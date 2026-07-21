Уокер сенсация кутмоқда: Гуськов Анкалаевни нокаут қиладими?

·1·Спорт
Уокер сенсация кутмоқда: Гуськов Анкалаевни нокаут қиладими?

Ўзбекистонлик UFC жангчиси Богдан Гуськов 25 июль куни Абу-Дабида россиялик Магомед Анкалаевга қарши октагонга чиқади. Жанг олдидан Гуськовнинг машғулот шериги Валтер Уокер кутилмаган прогноз бериб, ўзбекистонлик спортчи рақибини иккинчи раундда нокаут қилишини айтди.

Уокернинг фикрича, Анкалаев устидан қозониладиган ғалаба Гуськовни чемпионлик учун курашга яқинлаштириб, уни Ўзбекистон тарихидаги илк UFC чемпионига айлантириши мумкин.

«Бу катта сенсация бўлади»

Богдан Гуськов билан мунтазам машғулот ўтказадиган Валтер Уокер ўзбекистонлик жангчининг имкониятларини жуда юқори баҳолади.

«Богдан жуда истеъдодли ва жуда кучли жангчи. Мен ҳар куни у билан машғулот қиламан, шунинг учун унинг нималарга қодирлигини яхши биламан. Ишонаманки, у Анкалаевни иккинчи раунддаёқ нокаут қилади», — деди Уокер.

Унинг таъкидлашича, кўпчилик бундай натижани кутмаётгани сабаб Гуськовнинг ғалабаси дивизиондаги энг катта сенсациялардан бирига айланиши мумкин.

«У UFC чемпионига айланиши ва Ўзбекистон тарихидаги илк UFC чемпиони бўлиши мумкин. Мен бунга ишонаман», — қўшимча қилди жангчи.

Рақамлар кимнинг устунлигини кўрсатмоқда?

Жанг олдидан тақдим этилган статистикага кўра, Анкалаев кўпроқ тажриба ва кучли кураш ҳимоясига эга. Аммо Гуськов зарбалар фаоллиги ва нокаутлар сони бўйича устунлик қилмоқда.

Магомед Анкалаев:

  • рекорди — 21 та ғалаба, 2 та мағлубият, 1 та дуранг ва 1 та натижасиз жанг;

  • ёши — 34;

  • бўйи — 190,5 см;

  • қўл узунлиги — 190,5 см;

  • нокаутлар — 11 та;

  • сабмишнлар — 0 та;

  • тейкдаунлардан ҳимоя — 87 фоиз;

  • бир дақиқадаги зарбалар — 3,65 та;

  • зарбалар аниқлиги — 52 фоиз.

Богдан Гуськов:

  • рекорди — 18 та ғалаба, 3 та мағлубият ва 1 та дуранг;

  • ёши — 33;

  • бўйи — 190,5 см;

  • қўл узунлиги — 193,04 см;

  • нокаутлар — 15 та;

  • сабмишнлар — 3 та;

  • тейкдаунлардан ҳимоя — 57 фоиз;

  • бир дақиқадаги зарбалар — 4,57 та;

  • зарбалар аниқлиги — 55 фоиз.

Статистика Гуськов рақибига нисбатан кўпроқ зарба йўллаши ва аниқлик бўйича ҳам кичик устунликка эга эканини кўрсатмоқда. Анкалаев эса тейкдаунлардан ҳимоя ва назоратли жангда анча ишончли кўринади.

Гуськовнинг асосий қуроли — кучли зарбалар

Ўзбекистонлик спортчининг 18 та ғалабасидан 15 таси нокаут орқали қўлга киритилган. Бу унинг тик турган ҳолатдаги жанги нақадар хавфли эканини кўрсатади.

Гуськовнинг қўл узунлиги ҳам Анкалаевникидан қарийб 2,5 сантиметр узун. У масофани тўғри сақлаб, зарбалар алмашинувида устунликка эришса, Уокер прогноз қилган нокаут сценарийси амалга ошиши мумкин.

Бироқ Анкалаев катта жанглар тажрибасига эга ва рақибларининг кучли томонларини чеклашни яхши билади. Шу сабаб Гуськов учун асосий вазифа — жангни рақиб назоратига ўтиб кетишига йўл қўймаслик.

Ўзбекистон MMAси учун тарихий имконият

Гуськовнинг Анкалаевдек юқори савияли рақиб устидан ғалаба қозониши уни UFC ярим оғир вазн дивизионидаги энг асосий даъвогарлар қаторига олиб кириши мумкин.

Жанг 2026 йил 25 июль куни Абу-Дабидаги «Etihad Arena»да ўтказилади. Октагонда тажриба ва кураш маҳорати нокаут кучи ҳамда юқори зарба фаоллигига қарши туради.

Валтер Уокер ишонч билан иккинчи раундда нокаут бўлишини айтмоқда. Энди асосий савол — Богдан Гуськов бу жасоратли прогнозни октагонда тасдиқлай оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем ва Наполи дарвозабонлар алмашинуви борасида музокара ўтказмоқдаТоттенхем ва Наполи дарвозабонлар алмашинуви борасида музокара ўтказмоқдаБугун, 03:13PSJ Айёуб Боуадди учун курашдан чиқди: Реал Мадрид ва Барселона учун йўл очилдиPSJ Айёуб Боуадди учун курашдан чиқди: Реал Мадрид ва Барселона учун йўл очилдиБугун, 02:34Манчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқдаМанчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқдаБугун, 02:31Гундўған Родрини ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб атадиГундўған Родрини ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб атадиБугун, 02:21Тўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиТўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиБугун, 01:18Бавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБугун, 01:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди