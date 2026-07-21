Toyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этди

·0·Авто
Toyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этди

Япония автосаноатининг етакчи вакилларидан бири бўлган Nissan компанияси ўзининг энг машҳур моделларидан бири — Элгранд минивенининг янги авлодини расман намойиш этди. Бу сўнгги 16 йил ичида моделнинг биринчи марта тубдан янгиланиши бўлиб, у бозорда Toyota Alphard ҳукмронлигига чек қўйишни мақсад қилган. Янги авлод Элгранд нафақат ташқи кўриниши, балки технологик жиҳозланиши билан ҳам сегментда инқилоб қилишга тайёр. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Автомобил дизайни "Тимелесс Жапанесе Футурисм" (Мангу япон футуризми) концепцияси асосида яратилган бўлиб, ўтган йили намойиш этилган Hypeр Тоурер концепт-каридан кўплаб элементларни мерос қилиб олган. Массив радиатор панжараси ва ноодатий светодиодли оптика минивенга серияли моделдан кўра кўпроқ келажак автомобили қиёфасини беради. Nissan компаниясининг Япониядаги савдо бўлими раҳбари Акира Сугимотонинг таъкидлашича, ушбу модел бренднинг ички бозордаги мавқеини мустаҳкамлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Гибрид технология ва интеллектуал бошқарув

Техник жиҳатдан энг катта янгилик — учинчи авлод э-Повер гибрид тизимидир. Тизим марказида 1,5 литрли турбодвигател жойлашган бўлиб, у ғилдиракларни ҳаракатга келтирмайди, балки фақат электр мотор учун генератор вазифасини ўтайди. Тўлиқ узатмали ҳаракат учун эса фирманинг э-4orce тизими жавоб беради. Двигателнинг аниқ қуввати ҳозирча сир тутилаётган бўлса-да, унинг айланиш моменти 500 Н·м дан юқори экани маълум қилинди.

Ҳайдаш қулайлигини таъминлаш мақсадида муҳандислар Интеллигент Дйнамик Суспенсион деб номланган адаптив осма тизимини ўрнатишган. Ушбу тизим йўл қопламасини реал вақт режимида таҳлил қилиб, амортизаторлар созламаларини сониянинг улушларида ўзгартириш имкониятига эга. Бу эса йўловчилар учун максимал даражадаги юmsҳоқлик ва барқарорликни кафолатлайди.

Беш юлдузли меҳмонхона даражасидаги салон

Nissan муҳандислари асосий эътиборни иккинчи қатор йўловчиларига қаратишган. Юқори комплектацияларда Зеро Гравитй ўриндиқлари ўрнатилган бўлиб, улар оттоманкалар ва орқа суянчиғининг алоҳида созланиши билан ажралиб туради. Салон ичидаги қулайликни қуйидаги жиҳатлар тўлдиради:

  • Босе аудио тизими ва 22 та юқори сифатли динамик;
  • Олд панелда жойлашган иккита 14,3 дюймли улкан дисплей;
  • 64 хил рангдаги атмосферали ёритиш тизими;
  • Кенгайтирилган кўриниш бурчагига эга бўлган ён ойналар.
Минивеннинг амалийлиги ҳам унутилмаган. Юкхонаси шундай лойиҳалаштирилганки, ҳатто учинчи қатор ўриндиқлари тўлиқ ёйилган ҳолатда ҳам у ерга еттита чамадонни бемалол жойлаштириш мумкин. Шунингдек, ён эшикларнинг қисман очилиш режими ва қулай пойгоҳлар (подножка) ўрнатилгани ёш болалар ва кексалар учун қўшимча қулайлик яратади.

ixbt.com маълумотига кўра, янги Элгранд моделига бўлган қизиқиш кутилганидан анча юқори. Ўтган йили Nissan ушбу моделдан атиги 1163 дона сотган бир пайтда, Toyota Alphard 81 мингдан ортиқ харидорни ўзига жалб қилган эди. Бироқ янги авлод тақдим этилиши билан компания қисқа муддатда 6000 дан ортиқ олдиндан буюртма олишга улгурди. Айни дамда Японияда автомобилнинг бошланғич нархи тахминан 42 300 долларни ташкил этмоқда. Келгусида моделнинг жаҳон бозорларига, жумладан, Марказий Осиё минтақасига чиқиши ҳам истисно қилинмаяпти.

NissanЭлграндМинивенАвтооламТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратдиBentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратдиБугун, 03:21Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлдиЯнгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлдиКеча, 22:26AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошладиAvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 18:21Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиРоссия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиКеча, 17:57Тезликни пасайтириш ҳайдовчиларга ҳар куни 22 миллион доллар тежаш имконини берадиТезликни пасайтириш ҳайдовчиларга ҳар куни 22 миллион доллар тежаш имконини берадиКеча, 17:27Polestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсияларPolestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсияларКеча, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан