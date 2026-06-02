Миррор асосчиси Брйнн Путнам янги Боард стартапи учун 20 млн доллар жалб қилди
Нью-Йоркда жойлашган Боард стартапи Унион Square Вентурес бошчилигидаги А серияли инвестиция раундида 20 миллион доллар маблағ тўплади. Лойиҳа асосчиси Брйнн Путнам аввалроқ ўзининг Миррор фитнес-стартапини Лулулемон компаниясига 500 миллион долларга сотгани билан танилган эди. Янги инвестиция раундида Биз Стоне, Тим Феррисс ва Скотт Белскй каби таниқли фаришта-инвесторлар ҳам иштирок этишди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Боард қурилмаси — бу ёғоч рамкага ўрнатилган 24 дюймли сенсорли экран бўлиб, у махсус технология ёрдамида жисмоний ўйин фигураларини таний олади. Қурилма анъанавий стол ўйинларининг тактил ҳиссини видеоўйинларнинг интерактивлиги билан бирлаштиради. Ҳозирда ушбу қурилма АҚШнинг барча штатларидаги ўн минглаб хонадонлар, мактаблар ва шифохоналарда қўлланилмоқда.
Компания инвестиция билан бир қаторда Боард Стюдио платформасини ҳам эълон қилди. Бу сунъий интеллектга асосланган тизим бўлиб, у фойдаланувчиларга оддий матнли буйруқлар (промптс) орқали бир соатдан камроқ вақт ичида ўз ўйинларини яратиш имконини беради. Мазкур платформа жорий йилнинг охирида ишга туширилиши режалаштирилган.
Брйнн Путнамнинг сўзларига кўра, Боард лойиҳаси одамларни гаджетлардан узоқлаштириб, бир жойга жамлашга хизмат қилади. Миррор ўз-ўзини такомиллаштиришга қаратилган бўлса, Боард оилавий ва дўстона муносабатларни мустаҳкамлашга йўналтирилган. Ушбу лойиҳа AI технологиялари туфайли истеъмолчи технологияларига бўлган қизиқиш қайта уйғонаётган бир пайтда муваффақият қозонмоқда.
…