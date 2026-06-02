Мартин Скорсесе сунъий интеллект оламига қадам қўйди
Машҳур режиссёр Мартин Скорсесе кутилмаганда сунъий интеллект технологиялари билан шуғулланувчи Блакк Форест Лабс стартапига ҳамкор ва маслаҳатчи сифатида қўшилди. Нев Ёрк Times нашрининг хабар беришича, жаҳон киносининг тирик афсонаси ушбу технологиядан фақатгина сторибордлар (кадрлар кетма-кетлиги чизмалари) яратишда фойдаланишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
"70 йилдан бери ўз сторибордларимни ўзим чизиб келаман", — деди режиссёр ўз баёнотида. Унинг таъкидлашича, янги восита ўз ғояларини операторлар ва саҳналаштирувчи рассомларга анча тезроқ ва самаралироқ етказиб беришда ёрдам беради. Бу эса режиссёрнинг ижодий жараёнини сезиларли даражада осонлаштириши кутилмоқда.
Блакк Форест Лабс Германиянинг Фрайбург шаҳрида жойлашган бўлиб, унда 70 га яқин ходим меҳнат қилади. Мазкур стартап Adobe, Канва, Microsoft ва Meta каби гигантларнинг тасвир яратиш функцияларини қувватлантиради. Ҳозирда компаниянинг бозор қиймати инвесторлар томонидан 3,25 миллиард долларга баҳоланган.
Қизиғи шундаки, ушбу стартап Стабле Диффусион лойиҳаси ортида турган жамоа томонидан асос солинган. Виред нашрининг ёзишича, компания яқинда Elon Musk бошқарувидаги xAI билан ҳамкорлик қилишдан бош тортган. Бунга Grok нейротармоғидаги контент хавфсизлиги билан боғлиқ муаммолар сабаб бўлгани айтилмоқда.
Скорсесе каби консерватив ижодкорнинг ушбу қадами Ҳолливудда сунъий интеллектга бўлган муносабат ўзгараётганидан далолат беради. Гарчи режиссёр технологиядан чекланган доирада фойдаланса-да, бу кино саноатининг AI билан интеграциялашуви муқаррар эканини яна бир бор исботламоқда.
…