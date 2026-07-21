Max мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсди

·20·Техно
Max мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсди

Max мессенжерининг оммавий каналлар сегменти ўзининг бир йиллик фаолияти давомида мисли кўрилмаган ўсиш суръатларини намойиш этди. ТАСС агентлиги МахСтат таҳлилий хизмати маълумотларига таяниб хабар беришича, платформадаги реклама постлари сони атиги бир йил ичида 1300 баробардан кўпроққа кўпайган. Ушбу кўрсаткич мессенжернинг нафақат мулоқот воситаси, балки йирик бизнес ва маркетинг майдонига айланиб бораётганини тасдиқлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таҳлилларга кўра, 2026-йилнинг июль ойи ўрталарига келиб, Max тармоғида мажбурий идентификаторга эга бўлган 327,3 мингдан ортиқ реклама нашрлари қайд этилган. Таққослаш учун, 2025-йил сентябрь ойи охирида бундай постлар сони бор-йўғи 245 тани ташкил этган эди. Фақатгина жорий йилнинг июль ойи биринчи ярмида фойдаланувчилар томонидан 31,3 мингта янги реклама хабарлари жойлаштирилган.

Оммавий каналлар экотизимининг кенгайиши

Реклама ҳажми билан бир қаторда, мессенжер ичидаги оммавий каналлар экотизими ҳам жадал суръатлар билан кенгаймоқда. Бир йилга етмаган вақт ичида каналлар сони 45 баробарга ошиб, 6,7 мингдан 301,8 мингтагача етди. Бу ўсиш фойдаланувчиларнинг контент яратиш ва уни оммалаштиришга бўлган қизиқиши ортиб бораётганидан далолат беради.

Audiтория қамрови ҳам ҳайратланарли динамикани кўрсатмоқда. Max платформасидаги оммавий каналларга обуна бўлганлар сони қарийб 40 баробарга кўпайиб, 279 миллиондан ошиб кетди. Умумий эълон қилинган хабарлар сони эса 47 миллионни ташкил этмоқда, бу кузатувлар бошланган даврдаги кўрсаткичдан 127 баробар кўпдир.

Реклама бозоридаги таркибий ўзгаришлар

Платформа ичидаги реклама бозори нафақат ҳажман, балки сифат жиҳатидан ҳам ўзгарди. Агар 2025-йилнинг кузида реклама интеграцияларининг 80 фоиздан ортиғи обуначилари сони минг кишигача бўлган кичик каналлар ҳиссасига тўғри келган бўлса, ҳозирда уларнинг улуши 29 фоизгача қисқарди.

Бугунги кунда реклама берувчиларнинг асосий эътибори ўрта ҳажмдаги каналларга қаратилмоқда. Audiторияси 1 мингдан 20 минггача бўлган каналлар бозорнинг асосий драйверига айланди. Бир йил ичида уларнинг умумий реклама жойлаштириш ҳажмидаги улуши 18 фоиздан қарийб 60 фоизгача кўтарилди. Бу ҳолат Max платформасида профессионал блогерлик ва ўрта бизнес сегменти мустаҳкамланиб бораётганини англатади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу тенденция аҳамиятли, чунки мессенжерлар орқали маркетинг ва рақамли реклама бозори минтақамизда ҳам энг тез ривожланаётган соҳалардан бири ҳисобланади. Max платформасидаги бундай кескин ўсиш келажакда бошқа глобал мессенжерлар ва ижтимоий тармоқлар учун жиддий рақобат муҳитини юзага келтириши мумкин.

MaxМессенжерРекламаТехнологияМаркетинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортдиЕвропа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортдиБугун, 06:52Lenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотираLenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотираБугун, 05:52Доналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқдаДоналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқдаБугун, 05:27Хитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топдиХитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топдиБугун, 05:23Anthropic муаллифлар билан 1,5 миллиард долларлик тарихий келишувга эришдиAnthropic муаллифлар билан 1,5 миллиард долларлик тарихий келишувга эришдиБугун, 05:20Йўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинЙўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинБугун, 04:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда