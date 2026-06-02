Yandex Пай йирик ўтказмаларни ишончли вакил орқали тасдиқлаш функциясини йўлга қўйди

·31·Техно
Yandex Пай йирик ўтказмаларни ишончли вакил орқали тасдиқлаш функциясини йўлга қўйди

Yandex Пай хизмати фойдаланувчиларни фирибгарлардан ҳимоя қилиш мақсадида янги хавфсизлик воситасини жорий қилди. Эндиликда фойдаланувчилар пул ўтказмалари учун маълум бир лимит белгилашлари ва ушбу суммадан юқори бўлган барча операцияларни текшириш учун ишончли вакилни танлашлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Белгиланган лимитдан ортиқ транзакция амалга оширилмоқчи бўлганда, танланган шахс илова орқали билдиришнома олади ва тўловни тасдиқлаши ёки рад этиши мумкин бўлади. Ушбу хавфсизлик чораси телефон рақами ва реквизитлар орқали жисмоний шахсларга юбориладиган ўтказмаларга тааллуқли бўлиб, Yandex Пай, Pro ва Сеив жамғарма ҳисобларида бир вақтнинг ўзида амал қилади.

Жиноятчилар томонидан босим ўтказилишининг олдини олиш мақсадида, ҳисоб эгаси томонидан текширув функциясини ўчириш 24 соатлик кечикиш билан амалга оширилади. Бу вақт ичида яқинлар шубҳали фаолликни сезиб, вазиятга аралашиш имкониятига эга бўладилар. Ишончли вакил эса текширувни дарҳол ўчириб қўйиши мумкин.

{7} Sozlamalar => Операцияларни текшириш бўлимида фаоллаштириш мумкин. Бунинг учун лимит миқдори ва ишончли вакилнинг телефон рақамини кўрсатиш лозим. Хизматдан фойдаланиш учун ҳар икки фойдаланувчи ҳам идентификациядан максимал даражада ўтган бўлиши талаб этилади.

Yandex ПайХавфсизликТехнологияФинтехФирибгарлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин