Карвана Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто билан ҳамкорлик қилади
Онлайн автомобил савдоси билан шуғулланувчи Карвана компанияси Jeff Bezos томонидан молиялаштирилаётган Слате Ауто электромобил стартапига сармоя киритиш имкониятини қўлга киритди. TechCrunch нашри қўлга киритган ҳужжатларга кўра, Карвана 2025-йилда ушбу стартап акцияларини сотиб олиш ҳуқуқини берувчи варрантга эга бўлган. Бу келишув Слате Ауто ўзининг 650 миллион долларлик К серияли инвестиция раундини шакллантираётган бир вақтга тўғри келди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу ҳамкорлик Карвана компаниясининг янги автомобиллар савдоси бозорига кириш стратегиясининг бир қисми сифатида кўрилмоқда. Валл Стреэт Жоурнал хабарига кўра, компания АҚШ бўйлаб бир нечта Stellantis дилерлик марказларини сотиб олган. Карвана бош директори Эрние Гарсиа ИИИ яқинда бўлиб ўтган ҳисобот йиғилишида янги автомобиллар савдоси ҳақидаги саволга жавобан, инвесторларни янгиликларни кутишга чақирди.
Слате Ауто яқин ҳафталар ичида ўзининг арзон электромобили учун якуний нархларни эълон қилишни ва қайтарилмайдиган дастлабки буюртмаларни қабул қилишни режалаштирмоқда. Тахминан 20 000 доллар атрофида баҳоланиши кутилаётган ушбу EV йил якунига қадар мижозларга етказиб берилиши айтилмоқда. Tesla ва Rivian каби, Слате ҳам анъанавий дилерлик тармоқларидан воз кечиб, тўғридан-тўғри сотув тизимини йўлга қўймоқчи.
Қизиқарли жиҳати шундаки, Карвана ва Слате Ауто ўртасидаги алоқа умумий инвесторлар орқали ҳам боғланган. Гуггенҳеим Партнерс раҳбари Марк Валтер ҳар иккала компанияда ҳам йирик улушга эга. Карвана орқали сотувларни амалга ошириш Слате Ауто учун логистика муаммоларини ҳал қилишда ва бренд танилишида муҳим рол ўйнаши мумкин.
…