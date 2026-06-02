ВиваТеч 2026: Европанинг сунъий интеллект стратегияси қандай бўлади?
TechCrunch нашри ВиваТеч 2026 билан ҳамкорликда сунъий интеллект (AI) келажагини белгилаб берувчи энг муҳим мулоқотларга эътибор қаратмоқда. Ушбу ҳамкорлик доирасида ВиваТеч Инноватион оф те Еар танлови орқали янги стартап асосчилари ўз лойиҳаларини намойиш этишади. Ғолиб Парижда жонли чиқиш қилиш ва Сан-Францискода бўлиб ўтадиган TechCrunch Disrupt 2026 доирасидаги Стартуп Баттлефиелд 200 рўйхатидан жой олиш имкониятини қўлга киритади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Глобал сунъий интеллект пойгаси кўпинча АҚШ ва Хитой ўртасидаги кураш сифатида талқин қилинади. Бироқ ВиваТеч 2026 майдонида Европа бутунлай бошқача моделни таклиф қилмоқда. Силикон Валлей миқёс, тезлик ва бозорда устунликка интилаётган бир пайтда, Европа саноат рақобатбардошлиги ва технологик суверенитетга асосланган мувозанатли қарашни илгари сурмоқда.
АҚШ компаниялари тобора кучли моделларни чиқаришга шошилаётган бўлса, Европа сиёсатчилари тартибга солиш, шаффофлик, махфийлик ва инфратузилма мустақиллигига эътибор қаратмоқда. Танқидчилар бу ёндашув инновацияларни чеклашини айтса-да, тарафдорлар Европа бошқарув ва этика масалаларида етакчилик қилишга уринаётганини таъкидлашмоқда.
Европанинг AI амбициялари у тарихан кучли бўлган соҳалар — ишлаб чиқариш, логистика, соғлиқни сақлаш, киберхавфсизлик ва энергетика инфратузилмаси билан боғлиқ. Силикон Валлей кўпроқ истеъмолчи платформаларига эътибор қаратса, Европа саноат сунъий интеллектига, яни таъминот занжирлари ва транспорт тармоқларини бошқарадиган мураккаб тизимларга урғу бермоқда.
…