Англияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қарши
Буюк Британия парламенти аъзолари бутун Англия бўйлаб аҳоли пунктларида стандарт тезлик чекловини соатига 30 милдан 20 милга (тахминан 32 км/соат) тушириш масаласини кўриб чиқмоқда. Ушбу ташаббус йўл ҳаракати хавфсизлигини оширишга қаратилган бўлса-да, автомобилчилар ва юк ташувчилар уюшмалари кутилаётган ўзгаришларга кескин эътироз билдирмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Транспорт масалалари бўйича танлов қўмитаси яқинда Уелс тажрибасини ўрганиш ва уни Англияда қўллаш имкониятларини муҳокама қилиш учун соҳа экспертларини таклиф этди. Маълумот учун, Уелс жорий йилнинг бошида шаҳар ва қишлоқлардаги асосий йўлларда тезликни пасайтириш бўйича умуммиллий қоидани жорий қилган эди. Бироқ, муҳокамаларда иштирок этаётган мутахассислар таркиби ҳайдовчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи ташкилотлар томонидан танқид остига олинди.
Экспертлар баҳси ва мувозанат муаммосиРоад Ҳаулаге Ассосиатион (РҲА) сиёсат ва жамоатчилик билан алоқалар бўйича директори Деклан Панг парламентдаги муҳокамаларда мувозанат йўқлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, қўмита фақат тезликни пасайтириш тарафдорларини тингламоқда, юк машиналари ва автобус операторлари каби асосий манфаатдор томонларнинг фикри эса эътибордан четда қолмоқда.
Аллиансе оф Бритиш Дриверс вакили Бриан Грегорй ҳам ушбу фикрга қўшилиб, экспертлар панели асосан "автомобилларга қарши" кайфиятдаги сиёсатчилар ва академиклардан иборат эканини айтди. Унинг фикрича, бундай чоралар йўл хавфсизлигини таъминлашдан кўра, шахсий транспортдан фойдаланишни қийинлаштиришга қаратилган.
Ушбу баҳслар фонида Ўзбекистон тажрибасини ҳам эслаб ўтиш жоиз. Мамлакатимизда ҳам сўнгги йилларда Тошкент ва бошқа йирик шаҳарларнинг марказий кўчаларида тезлик чеклови 70 км/соатдан 60 км/соатга туширилди. Британиядаги таклиф этилаётган 32 км/соатлик чеклов эса ҳатто энг қатъий халқаро стандартлардан ҳам пастроқ ҳисобланади.
Ҳайдовчиларнинг муносабати ва илмий асосларБританиялик экспертларнинг огоҳлантиришича, агар тезлик чекловлари ҳайдовчиларнинг мантиқий қабулига мос келмаса, улар янги қоидаларга риоя қилмайди. Бриан Грегорйнинг таъкидлашича, чекловлар илмий асосда, яни ҳайдовчиларнинг 80 фоизи табиий равишда ҳаракатланадиган тезликдан келиб чиқиб белгиланиши керак.
Ҳозирда Англия ҳукумати ва парламент қўмитаси қуйидаги масалаларни ўрганмоқда:
- 20 мил/соатлик чекловнинг йўл-транспорт ҳодисаларини камайтиришдаги самарадорлиги;
- Уелсдаги тажрибанинг иқтисодий ва логистик таъсири;
- Ҳайдовчиларнинг янги қоидаларга мослашиш даражаси ва жарималар тизими.
Агар ушбу таклиф маъқулланса, Англия кўчаларида ҳаракатланиш тартиби тубдан ўзгариши мумкин. Бироқ, автомобилчилар уюшмалари ҳукуматни ўзаро қарама-қаршилик келтириб чиқармасликка ва қарор қабул қилишда барча томонларнинг аргументларини инобатга олишга чақирмоқда.
…