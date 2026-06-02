Yandex Пай йирик ўтказмаларни ишончли вакил орқали тасдиқлаш функциясини йўлга қўйди
Yandex Пай хизмати фойдаланувчиларни фирибгарлардан ҳимоя қилиш мақсадида янги хавфсизлик воситасини жорий қилди. Эндиликда фойдаланувчилар пул ўтказмалари учун маълум бир лимит белгилашлари ва ушбу суммадан юқори бўлган барча операцияларни текшириш учун ишончли вакилни танлашлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Белгиланган лимитдан ортиқ транзакция амалга оширилмоқчи бўлганда, танланган шахс илова орқали билдиришнома олади ва тўловни тасдиқлаши ёки рад этиши мумкин бўлади. Ушбу хавфсизлик чораси телефон рақами ва реквизитлар орқали жисмоний шахсларга юбориладиган ўтказмаларга тааллуқли бўлиб, Yandex Пай, Pro ва Сеив жамғарма ҳисобларида бир вақтнинг ўзида амал қилади.
Жиноятчилар томонидан босим ўтказилишининг олдини олиш мақсадида, ҳисоб эгаси томонидан текширув функциясини ўчириш 24 соатлик кечикиш билан амалга оширилади. Бу вақт ичида яқинлар шубҳали фаолликни сезиб, вазиятга аралашиш имкониятига эга бўладилар. Ишончли вакил эса текширувни дарҳол ўчириб қўйиши мумкин.
{7} Sozlamalar => Операцияларни текшириш бўлимида фаоллаштириш мумкин. Бунинг учун лимит миқдори ва ишончли вакилнинг телефон рақамини кўрсатиш лозим. Хизматдан фойдаланиш учун ҳар икки фойдаланувчи ҳам идентификациядан максимал даражада ўтган бўлиши талаб этилади.
…