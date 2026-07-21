Max мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсди
Max мессенжерининг оммавий каналлар сегменти ўзининг бир йиллик фаолияти давомида мисли кўрилмаган ўсиш суръатларини намойиш этди. ТАСС агентлиги МахСтат таҳлилий хизмати маълумотларига таяниб хабар беришича, платформадаги реклама постлари сони атиги бир йил ичида 1300 баробардан кўпроққа кўпайган. Ушбу кўрсаткич мессенжернинг нафақат мулоқот воситаси, балки йирик бизнес ва маркетинг майдонига айланиб бораётганини тасдиқлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таҳлилларга кўра, 2026-йилнинг июль ойи ўрталарига келиб, Max тармоғида мажбурий идентификаторга эга бўлган 327,3 мингдан ортиқ реклама нашрлари қайд этилган. Таққослаш учун, 2025-йил сентябрь ойи охирида бундай постлар сони бор-йўғи 245 тани ташкил этган эди. Фақатгина жорий йилнинг июль ойи биринчи ярмида фойдаланувчилар томонидан 31,3 мингта янги реклама хабарлари жойлаштирилган.
Оммавий каналлар экотизимининг кенгайишиРеклама ҳажми билан бир қаторда, мессенжер ичидаги оммавий каналлар экотизими ҳам жадал суръатлар билан кенгаймоқда. Бир йилга етмаган вақт ичида каналлар сони 45 баробарга ошиб, 6,7 мингдан 301,8 мингтагача етди. Бу ўсиш фойдаланувчиларнинг контент яратиш ва уни оммалаштиришга бўлган қизиқиши ортиб бораётганидан далолат беради.
Audiтория қамрови ҳам ҳайратланарли динамикани кўрсатмоқда. Max платформасидаги оммавий каналларга обуна бўлганлар сони қарийб 40 баробарга кўпайиб, 279 миллиондан ошиб кетди. Умумий эълон қилинган хабарлар сони эса 47 миллионни ташкил этмоқда, бу кузатувлар бошланган даврдаги кўрсаткичдан 127 баробар кўпдир.
Реклама бозоридаги таркибий ўзгаришларПлатформа ичидаги реклама бозори нафақат ҳажман, балки сифат жиҳатидан ҳам ўзгарди. Агар 2025-йилнинг кузида реклама интеграцияларининг 80 фоиздан ортиғи обуначилари сони минг кишигача бўлган кичик каналлар ҳиссасига тўғри келган бўлса, ҳозирда уларнинг улуши 29 фоизгача қисқарди.
Бугунги кунда реклама берувчиларнинг асосий эътибори ўрта ҳажмдаги каналларга қаратилмоқда. Audiторияси 1 мингдан 20 минггача бўлган каналлар бозорнинг асосий драйверига айланди. Бир йил ичида уларнинг умумий реклама жойлаштириш ҳажмидаги улуши 18 фоиздан қарийб 60 фоизгача кўтарилди. Бу ҳолат Max платформасида профессионал блогерлик ва ўрта бизнес сегменти мустаҳкамланиб бораётганини англатади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу тенденция аҳамиятли, чунки мессенжерлар орқали маркетинг ва рақамли реклама бозори минтақамизда ҳам энг тез ривожланаётган соҳалардан бири ҳисобланади. Max платформасидаги бундай кескин ўсиш келажакда бошқа глобал мессенжерлар ва ижтимоий тармоқлар учун жиддий рақобат муҳитини юзага келтириши мумкин.
…