Lenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотира

·0·Техно
Lenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотира

Lenovo компанияси технология бозорида нарх ва сифат мутаносиблиги бўйича янги стандартни ўрнатишга қарор қилди. Компаниянинг янги Лекоо Pro14 модели ихчам корпусда юқори унумдорлик ва кенгайтириш имкониятларини тақдим этиши билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Мазкур қурилма нафақат кундалик ишлар, балки профессионал вазифалар ва ўйинлар учун ҳам мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги ноутбукнинг асосий ўзига хослиги унинг ташқи видеокарталарни улаш имконини берувчи Окулинк ва USB4 портлари билан жиҳозланганидир. Одатда бундай интерфейслар фақат қимматбаҳо премиум сегментдаги ноутбукларда учрарди, бироқ Lenovo ушбу функционалликни тахминан 680 доллар қийматидаги ҳамёнбоп қурилмага татбиқ этди.

Техник хусусиятлар ва унумдорлик

Лекоо Pro14 аппарат таъминоти борасида ҳам анча саховатли. Қурилма негизида Ryzen 7 Ҳ 255 (аслида номи ўзгартирилган Ryzen 7 8745H) процессори ётади. Замонавий дастурлар ва кўп вазифали режимда тезкор ишлашни таъминлаш учун ноутбукка 32 GB оператив хотира ва 1 TB ҳажмли SSD диск ўрнатилган. Хотира нархлари кўтарилаётган бир пайтда бундай ҳажмдаги оператив хотира ушбу нарх сегменти учун ноёб ҳодисадир.

Дисплей борасида ҳам муросага ўрин қолдирилмаган. Ноутбук 14 дюймли, 1800p рухсатга эга ва 120 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватловчи экран билан жиҳозланган. 400 кд/кв.м ёрқинлик кўрсаткичи эса турли ёритиш шароитларида ҳам тасвирнинг тиниқ кўринишини кафолатлайди. Бу эса график дизайнерлар ва контент яратувчилар учун қўшимча қулайлик яратади.

Портативлик ва энергия самарадорлиги

Қурилманинг оғирлиги бор-йўғи 1,5 кг ни, қалинлиги эса 17,9 мм ни ташкил этади. Шунга қарамай, муҳандислар унинг ичига 80 В/соат сиғимли анча катта аккумуляторни жойлаштиришга муваффақ бўлишган. Бу эса ноутбукнинг бир марта қувватланиш орқали узоқ вақт ишлашини таъминлайди. Шунингдек, қурилма тезкор қувватлаш технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди.

Интерфейслар тўплами ҳам бой: ноутбукда учта USB 3.2, HDMI, USB4, USB-C 3 ва ҳатто RJ45 тармоғи учун порт мавжуд. Хавфсизлик учун бармоқ изи сканери ўрнатилган. Ушбу ноутбук ҳозирча ички бозор учун мўлжалланган бўлса-да, унинг хусусиятлари глобал бозордаги рақобатни сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда.

LenovoЛекоо Pro14НоутбукТехнологияRyzen
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқдаДоналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқдаБугун, 05:27Хитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топдиХитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топдиБугун, 05:23Anthropic муаллифлар билан 1,5 миллиард долларлик тарихий келишувга эришдиAnthropic муаллифлар билан 1,5 миллиард долларлик тарихий келишувга эришдиБугун, 05:20Йўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинЙўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинБугун, 04:56Google янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланадиGoogle янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланадиБугун, 04:56Хитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилдиХитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилдиБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда