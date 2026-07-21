Toyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этди
Япония автосаноатининг етакчи вакилларидан бири бўлган Nissan компанияси ўзининг энг машҳур моделларидан бири — Элгранд минивенининг янги авлодини расман намойиш этди. Бу сўнгги 16 йил ичида моделнинг биринчи марта тубдан янгиланиши бўлиб, у бозорда Toyota Alphard ҳукмронлигига чек қўйишни мақсад қилган. Янги авлод Элгранд нафақат ташқи кўриниши, балки технологик жиҳозланиши билан ҳам сегментда инқилоб қилишга тайёр. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Автомобил дизайни "Тимелесс Жапанесе Футурисм" (Мангу япон футуризми) концепцияси асосида яратилган бўлиб, ўтган йили намойиш этилган Hypeр Тоурер концепт-каридан кўплаб элементларни мерос қилиб олган. Массив радиатор панжараси ва ноодатий светодиодли оптика минивенга серияли моделдан кўра кўпроқ келажак автомобили қиёфасини беради. Nissan компаниясининг Япониядаги савдо бўлими раҳбари Акира Сугимотонинг таъкидлашича, ушбу модел бренднинг ички бозордаги мавқеини мустаҳкамлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди.
Гибрид технология ва интеллектуал бошқарувТехник жиҳатдан энг катта янгилик — учинчи авлод э-Повер гибрид тизимидир. Тизим марказида 1,5 литрли турбодвигател жойлашган бўлиб, у ғилдиракларни ҳаракатга келтирмайди, балки фақат электр мотор учун генератор вазифасини ўтайди. Тўлиқ узатмали ҳаракат учун эса фирманинг э-4orce тизими жавоб беради. Двигателнинг аниқ қуввати ҳозирча сир тутилаётган бўлса-да, унинг айланиш моменти 500 Н·м дан юқори экани маълум қилинди.
Ҳайдаш қулайлигини таъминлаш мақсадида муҳандислар Интеллигент Дйнамик Суспенсион деб номланган адаптив осма тизимини ўрнатишган. Ушбу тизим йўл қопламасини реал вақт режимида таҳлил қилиб, амортизаторлар созламаларини сониянинг улушларида ўзгартириш имкониятига эга. Бу эса йўловчилар учун максимал даражадаги юmsҳоқлик ва барқарорликни кафолатлайди.
Беш юлдузли меҳмонхона даражасидаги салонNissan муҳандислари асосий эътиборни иккинчи қатор йўловчиларига қаратишган. Юқори комплектацияларда Зеро Гравитй ўриндиқлари ўрнатилган бўлиб, улар оттоманкалар ва орқа суянчиғининг алоҳида созланиши билан ажралиб туради. Салон ичидаги қулайликни қуйидаги жиҳатлар тўлдиради:
- Босе аудио тизими ва 22 та юқори сифатли динамик;
- Олд панелда жойлашган иккита 14,3 дюймли улкан дисплей;
- 64 хил рангдаги атмосферали ёритиш тизими;
- Кенгайтирилган кўриниш бурчагига эга бўлган ён ойналар.
ixbt.com маълумотига кўра, янги Элгранд моделига бўлган қизиқиш кутилганидан анча юқори. Ўтган йили Nissan ушбу моделдан атиги 1163 дона сотган бир пайтда, Toyota Alphard 81 мингдан ортиқ харидорни ўзига жалб қилган эди. Бироқ янги авлод тақдим этилиши билан компания қисқа муддатда 6000 дан ортиқ олдиндан буюртма олишга улгурди. Айни дамда Японияда автомобилнинг бошланғич нархи тахминан 42 300 долларни ташкил этмоқда. Келгусида моделнинг жаҳон бозорларига, жумладан, Марказий Осиё минтақасига чиқиши ҳам истисно қилинмаяпти.
…