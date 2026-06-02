OpenAI офис ходимлари учун янги Кодех воситаларини тақдим этди
OpenAI компанияси корпоратив фойдаланувчиларни жалб қилиш мақсадида Кодех платформаси учун янги имкониятлар тўпламини эълон қилди. Ушбу агентик воситалар иш жойидаги самарадорликни оширишга қаратилган бўлиб, компания томонидан эълон қилинган ҳисоботга кўра, Кодехдан фойдаланиш кўлами дастурлашдан анча узоққа кенгайган. Ҳозирда платформанинг ҳафталик фаол фойдаланувчилари сони 5 миллиондан ошган бўлиб, бу феврал ойидаги кўрсаткичдан олти баравар кўпдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги функциялар доирасида OpenAI олтита махсус плагинни ишга туширди. Улар маълумотлар таҳлили, креатив ишлаб чиқариш, савдо, маҳсулот дизайни, акциядорлик инвестициялари ва инвестиция банки каби соҳаларга мўлжалланган. Ҳар бир плагин муайян касбий вазифаларни бажариш учун зарур бўлган интеграциялар, кўрсатмалар ва контекстни ўз ичига олади. Бу эса Кодехга маълум бир мутахассиснинг иш жараёнини деярли тўлиқ моделлаштириш имконини беради.
Шунингдек, OpenAI янги Ситес функциясини ҳам тақдим этди. Бу функция орқали Кодех ўз иш натижасини оддий файл кўринишида эмас, балки интерактив веб-сайт сифатида тақдим эта олади. Лойиҳани қўллаб-қувватлаш учун Вих, Base44, Replit, Lovable, Фигма ва Эмергент каби компаниялар билан ҳамкорлик йўлга қўйилди. Бундан ташқари, Аннотатионс функцияси фойдаланувчиларга ҳужжатнинг маълум бир қисмини белгилаб, аниқроқ буйруқлар бериш имконини яратади.
Ушбу янгиликлар OpenAI Деплоймент Компани деб номланган қўшма корхона ташкил этилганидан уч ҳафта ўтиб эълон қилинди. Мазкур корхона глобал инвестиция фирмаларидан 4 миллиард доллардан ортиқ маблағ жалб қилган бўлиб, унинг асосий мақсади OpenAI технологияларини бутун дунё бўйлаб бизнес инфратузилмаларига чуқур интеграция қилишдан иборат. Компания эндиликда нафақат оддий фойдаланувчилар, балки йирик корпорациялар бозорида ҳам Anthropic каби рақобатчилар билан жиддий кураш олиб бормоқда.
…