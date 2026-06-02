Т2 оператори 2026-йилгача ВоЛТE-роумингни 48 та давлатда ишга туширади
Россиянинг Т2 алоқа оператори (собиқ Tele2) ВоЛТE-роуминг хизматини ривожлантириш бўйича кенг кўламли режаларини эълон қилди. Компания маълумотларига кўра, оператор ушбу сервис географиясини деярли икки бараварга кенгайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда ЛТE тармоқлари орқали овозли қўнғироқларни амалга ошириш имконияти Т2 абонентлари учун 23 та давлат ва 30 та хорижий тармоқларда мавжуд. Статистикага кўра, ҳар куни чет элда 70 мингга яқин киши ушбу хизматдан фаол фойдаланмоқда.
2026-йил якунига қадар оператор ушбу рўйхатни яна 25 та давлат билан тўлдиришни режалаштирмоқда. Халқаро ВоЛТE хизматининг жадал ривожланиши Т2 учун 2025-йилда бошланган бўлиб, бир йил ичида 18 та хорижий тармоқ тизимга уланган эди.
Айни пайтда ушбу технология АҚШ, Австралия, Хитой, Япония, Испания, Германия ва бошқа оммабоп туристик йўналишларда муваффақиятли ишламоқда. Янги кенгайиш босқичи абонентлар учун халқаро сафарлар давомида юқори сифатли алоқани таъминлашга хизмат қилади.
…