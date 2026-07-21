Европа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортди

·42·Техно
Европа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортди

Европа комиссияси Хитойнинг йирик савдо платформаси AliExpress компаниясига нисбатан 550 миллион евро (тахминан 630 миллион доллар) миқдорида жарима қўллади. Ушбу чора Европа Иттифоқининг Рақамли хизматлар тўғрисидаги қонуни (Дигитал Сервисес Акт — ДСА) доирасида белгиланган энг йирик молиявий санкция бўлиб тарихга кирди. Мазкур қарор платформанинг хавфсизлик ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасидаги жиддий камчиликлари туфайли қабул қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Европа регуляторлари AliExpress платформасини ноқонуний, хавфли ва контрафакт маҳсулотлар савдоси устидан етарли назорат ўрнатмаганликда айбламоқда. Текширувлар натижасида маълум бўлишича, платформа тақиқланган маҳсулотларнинг тарқалиш хавфини тўлиқ баҳоламаган ва уларни тизимдан ўчириш бўйича зарур чораларни кўрмаган. Бу эса Европа бозоридаги миллионлаб истеъмолчилар хавфсизлигига таҳдид солган.

Хавфли маҳсулотлар ва назорат тизимидаги бўшлиқлар

Европа комиссияси ўтказган текширув жараёнида AliExpress платформасида қалбакилаштирилган кийим-кечаклар, болалар учун хавфли ўйинчоқлар ва таркиби шубҳали косметика воситалари ҳафталаб сотувда тургани аниқланган. Ҳаттоки фойдаланувчилар томонидан шикоятлар келиб тушганидан кейин ҳам, ушбу маҳсулотлар дарҳол олиб ташланмаган. Энг ёмони, платформанинг тавсия бериш ва реклама тизимлари бундай ноқонуний товарларни харидорларга кўрсатишда давом этган.

Шунингдек, регулятор сотувчиларни текшириш тизимидаги муаммоларга ҳам эътибор қаратди. Маълум бўлишича, AliExpress шубҳали эълонларни модерация қилиш учун етарли миқдорда ходим ажратмаган. Брендларни авторизация қилиш тизими эса осонликча четлаб ўтилиши мумкин бўлган бўшлиқларга эга бўлган. Айрим сотувчилар қатъий текширувлардан қочиш учун ўз маҳсулотларининг тоифаларини атайлаб ўзгартириб кўрсатишган.

ДСА қонунчилиги ва келгуси чоралар

AliExpress Европа Иттифоқида ДСА қонуни бўйича жаримага тортилган учинчи йирик платформага айланди. Бунгача Х ижтимоий тармоғи 120 миллион евро, Temu маркетплейси эса 200 миллион евро миқдорида жарима тўлаган эди. Технологиялар бўйича комиссар Ҳенна Вирккуненнинг таъкидлашича, ўтган йили AliExpress фойдаланувчилари сони Европада 193 миллионга етган, бу эса унинг минтақадаги энг йирик савдо майдонларидан бири эканини англатади.

Эндиликда компания 20-октабрга қадар аниқланган муаммоларни бартараф этиш режасини тақдим этиши шарт. Агар кўрилган чоралар Европа комиссиясини қониқтирмаса, регулятор қўшимча даврий жарималарни тайинлаши мумкин. Маълумот учун, ДСА қонунчилигига кўра, жиддий қоидабузарликлар учун максимал жазо компаниянинг йиллик глобал айланмасининг 6 фоизигача етиши мумкин.

Ушбу ҳолат Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам муҳим сигнал ҳисобланади. AliExpress орқали маҳсулот буюртма қилишда товарнинг сертификатланганлиги ва сотувчининг рейтингига эътиборли бўлиш тавсия этилади, чунки глобал платформалардаги назорат тизими ҳар доим ҳам кутилган даражада мукаммал ишламаслиги мумкин.

AliExpressЕвропа ИттифоқиЖаримаТехнологияДСА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Max мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсдиMax мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсдиБугун, 07:29Lenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотираLenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотираБугун, 05:52Доналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқдаДоналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқдаБугун, 05:27Хитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топдиХитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топдиБугун, 05:23Anthropic муаллифлар билан 1,5 миллиард долларлик тарихий келишувга эришдиAnthropic муаллифлар билан 1,5 миллиард долларлик тарихий келишувга эришдиБугун, 05:20Йўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинЙўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинБугун, 04:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда