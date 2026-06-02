Россиянинг Boeing 737 ўриндоши бўлган MS-21 самолёти 4 минг кмгача уча олади

·52·Техно
Россиянинг Boeing 737 ўриндоши бўлган MS-21 самолёти 4 минг кмгача уча олади

Россиянинг MS-21 самолёти сертификатлаштириш синовлари давомида тез орада 4 минг километргача бўлган парвоз масофасини тасдиқлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Бирлашган авиация корпорацияси (ОАК) раҳбари Вадим Бадеха ТАСС агентлигига берган интервюсида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, лайнер ушбу кўрсаткични янада ошириш учун катта салоҳиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бадеханинг таъкидлашича, бундай параметрлар авиакомпанияларни тўлиқ қониқтиради, чунки улар амалдаги йўналишлар тармоғининг 80–90 фоизини қамраб олади. Ҳозирда ОАК сайтида MS-21 самолётининг икки тоифали конфигурациядаги максимал парвоз масофаси 3830 км этиб кўрсатилган. Самолёт 175 йўловчига мўлжалланган бўлиб, унинг максимал учиш вазни 85 тоннани ташкил этади.

ОАК раҳбари дастур ривожланиши билан самолёт хусусиятлари, жумладан, парвоз масофаси 5 минг километргача ошиши мумкинлигини ҳам истисно қилмади. Бундан ташқари, "Яковлев" корпорацияси 2028-йил охиригача MS-21 нинг қисқартирилган версиясини яратиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб бориши хабар қилинган. Унинг негизида йўловчи сиғими камроқ, аммо парвоз масофаси узунроқ бўлган MS-21-210 моделини ишлаб чиқиш режалаштирилган.

MS-21-310 — бу янги авлод ўрта масофали Россия йўловчи самолёти бўлиб, у эскирган Ту-154 ва Ту-204 моделларини, шунингдек, хорижий Boeing 737 ва Airбус А320 муқобилларини алмаштириш учун яратилган. Конструкциянинг ўзига хослиги композит материалларнинг юқори улушидир (тахминан 40%), бу эса уни энг замонавий Россия лайнерларидан бирига айлантиради.

Ушбу моделнинг аввалги прототиплардан асосий фарқи — замонавий Россияда фуқаро авиацияси учун яратилган илк ПД-14 маҳаллий двигателларидан фойдаланилганидир. Ушбу двигателлар самолётнинг техник мустақиллигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.

АвиацияMS-21BoeingРоссияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин