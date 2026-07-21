Lenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотира
Lenovo компанияси технология бозорида нарх ва сифат мутаносиблиги бўйича янги стандартни ўрнатишга қарор қилди. Компаниянинг янги Лекоо Pro14 модели ихчам корпусда юқори унумдорлик ва кенгайтириш имкониятларини тақдим этиши билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Мазкур қурилма нафақат кундалик ишлар, балки профессионал вазифалар ва ўйинлар учун ҳам мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги ноутбукнинг асосий ўзига хослиги унинг ташқи видеокарталарни улаш имконини берувчи Окулинк ва USB4 портлари билан жиҳозланганидир. Одатда бундай интерфейслар фақат қимматбаҳо премиум сегментдаги ноутбукларда учрарди, бироқ Lenovo ушбу функционалликни тахминан 680 доллар қийматидаги ҳамёнбоп қурилмага татбиқ этди.
Техник хусусиятлар ва унумдорликЛекоо Pro14 аппарат таъминоти борасида ҳам анча саховатли. Қурилма негизида Ryzen 7 Ҳ 255 (аслида номи ўзгартирилган Ryzen 7 8745H) процессори ётади. Замонавий дастурлар ва кўп вазифали режимда тезкор ишлашни таъминлаш учун ноутбукка 32 GB оператив хотира ва 1 TB ҳажмли SSD диск ўрнатилган. Хотира нархлари кўтарилаётган бир пайтда бундай ҳажмдаги оператив хотира ушбу нарх сегменти учун ноёб ҳодисадир.
Дисплей борасида ҳам муросага ўрин қолдирилмаган. Ноутбук 14 дюймли, 1800p рухсатга эга ва 120 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватловчи экран билан жиҳозланган. 400 кд/кв.м ёрқинлик кўрсаткичи эса турли ёритиш шароитларида ҳам тасвирнинг тиниқ кўринишини кафолатлайди. Бу эса график дизайнерлар ва контент яратувчилар учун қўшимча қулайлик яратади.
Портативлик ва энергия самарадорлигиҚурилманинг оғирлиги бор-йўғи 1,5 кг ни, қалинлиги эса 17,9 мм ни ташкил этади. Шунга қарамай, муҳандислар унинг ичига 80 В/соат сиғимли анча катта аккумуляторни жойлаштиришга муваффақ бўлишган. Бу эса ноутбукнинг бир марта қувватланиш орқали узоқ вақт ишлашини таъминлайди. Шунингдек, қурилма тезкор қувватлаш технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди.
Интерфейслар тўплами ҳам бой: ноутбукда учта USB 3.2, HDMI, USB4, USB-C 3 ва ҳатто RJ45 тармоғи учун порт мавжуд. Хавфсизлик учун бармоқ изи сканери ўрнатилган. Ушбу ноутбук ҳозирча ички бозор учун мўлжалланган бўлса-да, унинг хусусиятлари глобал бозордаги рақобатни сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда.
…