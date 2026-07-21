Литий ўрнини босувчи технология: Хитойда суюқ синкли аккумулятор синовдан ўтказилди

·38·Техно
Литий ўрнини босувчи технология: Хитойда суюқ синкли аккумулятор синовдан ўтказилди

Хитойлик олимлар энергетика соҳасида инқилобий янгилик бўлиши кутилаётган, суюқ синк асосида ишлайдиган янги турдаги проточли батареяни муваффақиятли синовдан ўтказишди. Ушбу аккумулятор етти ойдан ортиқ вақт давомида тўхтовсиз ишлашга қодирлигини исботлади. Тадқиқотчиларнинг фикрича, янги технология қуёш ва шамол электр станциялари учун йирик энергия сақлаш тизимларининг истиқболли асоси бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фудан университети ва Хитой фанлар академияси мутахассислари томонидан тақдим этилган ушбу ишланма анъанавий батареялардан тубдан фарқ қилади. ixbt.com маълумотига кўра, экспериментал аккумулятор синовлар давомида 5128 соат (тахминан 214 кун) давомида узлуксиз ишлаган. Бу кўрсаткич қайта тикланадиган энергия манбалари учун барқарор ва узоқ муддатли ечим излаётган соҳа вакиллари учун жуда муҳимдир.

Суюқ энергия ташувчи механизми

Анъанавий синк аккумуляторларида қўзғалмас металл электроддан фойдаланилса, янги тизимда синк нанозарраларидан иборат суюқ суспензия қўлланилади. Ушбу суюқлик резервуар ва электрокимёвий ячейка ўртасида доимий равишда айланиб туради. Бунда синк шунчаки электрод эмас, балки ўзига хос "суюқ энергия ташувчи" вазифасини бажаради.

Зарядлаш ва зарядсизланиш жараёнида синк зарралари кўп маротаба металл ҳолатидан ион ҳолатига ва аксинча ўтиб, батареянинг барқарор ишлашини таъминлайди. Технологиянинг асоси махсус суспензия конструкциясидир: у синк нанозарралари, ғовакли углерод каркаси ва органик лигандли электролитни ўз ичига олади. Бундай таркиб зарраларнинг бир-бирига ёпишиб қолишининг олдини олади ва минглаб сикллардан кейин ҳам самарадорликни сақлаб қолади.

Масштаблаштириш ва келажак истиқболлари

Янги конструкциянинг энг катта афзалликларидан бири — уни осонлик билан кенгайтириш имкониятидир. Оддий аккумуляторларда сиғимни ошириш учун йирикроқ элементлар ясаш талаб этилса, бу ерда шунчаки синк суспензияси сақланадиган резервуарлар ҳажмини катталаштириш кифоя. Бу хусусият технологияни умуммиллий энергия тизимлари учун жуда жозибадор қилади.

Синов натижаларига кўра, батарея 99,94 фоизли кулон самарадорлигини кўрсатди. Марганец диоксиди асосидаги катодга эга версия эса 5500 марта зарядлаш-зарядсизланиш сиклидан сўнг ҳам ўзининг дастлабки сиғимининг 81,1 фоизини сақлаб қолган. Бу кўп йиллик хизмат муддатидан далолат беради.

Лойиҳа раҳбари Фей Ваннинг сўзларига кўра, ушбу ғоя синкни электролитик усулда ишлаб чиқариш корхонасига ташриф буюрганида пайдо бўлган. Олим металл ионларини қайта тиклаш жараёнидан нафақат металлургияда, балки электр энергиясини сақлашда ҳам фойдаланиш мумкинлигини англаб етган. Навбатдаги босқичда тадқиқотчилар технологияни саноат миқёсига мослаштириш ва бошқа металлар асосида шундай аккумуляторлар яратиш устида иш олиб боришади.

ТехнологияАккумуляторХитойЭнергетикаИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқдаSamsung ва КРИСО атом энергияси билан ишлайдиган улкан контейнер кемасини яратмоқдаБугун, 09:24Max мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсдиMax мессенжерида реклама ҳажми бир йил ичида 1300 баробардан зиёдроққа ўсдиБугун, 07:29Европа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортдиЕвропа Иттифоқи AliExpress платформасини 550 миллион евро миқдорида жаримага тортдиБугун, 06:52Lenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотираLenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотираБугун, 05:52Доналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқдаДоналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқдаБугун, 05:27Хитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топдиХитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топдиБугун, 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди