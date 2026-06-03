Xiaomi Ватч С5 сотувга чиқди: АМОЛEД экран ва 21 кунлик автономлик
Россия бозорида Xiaomi компаниясининг янги Xiaomi Ватч С5 ақлли соатлари сотувга чиқди. Бу ҳақда маиший техника ва электроника етказиб берувчи йирик диҲоусе компанияси матбуот хизмати хабар берди. Янги модел 1,48 дюймли, 2500 нит ёрқинликка эга АМОЛEД дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг рамкалари аввалги авлодларга қараганда 40 фоизга ингичкалашган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Соат корпуси зангламайдиган пўлатдан ишланган, шунингдек, керамика ва карбонли рамка вариантлари ҳам мавжуд. Қурилманинг оғирлиги тасмачасиз 46 граммни ташкил этади. Xiaomi Ватч С5 янги HyperOS 3 операцион тизимида ишлайди ва Xiaomi Смарт Ҳуб функциясини қўллаб-қувватлайди. Бу эса соатни ақлли уй экотизимига интеграция қилиш ва смартфон билан мукаммал синхронизацияни таъминлайди.
Қурилманинг асосий устунликларидан бири унинг автоном иш вақтидир. 815 мАч сиғимли аккумулятор туфайли соат бир марта қувватлангач, 21 кунгача хизмат қилиши мумкин. Шунингдек, гаджет икки диапазонли ГНСС тизими, 160 дан ортиқ спорт режими ва саломатликни мониторинг қилишнинг такомиллаштирилган функцияларига эга. Янги датчиклар (4 ЛEД + 4 ПД) ёрдамида пульс ўлчаш аниқлиги 98,4 фоизга етказилган.
Қизиқарли жиҳати шундаки, соатда махсус “мухлис режими” мавжуд бўлиб, у қўллаб-қувватлаш имо-ишораларини танийди ва уларни пульс ҳамда сарфланган калория маълумотларига айлантиради. Қурилма, шунингдек, юрак уриши ўзгарувчанлигини (HRВ) кузатади ва уйқу сифати бўйича ҳафталик ҳамда ойлик ҳисоботларни тақдим этади.
…