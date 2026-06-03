Карвана Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто билан ҳамкорлик қилади

·52·Техно
Карвана Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто билан ҳамкорлик қилади
Аудио версияси

Онлайн автомобил савдоси билан шуғулланувчи Карвана компанияси Jeff Bezos томонидан молиялаштирилаётган Слате Ауто электромобил стартапига сармоя киритиш имкониятини қўлга киритди. TechCrunch нашри қўлга киритган ҳужжатларга кўра, Карвана 2025-йилда ушбу стартап акцияларини сотиб олиш ҳуқуқини берувчи варрантга эга бўлган. Бу келишув Слате Ауто ўзининг 650 миллион долларлик К серияли инвестиция раундини шакллантираётган бир вақтга тўғри келди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу ҳамкорлик Карвана компаниясининг янги автомобиллар савдоси бозорига кириш стратегиясининг бир қисми сифатида кўрилмоқда. Валл Стреэт Жоурнал хабарига кўра, компания АҚШ бўйлаб бир нечта Stellantis дилерлик марказларини сотиб олган. Карвана бош директори Эрние Гарсиа ИИИ яқинда бўлиб ўтган ҳисобот йиғилишида янги автомобиллар савдоси ҳақидаги саволга жавобан, инвесторларни янгиликларни кутишга чақирди.

Слате Ауто яқин ҳафталар ичида ўзининг арзон электромобили учун якуний нархларни эълон қилишни ва қайтарилмайдиган дастлабки буюртмаларни қабул қилишни режалаштирмоқда. Тахминан 20 000 доллар атрофида баҳоланиши кутилаётган ушбу EV йил якунига қадар мижозларга етказиб берилиши айтилмоқда. Tesla ва Rivian каби, Слате ҳам анъанавий дилерлик тармоқларидан воз кечиб, тўғридан-тўғри сотув тизимини йўлга қўймоқчи.

Қизиқарли жиҳати шундаки, Карвана ва Слате Ауто ўртасидаги алоқа умумий инвесторлар орқали ҳам боғланган. Гуггенҳеим Партнерс раҳбари Марк Валтер ҳар иккала компанияда ҳам йирик улушга эга. Карвана орқали сотувларни амалга ошириш Слате Ауто учун логистика муаммоларини ҳал қилишда ва бренд танилишида муҳим рол ўйнаши мумкин.

КарванаСлате АутоJeff BezosЭлектромобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади