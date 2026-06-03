Xiaomi Ватч С5 сотувга чиқди: АМОЛEД экран ва 21 кунлик автономлик

·75·Техно
Xiaomi Ватч С5 сотувга чиқди: АМОЛEД экран ва 21 кунлик автономлик
Аудио версияси

Россия бозорида Xiaomi компаниясининг янги Xiaomi Ватч С5 ақлли соатлари сотувга чиқди. Бу ҳақда маиший техника ва электроника етказиб берувчи йирик диҲоусе компанияси матбуот хизмати хабар берди. Янги модел 1,48 дюймли, 2500 нит ёрқинликка эга АМОЛEД дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг рамкалари аввалги авлодларга қараганда 40 фоизга ингичкалашган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Соат корпуси зангламайдиган пўлатдан ишланган, шунингдек, керамика ва карбонли рамка вариантлари ҳам мавжуд. Қурилманинг оғирлиги тасмачасиз 46 граммни ташкил этади. Xiaomi Ватч С5 янги HyperOS 3 операцион тизимида ишлайди ва Xiaomi Смарт Ҳуб функциясини қўллаб-қувватлайди. Бу эса соатни ақлли уй экотизимига интеграция қилиш ва смартфон билан мукаммал синхронизацияни таъминлайди.

Қурилманинг асосий устунликларидан бири унинг автоном иш вақтидир. 815 мАч сиғимли аккумулятор туфайли соат бир марта қувватлангач, 21 кунгача хизмат қилиши мумкин. Шунингдек, гаджет икки диапазонли ГНСС тизими, 160 дан ортиқ спорт режими ва саломатликни мониторинг қилишнинг такомиллаштирилган функцияларига эга. Янги датчиклар (4 ЛEД + 4 ПД) ёрдамида пульс ўлчаш аниқлиги 98,4 фоизга етказилган.

Қизиқарли жиҳати шундаки, соатда махсус “мухлис режими” мавжуд бўлиб, у қўллаб-қувватлаш имо-ишораларини танийди ва уларни пульс ҳамда сарфланган калория маълумотларига айлантиради. Қурилма, шунингдек, юрак уриши ўзгарувчанлигини (HRВ) кузатади ва уйқу сифати бўйича ҳафталик ҳамда ойлик ҳисоботларни тақдим этади.

XiaomiВатч С5СмартватчHyperOSТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади