар ўзларининг 1000 долларлик iPhone қурилмаларини “жаилбреак” қила олмасликларидан чарчаган.

Ушбу тренд одамларга технология устидан назоратни қайтариб олиш имконини беради. ККнинг сўзларига кўра, одамлар “қора қути” ичидан чиқиб, ўз қурилмаларини мустақил равишда ўзгартира олишлари ижодкорликнинг энг юқори чўққисидир. Бу ҳаракат технологияни шунчаки исте“мол қилиш эмас, балки уни шахсийлаштириш ва эркинлик воситасига айлантиришни мақсад қилган.

КйбердеккРаспберрй PiДИЙТехнологияОпен Соурсе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин