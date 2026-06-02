Apple MacBook Neo янги авлод харидорлари орасида оммалашмоқда

·35·Техно
Apple MacBook Neo янги авлод харидорлари орасида оммалашмоқда

Apple компаниясининг MacBook Neo ноутбуки бозорга чиққанидан бери ўтган уч ой ичида кутилмаган муваффақиятга эришди. ИДК таҳлилий маркази маълумотларига кўра, Apple март ойида якунланган чоракда 1,1 миллион дона MacBook Neo етказиб берган. Бу кўрсаткич ҳатто MacBook Air (М5) ва MacBook Pro (М5) моделларининг дебют натижаларидан ҳам юқоридир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

MacBook Neo модели март ойининг ўрталарида сотувга чиққанини ҳисобга олсак, ушбу натижа янада ҳайратланарли. ИДК вице-президенти Навкендар Сингҳнинг таъкидлашича, ноутбук атиги уч ҳафта ичида шунча сотилган ва апрель ойидан бошлаб талаб кескин ўсишда давом этган. 599 долларлик бошланғич нарх ушбу қурилмани кенгроқ аудитория учун очиқ қилди.

Ноутбук Apple компаниясининг премиум дизайнини сақлаб қолган: у алюминий корпус ва 13 дюймли Лиқуид Ретина дисплей билан жиҳозланган. Нархни пасайтириш мақсадида Apple унда М-серияли процессор ўрнига А18 Pro чипидан фойдаланган ва базавий моделда 8GB тезкор хотира тақдим этган. Ушбу стратегия ўзини оқлади ва кўплаб мамлакатларда, хусусан, Ҳиндистонда катта талабга сабаб бўлди.

АҚШ бозори умумий етказиб беришнинг 44 фоизини ташкил этган бўлса, Ҳиндистонда Windows ноутбуклари нархи ошиши фонида MacBook Neo энг жозибадор танловга айланди. Мутахассисларнинг фикрича, Нео моделининг муваффақияти Apple компаниясининг ривожланаётган бозорлардаги стратегиясини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

AppleMacBook NeoТехнологияНоутбукИДК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин