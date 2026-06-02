Джеймс Вебб телескопи 3И/ATLAS юлдузлараро кометасида метан топди

·34·Техно
Джеймс Вебб телескопи 3И/ATLAS юлдузлараро кометасида метан топди

Джеймс Вебб космик телескопи илк бор 3И/ATLAS юлдузлараро кометасида тўғридан-тўғри метан газини аниқлади. Кузатувлар шуни кўрсатдики, ушбу объектнинг кимёвий таркиби Қуёш тизимидаги аксарият кометалардан сезиларли даражада фарқ қилади ва бошқа сайёралар тизими шаклланиши давридаги шароитларни акс эттиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотчилар телескопнинг МИРИ (ўрта инфрақизил спектрларни ўлчовчи асбоб) қурилмасидан фойдаланишди. Кузатувлар 2023-йил декабрь ойида, комета Қуёшга энг яқин нуқтадан ўтиб, ундан 329–379 миллион километр узоқлашаётган вақтда амалга оширилди. Metaннинг топилиши астрономлар учун жуда муҳим, чунки бу газ муз ҳолатидан тезда буғланиб кетиш хусусиятига эга.

Олимларнинг тахминига кўра, 3И/ATLAS таркибидаги метаннинг катта қисми узоқ вақт давомида ядро сирти остида яширин қолган ва Қуёш иссиқлиги чуқур қатламларга етиб боргач, ажралиб чиқа бошлаган. Шунингдек, кометада карбонат ангидрид (КО2) миқдори сув буғига нисбатан анча юқори экани тасдиқланди.

Аввалроқ аниқланган юқори азот концентрацияси билан биргаликда, бу маълумотлар объект бизнинг сайёралар тизимимиздан бутунлай бошқача муҳитда шаклланганини кўрсатади. Моҳиятан, 3И/ATLAS ўзида бошқа юлдуз тизимининг миллиард йиллар аввалги кимёвий „муҳри“ни сақлаб келмоқда.

Ҳозирга қадар астрономлар фақат иккита юлдузлараро кометани — 2019-йилда топилган 2И/Борисов ва ушбу 3И/ATLAS'ни батафсил ўрганишга муваффақ бўлишди. Джеймс Вебб телескопининг имкониятлари бундай ноёб объектларни бир неча йил аввал имконсиз бўлган аниқликда таҳлил қилиш имконини бермоқда.

Джеймс ВеббКосмосАстрономияКометаNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин