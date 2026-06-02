Мобил Windows ва Intel: Acer компанияси Предатор Atlas 8 портатив ўйин компьютерини тақдим этди

·26·Техно
Мобил Windows ва Intel: Acer компанияси Предатор Atlas 8 портатив ўйин компьютерини тақдим этди

Acer компанияси Компутех 2026 кўргазмасида ўзининг янги Предатор Atlas 8 портатив ўйин компьютерини намойиш этди. Ушбу ихчам қурилма янги авлод Intel Арк Г3 процессори ва Windows 11 Ҳоме операцион тизими асосида ишлайди ҳамда йўл-йўлакай ўйин ўйнашни хуш кўрувчилар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилма 8 дюймли, 1920 х 1200 пикселли ИПС сенсорли дисплей билан жиҳозланган. Экран 120 Hz янгиланиш тезлиги, 500 нит ёрқинлик ва ВРР (Вариабле Рефреш Рате) технологиясини қўллаб-қувватлайди. Ҳимоя учун Корнинг Горилла Гласс Виктус ойнасидан фойдаланилган. Шунингдек, гаджетда 2 ваттли иккита динамик ва шовқинни камайтирувчи иккита микрофон мавжуд.

Техник жиҳатдан Предатор Atlas 8 модели Intel Арк Г3 ёки АРК Г3 Эхтреме процессорлари, 24 GB гача LPDDR5х оператив хотираси ва 1 TB гача ССД хотира билан таъминланган. Аккумулятор сиғими танловга кўра 60 ёки 80 В·соатни ташкил этади. Совутиш тизими сифатида иккита вентиляторли (улардан бири металл) Предатор АэроБладе технологияси қўлланилган.

Компьютерда иккита Тундерболт 4 порти, микроСД карта уяси ва Intel Киллер Wi-Fi 7 модули мавжуд. Қурилманинг оғирлиги 80 В·соатли батарея билан 770 граммни ташкил қилади. Ўйин бошқаруви учун тўлиқ ўлчамли аналог жойстиклар ва Холл датчикларига эга Л2/Р2 триггерлари ўрнатилган.

Қурилманинг ўзига хос жиҳати триггерларнинг икки режимли ўтказгичидир. Бу фойдаланувчига триггер босилишини тезкор (шутерлар учун) ёки силлиқ аналог (пойгалар учун) режимга бир зумда ўтказиш имконини беради. Предатор Atlas 8 сотувлари 2026-йилнинг октябрь ойида бошланиши кутилмоқда.

AcerПредатор Atlas 8Intel АркПортатив КомпьютерWindows 11
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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