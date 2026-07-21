Европа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортди
Европа комиссияси Хитойнинг йирик савдо платформаси AliExpress компаниясига нисбатан 550 миллион евро (тахминан 630 миллион доллар) миқдорида жарима қўллади. Ушбу чора Европа Иттифоқининг Рақамли хизматлар тўғрисидаги қонуни (Дигитал Сервисес Акт — ДСА) доирасида белгиланган энг йирик молиявий санкция бўлиб тарихга кирди. Мазкур қарор платформанинг хавфсизлик ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасидаги жиддий камчиликлари туфайли қабул қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Европа регуляторлари AliExpress платформасини ноқонуний, хавфли ва контрафакт маҳсулотлар савдоси устидан етарли назорат ўрнатмаганликда айбламоқда. Текширувлар натижасида маълум бўлишича, платформа тақиқланган маҳсулотларнинг тарқалиш хавфини тўлиқ баҳоламаган ва уларни тизимдан ўчириш бўйича зарур чораларни кўрмаган. Бу эса Европа бозоридаги миллионлаб истеъмолчилар хавфсизлигига таҳдид солган.
Хавфли маҳсулотлар ва назорат тизимидаги бўшлиқларЕвропа комиссияси ўтказган текширув жараёнида AliExpress платформасида қалбакилаштирилган кийим-кечаклар, болалар учун хавфли ўйинчоқлар ва таркиби шубҳали косметика воситалари ҳафталаб сотувда тургани аниқланган. Ҳаттоки фойдаланувчилар томонидан шикоятлар келиб тушганидан кейин ҳам, ушбу маҳсулотлар дарҳол олиб ташланмаган. Энг ёмони, платформанинг тавсия бериш ва реклама тизимлари бундай ноқонуний товарларни харидорларга кўрсатишда давом этган.
Шунингдек, регулятор сотувчиларни текшириш тизимидаги муаммоларга ҳам эътибор қаратди. Маълум бўлишича, AliExpress шубҳали эълонларни модерация қилиш учун етарли миқдорда ходим ажратмаган. Брендларни авторизация қилиш тизими эса осонликча четлаб ўтилиши мумкин бўлган бўшлиқларга эга бўлган. Айрим сотувчилар қатъий текширувлардан қочиш учун ўз маҳсулотларининг тоифаларини атайлаб ўзгартириб кўрсатишган.
ДСА қонунчилиги ва келгуси чораларAliExpress Европа Иттифоқида ДСА қонуни бўйича жаримага тортилган учинчи йирик платформага айланди. Бунгача Х ижтимоий тармоғи 120 миллион евро, Temu маркетплейси эса 200 миллион евро миқдорида жарима тўлаган эди. Технологиялар бўйича комиссар Ҳенна Вирккуненнинг таъкидлашича, ўтган йили AliExpress фойдаланувчилари сони Европада 193 миллионга етган, бу эса унинг минтақадаги энг йирик савдо майдонларидан бири эканини англатади.
Эндиликда компания 20-октабрга қадар аниқланган муаммоларни бартараф этиш режасини тақдим этиши шарт. Агар кўрилган чоралар Европа комиссиясини қониқтирмаса, регулятор қўшимча даврий жарималарни тайинлаши мумкин. Маълумот учун, ДСА қонунчилигига кўра, жиддий қоидабузарликлар учун максимал жазо компаниянинг йиллик глобал айланмасининг 6 фоизигача етиши мумкин.
Ушбу ҳолат Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам муҳим сигнал ҳисобланади. AliExpress орқали маҳсулот буюртма қилишда товарнинг сертификатланганлиги ва сотувчининг рейтингига эътиборли бўлиш тавсия этилади, чунки глобал платформалардаги назорат тизими ҳар доим ҳам кутилган даражада мукаммал ишламаслиги мумкин.
…