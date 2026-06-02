ВиваТеч 2026: Европанинг сунъий интеллект стратегияси қандай бўлади?

·49·Техно
ВиваТеч 2026: Европанинг сунъий интеллект стратегияси қандай бўлади?

TechCrunch нашри ВиваТеч 2026 билан ҳамкорликда сунъий интеллект (AI) келажагини белгилаб берувчи энг муҳим мулоқотларга эътибор қаратмоқда. Ушбу ҳамкорлик доирасида ВиваТеч Инноватион оф те Еар танлови орқали янги стартап асосчилари ўз лойиҳаларини намойиш этишади. Ғолиб Парижда жонли чиқиш қилиш ва Сан-Францискода бўлиб ўтадиган TechCrunch Disrupt 2026 доирасидаги Стартуп Баттлефиелд 200 рўйхатидан жой олиш имкониятини қўлга киритади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Глобал сунъий интеллект пойгаси кўпинча АҚШ ва Хитой ўртасидаги кураш сифатида талқин қилинади. Бироқ ВиваТеч 2026 майдонида Европа бутунлай бошқача моделни таклиф қилмоқда. Силикон Валлей миқёс, тезлик ва бозорда устунликка интилаётган бир пайтда, Европа саноат рақобатбардошлиги ва технологик суверенитетга асосланган мувозанатли қарашни илгари сурмоқда.

АҚШ компаниялари тобора кучли моделларни чиқаришга шошилаётган бўлса, Европа сиёсатчилари тартибга солиш, шаффофлик, махфийлик ва инфратузилма мустақиллигига эътибор қаратмоқда. Танқидчилар бу ёндашув инновацияларни чеклашини айтса-да, тарафдорлар Европа бошқарув ва этика масалаларида етакчилик қилишга уринаётганини таъкидлашмоқда.

Европанинг AI амбициялари у тарихан кучли бўлган соҳалар — ишлаб чиқариш, логистика, соғлиқни сақлаш, киберхавфсизлик ва энергетика инфратузилмаси билан боғлиқ. Силикон Валлей кўпроқ истеъмолчи платформаларига эътибор қаратса, Европа саноат сунъий интеллектига, яни таъминот занжирлари ва транспорт тармоқларини бошқарадиган мураккаб тизимларга урғу бермоқда.

ВиваТечСунъий IntelлектTechCrunchСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин