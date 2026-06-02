Meta Instagram ва Facebook учун Реэлс Сериес функциясини синовдан ўтказмоқда

·44·Техно
Meta Instagram ва Facebook учун Реэлс Сериес функциясини синовдан ўтказмоқда

Meta компанияси Instagram ва Facebook платформаларида Реэлс учун янги “Сериес” (Туркумлар) функциясини синовдан ўтказишни бошлади. Ушбу янгилик фойдаланувчиларга серияли контентларни кузатиб боришни осонлаштиришга қаратилган. Танлаб олинган контент яратувчилари эндиликда ўзларининг янги ва эски Реэлс видеоларидан иборат махсус туркумлар яратиш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳар бир Реэлс видеоси каттароқ ҳикоянинг бир қисмига, яни эпизодга айланади ва муаллиф профилида алоҳида бўлимда акс этади. Бу функция TikTok платформасидаги мавжуд тажрибага ўхшаш бўлиб, Meta фойдаланувчиларни шунчаки тезкор скроллинг қилишдан кўра, узоқ муддатли ва тартибли видеоларни томоша қилишга ўргатмоқчи. Бу орқали ижтимоий тармоқ гиганти аудиторияни мунтазам равишда қайтиб келишини таъминлашни кўзламоқда.

Контент яратувчилар учун бу функция дарсликлар, қийинчиликлар (чалленгес) ва бошқа туркумли видеоларни тартибли жойлаштириш имконини беради. Масалан, “10 кунлик соғлом пишириқлар” лойиҳаси доирасидаги барча видеолар битта туркумга жамланади. Фойдаланувчилар видеоларни кетма-кетликда кўришлари ва тўхтаган жойларидан давом эттиришлари мумкин бўлади.

Meta вакилларининг TechCrunch нашрига маълум қилишича, компания ушбу янги функцияни монетизация қилиш йўлларини ҳам кўриб чиқмоқда. Эслатиб ўтамиз, TikTok 2023-йилда ўзининг Сериес функциясини ишга туширган ва унда муаллифлар пуллик контентлар тўпламини яратиш имконига эга бўлган эди. Meta ҳам келажакда шунга ўхшаш моделни жорий қилиши эҳтимолдан холи эмас.

MetaInstagramFacebookРеэлсТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин