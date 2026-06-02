Андурил собиқ муҳандиси композит қисмлар ишлаб чиқариш учун 42 млн доллар йиғди

·39·Техно
Андурил собиқ муҳандиси композит қисмлар ишлаб чиқариш учун 42 млн доллар йиғди

Закк Эакин ўзининг янги стартапи ғоясини инвесторларга тақдим этишдан аввал уни Палмер Луккей билан бирга синовдан ўтказди. Эакин 2024-йилда Луккей асос солган Андурил мудофаа компаниясини тарк этиб, Лаюп Партс номли янги композит материаллар корхонасига асос солди. Андурил асосчилари Бриан Счимпф ва Матт Гримм унга лойиҳа стратегияси ва ҳикоя қилиш санъати бўйича маслаҳатлар беришди. Бу кичик тайёргарлик курси ўз самарасини берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Икки йил аввал 9 миллион доллар миқдорида илк инвестицияни жалб қилган Эакин, сешанба куни Сериес А босқичида яна 42 миллион доллар йиғилганини эълон қилди. Марлинспике жамғармаси бошчилигидаги ушбу раундда Серберус Вентурес, Piнегрове Вентуре Партнерс, шунингдек, Фоундерс Фунд ва Лух Капитал каби инвесторлар иштирок этди. Калифорниянинг Хантингтон-Бич шаҳрида жойлашган, атиги 60 нафар ходимга эга стартап учун бу жуда салмоқли маблағ ҳисобланади.

Лаюп Партс компаниясининг асосий мақсади углерод толаси (карбон) ёки шиша толали махсус қисмларга буюртма бериш жараёнини Amazon платформасидаги каби осон ва тезкор қилишдир. Эакин қарийб йигирма йилдан бери композит материаллар билан ишлаб келади. У ўз фаолиятини Чип Ганасси Расинг жамоасида бошлаган, кейинчалик 2017-йилда Elon Musk асос солган Боринг Компани компаниясининг биринчи муҳандисига айланган эди.

2021-йилда Андурил компаниясида ишлаётганида, Эакин саноат ишлаб чиқаришида инқилоб юз бераётганини, аммо композитлар соҳаси ҳамон ортда қолаётганини пайқади. СендКутСенд ва Proтолабс каби стартаплар прототипларни етказиб бериш вақтини кескин қисқартирган бўлса-да, мураккаб композит қисмлар учун бундай ечим мавжуд эмас эди. Янги инвестициялар стартапнинг ходимлар сонини кўпайтириш ва жорий йилда кенгроқ ишлаб чиқариш майдонига кўчиб ўтишига сарфланади.

Лаюп ПартсАндурилКомпозитТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин