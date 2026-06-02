Мартин Скорсесе сунъий интеллект оламига қадам қўйди

·42·Техно
Мартин Скорсесе сунъий интеллект оламига қадам қўйди

Машҳур режиссёр Мартин Скорсесе кутилмаганда сунъий интеллект технологиялари билан шуғулланувчи Блакк Форест Лабс стартапига ҳамкор ва маслаҳатчи сифатида қўшилди. Нев Ёрк Times нашрининг хабар беришича, жаҳон киносининг тирик афсонаси ушбу технологиядан фақатгина сторибордлар (кадрлар кетма-кетлиги чизмалари) яратишда фойдаланишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

"70 йилдан бери ўз сторибордларимни ўзим чизиб келаман", — деди режиссёр ўз баёнотида. Унинг таъкидлашича, янги восита ўз ғояларини операторлар ва саҳналаштирувчи рассомларга анча тезроқ ва самаралироқ етказиб беришда ёрдам беради. Бу эса режиссёрнинг ижодий жараёнини сезиларли даражада осонлаштириши кутилмоқда.

Блакк Форест Лабс Германиянинг Фрайбург шаҳрида жойлашган бўлиб, унда 70 га яқин ходим меҳнат қилади. Мазкур стартап Adobe, Канва, Microsoft ва Meta каби гигантларнинг тасвир яратиш функцияларини қувватлантиради. Ҳозирда компаниянинг бозор қиймати инвесторлар томонидан 3,25 миллиард долларга баҳоланган.

Қизиғи шундаки, ушбу стартап Стабле Диффусион лойиҳаси ортида турган жамоа томонидан асос солинган. Виред нашрининг ёзишича, компания яқинда Elon Musk бошқарувидаги xAI билан ҳамкорлик қилишдан бош тортган. Бунга Grok нейротармоғидаги контент хавфсизлиги билан боғлиқ муаммолар сабаб бўлгани айтилмоқда.

Скорсесе каби консерватив ижодкорнинг ушбу қадами Ҳолливудда сунъий интеллектга бўлган муносабат ўзгараётганидан далолат беради. Гарчи режиссёр технологиядан чекланган доирада фойдаланса-да, бу кино саноатининг AI билан интеграциялашуви муқаррар эканини яна бир бор исботламоқда.

Мартин СкорсесеСунъий IntelлектБлакк Форест ЛабсТехнологияҲолливуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин