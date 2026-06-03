Microsoft сунъий интеллект агентларини назорат қилишнинг янги усулини тақдим этди

·35·Техно
Microsoft сунъий интеллект агентларини назорат қилишнинг янги усулини тақдим этди

Сунъий интеллект агентларининг имкониятлари кенгайиб бораётган бир пайтда, корхоналар уларни турли иш жараёнлари ва маҳсулотларга жорий этишда янги муаммога дуч келмоқда. Асосий масала — агентнинг турли муҳитларда айнан белгиланган вазифани бажаришини таъминлашдир. Microsoft ушбу муаммони ҳал қилиш учун Агент Контрол Спецификатион (АКС) деб номланган янги очиқ кодли стандартни эълон қилди. Бу стандарт дастурчиларга AI агентларининг хатти-ҳаракатларини янада изчил ва аниқ назорат қилиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

АКС спецификацияси дастурчилар, мувофиқлик ва хавфсизлик гуруҳларига агентлар амал қилиши керак бўлган шахсий сиёсатларни белгилаш имконини беради. Ушбу қоидалар агент нима қилиши мумкинлиги, нима тақиқланганлиги, қачон инсон тасдиғи талаб қилиниши ва кейинчалик кўриб чиқиш учун қандай далиллар қайд этилиши кераклигини белгилайди. Агент бирор топшириқни бажараётганда, унинг белгиланган чегаралардан чиқиб кетмаслиги бир нечта “тутиб қолиш нуқталари”да текшириб борилади.

Ҳозирги вақтда дастурчилар AI хатти-ҳаракатларини назорат қилиш учун тизим кўрсатмалари (сйстем промпт), илова кодидаги махсус текширувлар ёки классификаторлардан фойдаланмоқда. Бироқ, бу ёндашувлар кўпинча тарқоқ назорат тизимларини юзага келтириб, уларни аудит қилиш ва турли платформаларда қайта ишлатишни қийинлаштиради. АКС ушбу назорат механизмларини умумий бошқарув қатламига бирлаштиришни мақсад қилган.

Microsoft маълумотларига кўра, ушбу спецификация агент иш жараёнининг бир неча босқичида — маълумот олишдан олдин, воситани чақиришдан олдин ва кейин, шунингдек, фойдаланувчига якуний жавоб юборилишидан олдин хавфсизликни текшириш имконини беради. Сиёсат файллари алоҳида ҳужжат сифатида ёзилгани сабабли, улар агент билан бирга пакетланиши ва турли фреймворклар ҳамда муҳитларда бир хил хавфсизлик қоидаларига амал қилинишини таъминлаши мумкин.

Янги АКС стандарти ҳозирда LangChain, OpenAI Агентс SDK, Anthropic Агентс SDK, АутоГен, КревAI ва Семантик Кернел каби машҳур платформалар учун плагинларга эга SDK кўринишида тақдим этилмоқда. Бу эса дастурчиларга ўзларининг мавжуд AI лойиҳаларига юқори даражадаги бошқарув ва хавфсизлик қатламини осонлик билан қўшиш имконини беради.

MicrosoftСунъий IntelлектAI АгентсSDKТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин