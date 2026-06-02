Amazon компанияси Ринг камералари сабабли судга берилди
Amazon компанияси Ринг ақлли эшик қўнғироқлари орқали шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузганликда айбланиб, жамоавий судга тортилди. Сиетл шаҳрида Виржиния штати резиденти Чарлес Сигвалт томонидан киритилган даъвода Ринг қурилмаларидаги Фамилиар Фасес функцияси йўловчиларнинг суратларини уларнинг розилигисиз сақлаши таъкидланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Фамилиар Фасес функцияси ўтган йилнинг сентябрь ойида эълон қилинган бўлиб, у сунъий интеллект ёрдамида уйга мунтазам келувчи шахсларни таниб олиш имконини беради. Тизим оила аъзолари, қўшнилар ёки курерларни аниқлаб, фойдаланувчига "эшик олдида одам турибди" деган умумий хабар ўрнига аниқроқ билдиришномалар юборади. Гарчи фойдаланувчилар ушбу функцияни ўзлари ёқишлари керак бўлса-да, ҳуқуқ ҳимоячилари камера объективидан ўтган бегона шахслар ўз юзлари сканерланишига розилик бермаганини айтишмоқда.
Даъво аризасида келтирилишича, миллионлаб америкаликлар Ринг хавфсизлик камералари ёнидан ўтаётганда ўзлари билмаган ҳолда юзни таниш тизими объектига айланган. Amazon ҳозирча ушбу ҳолат бўйича расмий изоҳ бермади. Аввалроқ компания юз маълумотлари шифрланиши ва ҳеч кимга улашилмаслиги, номаълум шахсларнинг маълумотлари эса 30 кундан кейин автоматик ўчирилишини маълум қилган эди.
Бу Amazon учун махфийлик билан боғлиқ биринчи муаммо эмас. 2023-йилда компания ФТК (АҚШ Федерал савдо комиссияси) билан 5,8 миллион долларлик жарима бўйича келишувга эришган эди. Ўшанда компания ходимлари мижозларнинг шахсий видеоларига асоссиз кириш ҳуқуқига эга бўлгани аниқланган. Шунингдек, Ринг ҳуқуқ-тартибот идоралари билан ҳамкорлик қилиб, полицияга ордерларсиз видео материалларни тақдим этгани учун ҳам танқид қилинган.
…