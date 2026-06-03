Honor Робот Пҳоне: Дунёдаги илк каркасли камерали робот-смартфон

·33·Техно
Honor Робот Пҳоне: Дунёдаги илк каркасли камерали робот-смартфон

Honor компанияси МВК 2026 кўргазмасида илк бор намойиш этилган ўзининг янги Робот Пҳоне қурилмаси ҳақида қўшимча тафсилотларни очиқлади. Компания ушбу маҳсулот орқали оддий фойдаланувчилар учун мураккаб видеоларни суратга олиш жараёнини янада осонлаштиришни мақсад қилган. Ишлаб чиқувчиларнинг сўзларига кўра, Робот Пҳоне энг аввало профессионал видеотасвир қурилмаси сифатида лойиҳалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг юқори қисмига ўрнатилган моторлаштирилган уч ўқли тасвир барқарорлаштириш тизимидир (гимбал). Бу тизим анъанавий смартфон камералари чекловларидан халос бўлишга ёрдам беради. Камеранинг ўзи 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган бўлиб, у суратга олиш шароитига қараб олдинга ёки орқага бурилиши мумкин. Шунингдек, Honor профессионал кино саноатида машҳур ARRI компанияси билан ҳамкорликда тасвирни қайта ишлашнинг илғор технологияларини жорий этмоқда.

Робот Пҳоне сунъий интеллект (AI) ёрдамида объектни кузатиш, ақлли суратга олиш ёрдамчиси ва автоматик камера ҳаракати каби функцияларга эга. Ҳаракатланувчи механизмнинг мустаҳкамлиги масаласида Honor вакиллари биринчи авлод модели компания флагманлари каби зарбаларга чидамлилигини таъкидлашмоқда. Бироқ, сувга чидамлилик борасида ҳали қилинадиган ишлар борлиги тан олинди.

Муҳандислар ушбу концептни такомиллаштириш, ихчам двигател яратиш ва мувозанатни сақлаш устида бир йилдан ортиқ вақт давомида меҳнат қилишган. Робот Пҳоне фойдаланувчиларга қўлда созламасдан туриб, силлиқ ва кинематографик кадрлар олиш имконини берувчи тайёр шаблонларни таклиф этади. Honor бош директори Джеймс Ли ушбу инновацион қурилма 2026-йилнинг учинчи чорагида сотувга чиқишини тасдиқлади.

HonorРобот ПҳонеСмартфонТехнологияAI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади