Apple MacBook Neo янги авлод харидорлари орасида оммалашмоқда
Apple компаниясининг MacBook Neo ноутбуки бозорга чиққанидан бери ўтган уч ой ичида кутилмаган муваффақиятга эришди. ИДК таҳлилий маркази маълумотларига кўра, Apple март ойида якунланган чоракда 1,1 миллион дона MacBook Neo етказиб берган. Бу кўрсаткич ҳатто MacBook Air (М5) ва MacBook Pro (М5) моделларининг дебют натижаларидан ҳам юқоридир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
MacBook Neo модели март ойининг ўрталарида сотувга чиққанини ҳисобга олсак, ушбу натижа янада ҳайратланарли. ИДК вице-президенти Навкендар Сингҳнинг таъкидлашича, ноутбук атиги уч ҳафта ичида шунча сотилган ва апрель ойидан бошлаб талаб кескин ўсишда давом этган. 599 долларлик бошланғич нарх ушбу қурилмани кенгроқ аудитория учун очиқ қилди.
Ноутбук Apple компаниясининг премиум дизайнини сақлаб қолган: у алюминий корпус ва 13 дюймли Лиқуид Ретина дисплей билан жиҳозланган. Нархни пасайтириш мақсадида Apple унда М-серияли процессор ўрнига А18 Pro чипидан фойдаланган ва базавий моделда 8GB тезкор хотира тақдим этган. Ушбу стратегия ўзини оқлади ва кўплаб мамлакатларда, хусусан, Ҳиндистонда катта талабга сабаб бўлди.
АҚШ бозори умумий етказиб беришнинг 44 фоизини ташкил этган бўлса, Ҳиндистонда Windows ноутбуклари нархи ошиши фонида MacBook Neo энг жозибадор танловга айланди. Мутахассисларнинг фикрича, Нео моделининг муваффақияти Apple компаниясининг ривожланаётган бозорлардаги стратегиясини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.
…