Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгиб ўтувчи илк смартфон

·60·Техно
Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгиб ўтувчи илк смартфон

Тармоқда Huawei Мате 90 сериясининг чиқарилиш муддатига оид янги маълумотлар пайдо бўлди. Хитойлик инсайдер Фих Фокус Дигитал хабарига кўра, компания ўзининг мобил чиплари ишлаб чиқарилишини барқарорлаштиргач, смартфонларни тақдим этишнинг анъанавий графигига қайтмоқда. Янги флагманлар кутилганидан анча аввалроқ сотувга чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сизиб чиққан маълумотларга кўра, Мате 90 серияси 2026-йилнинг сентябрь ойи охиридаёқ дўкон пештахталарида пайдо бўлиши мумкин. Бу одатдаги муддатлардан сезиларли даражада эртадир, чунки аввалги авлод моделлари асосан ноябрь ойи охирига яқин сотувга чиқарилар эди. Расмий анонс эса сотувлар бошланишидан ҳам олдинроқ амалга оширилиши эҳтимоли юқори.

Манбанинг таъкидлашича, графикнинг тезлашиши Huawei компаниясининг шахсий бир кристалли тизимлари атрофидаги вазият яхшилангани билан боғлиқ. Аввалроқ компания раҳбарларидан бири Хе Тинбо жорий йилда Кирин 5G процессорлари унумдорлигини янги “мантиқий тахлаш” (Логик Фолдинг) технологияси ёрдамида ошириш режалари ҳақида сўзлаб берган эди.

“Мантиқий тахлаш” — бу Huawei томонидан Тау масштаблаш қонуни доирасида тақдим этилган микросхемаларни кўп даражали оптималлаштириш концепциясидир. У Мур қонунининг физик чекловларини енгиб ўтиш ва технологик санкцияларни четлаб ўтишга қаратилган бўлиб, дарҳол мураккаброқ физик технологик жараёнларга ўтишни талаб қилмайди.

Бундан ташқари, Huawei бўлажак Мате 90 серияси учун зум-тасвирга олишни профессионал камералар даражасига олиб чиқувчи янги аксессуарлар тайёрлаётгани хабар қилинган. Шу фонда компания смартфонларни мунтазам равишда чиқаришга қайтди. Март ойида Энжой 90 серияси дебют қилган бўлса, йил якунига қадар сиғимдор аккумуляторли Энжой 100 линияси кутилмоқда.

HuaweiМате 90КиринСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин