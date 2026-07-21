Уокер сенсация кутмоқда: Гуськов Анкалаевни нокаут қиладими?
Ўзбекистонлик UFC жангчиси Богдан Гуськов 25 июль куни Абу-Дабида россиялик Магомед Анкалаевга қарши октагонга чиқади. Жанг олдидан Гуськовнинг машғулот шериги Валтер Уокер кутилмаган прогноз бериб, ўзбекистонлик спортчи рақибини иккинчи раундда нокаут қилишини айтди.
Уокернинг фикрича, Анкалаев устидан қозониладиган ғалаба Гуськовни чемпионлик учун курашга яқинлаштириб, уни Ўзбекистон тарихидаги илк UFC чемпионига айлантириши мумкин.
«Бу катта сенсация бўлади»
Богдан Гуськов билан мунтазам машғулот ўтказадиган Валтер Уокер ўзбекистонлик жангчининг имкониятларини жуда юқори баҳолади.
«Богдан жуда истеъдодли ва жуда кучли жангчи. Мен ҳар куни у билан машғулот қиламан, шунинг учун унинг нималарга қодирлигини яхши биламан. Ишонаманки, у Анкалаевни иккинчи раунддаёқ нокаут қилади», — деди Уокер.
Унинг таъкидлашича, кўпчилик бундай натижани кутмаётгани сабаб Гуськовнинг ғалабаси дивизиондаги энг катта сенсациялардан бирига айланиши мумкин.
«У UFC чемпионига айланиши ва Ўзбекистон тарихидаги илк UFC чемпиони бўлиши мумкин. Мен бунга ишонаман», — қўшимча қилди жангчи.
Рақамлар кимнинг устунлигини кўрсатмоқда?
Жанг олдидан тақдим этилган статистикага кўра, Анкалаев кўпроқ тажриба ва кучли кураш ҳимоясига эга. Аммо Гуськов зарбалар фаоллиги ва нокаутлар сони бўйича устунлик қилмоқда.
Магомед Анкалаев:
рекорди — 21 та ғалаба, 2 та мағлубият, 1 та дуранг ва 1 та натижасиз жанг;
ёши — 34;
бўйи — 190,5 см;
қўл узунлиги — 190,5 см;
нокаутлар — 11 та;
сабмишнлар — 0 та;
тейкдаунлардан ҳимоя — 87 фоиз;
бир дақиқадаги зарбалар — 3,65 та;
зарбалар аниқлиги — 52 фоиз.
Богдан Гуськов:
рекорди — 18 та ғалаба, 3 та мағлубият ва 1 та дуранг;
ёши — 33;
бўйи — 190,5 см;
қўл узунлиги — 193,04 см;
нокаутлар — 15 та;
сабмишнлар — 3 та;
тейкдаунлардан ҳимоя — 57 фоиз;
бир дақиқадаги зарбалар — 4,57 та;
зарбалар аниқлиги — 55 фоиз.
Статистика Гуськов рақибига нисбатан кўпроқ зарба йўллаши ва аниқлик бўйича ҳам кичик устунликка эга эканини кўрсатмоқда. Анкалаев эса тейкдаунлардан ҳимоя ва назоратли жангда анча ишончли кўринади.
Гуськовнинг асосий қуроли — кучли зарбалар
Ўзбекистонлик спортчининг 18 та ғалабасидан 15 таси нокаут орқали қўлга киритилган. Бу унинг тик турган ҳолатдаги жанги нақадар хавфли эканини кўрсатади.
Гуськовнинг қўл узунлиги ҳам Анкалаевникидан қарийб 2,5 сантиметр узун. У масофани тўғри сақлаб, зарбалар алмашинувида устунликка эришса, Уокер прогноз қилган нокаут сценарийси амалга ошиши мумкин.
Бироқ Анкалаев катта жанглар тажрибасига эга ва рақибларининг кучли томонларини чеклашни яхши билади. Шу сабаб Гуськов учун асосий вазифа — жангни рақиб назоратига ўтиб кетишига йўл қўймаслик.
Ўзбекистон MMAси учун тарихий имконият
Гуськовнинг Анкалаевдек юқори савияли рақиб устидан ғалаба қозониши уни UFC ярим оғир вазн дивизионидаги энг асосий даъвогарлар қаторига олиб кириши мумкин.
Жанг 2026 йил 25 июль куни Абу-Дабидаги «Etihad Arena»да ўтказилади. Октагонда тажриба ва кураш маҳорати нокаут кучи ҳамда юқори зарба фаоллигига қарши туради.
Валтер Уокер ишонч билан иккинчи раундда нокаут бўлишини айтмоқда. Энди асосий савол — Богдан Гуськов бу жасоратли прогнозни октагонда тасдиқлай оладими?
…