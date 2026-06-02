Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгиб ўтувчи илк смартфон
Тармоқда Huawei Мате 90 сериясининг чиқарилиш муддатига оид янги маълумотлар пайдо бўлди. Хитойлик инсайдер Фих Фокус Дигитал хабарига кўра, компания ўзининг мобил чиплари ишлаб чиқарилишини барқарорлаштиргач, смартфонларни тақдим этишнинг анъанавий графигига қайтмоқда. Янги флагманлар кутилганидан анча аввалроқ сотувга чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сизиб чиққан маълумотларга кўра, Мате 90 серияси 2026-йилнинг сентябрь ойи охиридаёқ дўкон пештахталарида пайдо бўлиши мумкин. Бу одатдаги муддатлардан сезиларли даражада эртадир, чунки аввалги авлод моделлари асосан ноябрь ойи охирига яқин сотувга чиқарилар эди. Расмий анонс эса сотувлар бошланишидан ҳам олдинроқ амалга оширилиши эҳтимоли юқори.
Манбанинг таъкидлашича, графикнинг тезлашиши Huawei компаниясининг шахсий бир кристалли тизимлари атрофидаги вазият яхшилангани билан боғлиқ. Аввалроқ компания раҳбарларидан бири Хе Тинбо жорий йилда Кирин 5G процессорлари унумдорлигини янги “мантиқий тахлаш” (Логик Фолдинг) технологияси ёрдамида ошириш режалари ҳақида сўзлаб берган эди.
“Мантиқий тахлаш” — бу Huawei томонидан Тау масштаблаш қонуни доирасида тақдим этилган микросхемаларни кўп даражали оптималлаштириш концепциясидир. У Мур қонунининг физик чекловларини енгиб ўтиш ва технологик санкцияларни четлаб ўтишга қаратилган бўлиб, дарҳол мураккаброқ физик технологик жараёнларга ўтишни талаб қилмайди.
Бундан ташқари, Huawei бўлажак Мате 90 серияси учун зум-тасвирга олишни профессионал камералар даражасига олиб чиқувчи янги аксессуарлар тайёрлаётгани хабар қилинган. Шу фонда компания смартфонларни мунтазам равишда чиқаришга қайтди. Март ойида Энжой 90 серияси дебют қилган бўлса, йил якунига қадар сиғимдор аккумуляторли Энжой 100 линияси кутилмоқда.
…