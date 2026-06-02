Amazon компанияси Ринг камералари сабабли судга берилди

·35·Техно
Amazon компанияси Ринг камералари сабабли судга берилди

Amazon компанияси Ринг ақлли эшик қўнғироқлари орқали шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузганликда айбланиб, жамоавий судга тортилди. Сиетл шаҳрида Виржиния штати резиденти Чарлес Сигвалт томонидан киритилган даъвода Ринг қурилмаларидаги Фамилиар Фасес функцияси йўловчиларнинг суратларини уларнинг розилигисиз сақлаши таъкидланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Фамилиар Фасес функцияси ўтган йилнинг сентябрь ойида эълон қилинган бўлиб, у сунъий интеллект ёрдамида уйга мунтазам келувчи шахсларни таниб олиш имконини беради. Тизим оила аъзолари, қўшнилар ёки курерларни аниқлаб, фойдаланувчига "эшик олдида одам турибди" деган умумий хабар ўрнига аниқроқ билдиришномалар юборади. Гарчи фойдаланувчилар ушбу функцияни ўзлари ёқишлари керак бўлса-да, ҳуқуқ ҳимоячилари камера объективидан ўтган бегона шахслар ўз юзлари сканерланишига розилик бермаганини айтишмоқда.

Даъво аризасида келтирилишича, миллионлаб америкаликлар Ринг хавфсизлик камералари ёнидан ўтаётганда ўзлари билмаган ҳолда юзни таниш тизими объектига айланган. Amazon ҳозирча ушбу ҳолат бўйича расмий изоҳ бермади. Аввалроқ компания юз маълумотлари шифрланиши ва ҳеч кимга улашилмаслиги, номаълум шахсларнинг маълумотлари эса 30 кундан кейин автоматик ўчирилишини маълум қилган эди.

Бу Amazon учун махфийлик билан боғлиқ биринчи муаммо эмас. 2023-йилда компания ФТК (АҚШ Федерал савдо комиссияси) билан 5,8 миллион долларлик жарима бўйича келишувга эришган эди. Ўшанда компания ходимлари мижозларнинг шахсий видеоларига асоссиз кириш ҳуқуқига эга бўлгани аниқланган. Шунингдек, Ринг ҳуқуқ-тартибот идоралари билан ҳамкорлик қилиб, полицияга ордерларсиз видео материалларни тақдим этгани учун ҳам танқид қилинган.

AmazonРингMaxфийликСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин