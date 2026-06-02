Андурил собиқ муҳандиси композит қисмлар ишлаб чиқариш учун 42 млн доллар йиғди
Закк Эакин ўзининг янги стартапи ғоясини инвесторларга тақдим этишдан аввал уни Палмер Луккей билан бирга синовдан ўтказди. Эакин 2024-йилда Луккей асос солган Андурил мудофаа компаниясини тарк этиб, Лаюп Партс номли янги композит материаллар корхонасига асос солди. Андурил асосчилари Бриан Счимпф ва Матт Гримм унга лойиҳа стратегияси ва ҳикоя қилиш санъати бўйича маслаҳатлар беришди. Бу кичик тайёргарлик курси ўз самарасини берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Икки йил аввал 9 миллион доллар миқдорида илк инвестицияни жалб қилган Эакин, сешанба куни Сериес А босқичида яна 42 миллион доллар йиғилганини эълон қилди. Марлинспике жамғармаси бошчилигидаги ушбу раундда Серберус Вентурес, Piнегрове Вентуре Партнерс, шунингдек, Фоундерс Фунд ва Лух Капитал каби инвесторлар иштирок этди. Калифорниянинг Хантингтон-Бич шаҳрида жойлашган, атиги 60 нафар ходимга эга стартап учун бу жуда салмоқли маблағ ҳисобланади.
Лаюп Партс компаниясининг асосий мақсади углерод толаси (карбон) ёки шиша толали махсус қисмларга буюртма бериш жараёнини Amazon платформасидаги каби осон ва тезкор қилишдир. Эакин қарийб йигирма йилдан бери композит материаллар билан ишлаб келади. У ўз фаолиятини Чип Ганасси Расинг жамоасида бошлаган, кейинчалик 2017-йилда Elon Musk асос солган Боринг Компани компаниясининг биринчи муҳандисига айланган эди.
2021-йилда Андурил компаниясида ишлаётганида, Эакин саноат ишлаб чиқаришида инқилоб юз бераётганини, аммо композитлар соҳаси ҳамон ортда қолаётганини пайқади. СендКутСенд ва Proтолабс каби стартаплар прототипларни етказиб бериш вақтини кескин қисқартирган бўлса-да, мураккаб композит қисмлар учун бундай ечим мавжуд эмас эди. Янги инвестициялар стартапнинг ходимлар сонини кўпайтириш ва жорий йилда кенгроқ ишлаб чиқариш майдонига кўчиб ўтишига сарфланади.
…