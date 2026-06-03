Honor Робот Пҳоне: Дунёдаги илк каркасли камерали робот-смартфон
Honor компанияси МВК 2026 кўргазмасида илк бор намойиш этилган ўзининг янги Робот Пҳоне қурилмаси ҳақида қўшимча тафсилотларни очиқлади. Компания ушбу маҳсулот орқали оддий фойдаланувчилар учун мураккаб видеоларни суратга олиш жараёнини янада осонлаштиришни мақсад қилган. Ишлаб чиқувчиларнинг сўзларига кўра, Робот Пҳоне энг аввало профессионал видеотасвир қурилмаси сифатида лойиҳалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг юқори қисмига ўрнатилган моторлаштирилган уч ўқли тасвир барқарорлаштириш тизимидир (гимбал). Бу тизим анъанавий смартфон камералари чекловларидан халос бўлишга ёрдам беради. Камеранинг ўзи 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган бўлиб, у суратга олиш шароитига қараб олдинга ёки орқага бурилиши мумкин. Шунингдек, Honor профессионал кино саноатида машҳур ARRI компанияси билан ҳамкорликда тасвирни қайта ишлашнинг илғор технологияларини жорий этмоқда.
Робот Пҳоне сунъий интеллект (AI) ёрдамида объектни кузатиш, ақлли суратга олиш ёрдамчиси ва автоматик камера ҳаракати каби функцияларга эга. Ҳаракатланувчи механизмнинг мустаҳкамлиги масаласида Honor вакиллари биринчи авлод модели компания флагманлари каби зарбаларга чидамлилигини таъкидлашмоқда. Бироқ, сувга чидамлилик борасида ҳали қилинадиган ишлар борлиги тан олинди.
Муҳандислар ушбу концептни такомиллаштириш, ихчам двигател яратиш ва мувозанатни сақлаш устида бир йилдан ортиқ вақт давомида меҳнат қилишган. Робот Пҳоне фойдаланувчиларга қўлда созламасдан туриб, силлиқ ва кинематографик кадрлар олиш имконини берувчи тайёр шаблонларни таклиф этади. Honor бош директори Джеймс Ли ушбу инновацион қурилма 2026-йилнинг учинчи чорагида сотувга чиқишини тасдиқлади.
…