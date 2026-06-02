OpenAI офис ходимлари учун янги Кодех воситаларини тақдим этди

·49·Техно
OpenAI офис ходимлари учун янги Кодех воситаларини тақдим этди

OpenAI компанияси корпоратив фойдаланувчиларни жалб қилиш мақсадида Кодех платформаси учун янги имкониятлар тўпламини эълон қилди. Ушбу агентик воситалар иш жойидаги самарадорликни оширишга қаратилган бўлиб, компания томонидан эълон қилинган ҳисоботга кўра, Кодехдан фойдаланиш кўлами дастурлашдан анча узоққа кенгайган. Ҳозирда платформанинг ҳафталик фаол фойдаланувчилари сони 5 миллиондан ошган бўлиб, бу феврал ойидаги кўрсаткичдан олти баравар кўпдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги функциялар доирасида OpenAI олтита махсус плагинни ишга туширди. Улар маълумотлар таҳлили, креатив ишлаб чиқариш, савдо, маҳсулот дизайни, акциядорлик инвестициялари ва инвестиция банки каби соҳаларга мўлжалланган. Ҳар бир плагин муайян касбий вазифаларни бажариш учун зарур бўлган интеграциялар, кўрсатмалар ва контекстни ўз ичига олади. Бу эса Кодехга маълум бир мутахассиснинг иш жараёнини деярли тўлиқ моделлаштириш имконини беради.

Шунингдек, OpenAI янги Ситес функциясини ҳам тақдим этди. Бу функция орқали Кодех ўз иш натижасини оддий файл кўринишида эмас, балки интерактив веб-сайт сифатида тақдим эта олади. Лойиҳани қўллаб-қувватлаш учун Вих, Base44, Replit, Lovable, Фигма ва Эмергент каби компаниялар билан ҳамкорлик йўлга қўйилди. Бундан ташқари, Аннотатионс функцияси фойдаланувчиларга ҳужжатнинг маълум бир қисмини белгилаб, аниқроқ буйруқлар бериш имконини яратади.

Ушбу янгиликлар OpenAI Деплоймент Компани деб номланган қўшма корхона ташкил этилганидан уч ҳафта ўтиб эълон қилинди. Мазкур корхона глобал инвестиция фирмаларидан 4 миллиард доллардан ортиқ маблағ жалб қилган бўлиб, унинг асосий мақсади OpenAI технологияларини бутун дунё бўйлаб бизнес инфратузилмаларига чуқур интеграция қилишдан иборат. Компания эндиликда нафақат оддий фойдаланувчилар, балки йирик корпорациялар бозорида ҳам Anthropic каби рақобатчилар билан жиддий кураш олиб бормоқда.

OpenAIКодехСунъий IntelлектТехнологияБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин