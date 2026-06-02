Миррор асосчиси Брйнн Путнам янги Боард стартапи учун 20 млн доллар жалб қилди

·29·Техно
Миррор асосчиси Брйнн Путнам янги Боард стартапи учун 20 млн доллар жалб қилди

Нью-Йоркда жойлашган Боард стартапи Унион Square Вентурес бошчилигидаги А серияли инвестиция раундида 20 миллион доллар маблағ тўплади. Лойиҳа асосчиси Брйнн Путнам аввалроқ ўзининг Миррор фитнес-стартапини Лулулемон компаниясига 500 миллион долларга сотгани билан танилган эди. Янги инвестиция раундида Биз Стоне, Тим Феррисс ва Скотт Белскй каби таниқли фаришта-инвесторлар ҳам иштирок этишди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Боард қурилмаси — бу ёғоч рамкага ўрнатилган 24 дюймли сенсорли экран бўлиб, у махсус технология ёрдамида жисмоний ўйин фигураларини таний олади. Қурилма анъанавий стол ўйинларининг тактил ҳиссини видеоўйинларнинг интерактивлиги билан бирлаштиради. Ҳозирда ушбу қурилма АҚШнинг барча штатларидаги ўн минглаб хонадонлар, мактаблар ва шифохоналарда қўлланилмоқда.

Компания инвестиция билан бир қаторда Боард Стюдио платформасини ҳам эълон қилди. Бу сунъий интеллектга асосланган тизим бўлиб, у фойдаланувчиларга оддий матнли буйруқлар (промптс) орқали бир соатдан камроқ вақт ичида ўз ўйинларини яратиш имконини беради. Мазкур платформа жорий йилнинг охирида ишга туширилиши режалаштирилган.

Брйнн Путнамнинг сўзларига кўра, Боард лойиҳаси одамларни гаджетлардан узоқлаштириб, бир жойга жамлашга хизмат қилади. Миррор ўз-ўзини такомиллаштиришга қаратилган бўлса, Боард оилавий ва дўстона муносабатларни мустаҳкамлашга йўналтирилган. Ушбу лойиҳа AI технологиялари туфайли истеъмолчи технологияларига бўлган қизиқиш қайта уйғонаётган бир пайтда муваффақият қозонмоқда.

БоардСтартапИнвестицияСунъий IntelлектМиррор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин