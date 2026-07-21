Англияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қарши

·13·Авто
Англияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қарши

Буюк Британия парламенти аъзолари бутун Англия бўйлаб аҳоли пунктларида стандарт тезлик чекловини соатига 30 милдан 20 милга (тахминан 32 км/соат) тушириш масаласини кўриб чиқмоқда. Ушбу ташаббус йўл ҳаракати хавфсизлигини оширишга қаратилган бўлса-да, автомобилчилар ва юк ташувчилар уюшмалари кутилаётган ўзгаришларга кескин эътироз билдирмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Транспорт масалалари бўйича танлов қўмитаси яқинда Уелс тажрибасини ўрганиш ва уни Англияда қўллаш имкониятларини муҳокама қилиш учун соҳа экспертларини таклиф этди. Маълумот учун, Уелс жорий йилнинг бошида шаҳар ва қишлоқлардаги асосий йўлларда тезликни пасайтириш бўйича умуммиллий қоидани жорий қилган эди. Бироқ, муҳокамаларда иштирок этаётган мутахассислар таркиби ҳайдовчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи ташкилотлар томонидан танқид остига олинди.

Экспертлар баҳси ва мувозанат муаммоси

Роад Ҳаулаге Ассосиатион (РҲА) сиёсат ва жамоатчилик билан алоқалар бўйича директори Деклан Панг парламентдаги муҳокамаларда мувозанат йўқлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, қўмита фақат тезликни пасайтириш тарафдорларини тингламоқда, юк машиналари ва автобус операторлари каби асосий манфаатдор томонларнинг фикри эса эътибордан четда қолмоқда.

Аллиансе оф Бритиш Дриверс вакили Бриан Грегорй ҳам ушбу фикрга қўшилиб, экспертлар панели асосан "автомобилларга қарши" кайфиятдаги сиёсатчилар ва академиклардан иборат эканини айтди. Унинг фикрича, бундай чоралар йўл хавфсизлигини таъминлашдан кўра, шахсий транспортдан фойдаланишни қийинлаштиришга қаратилган.

Ушбу баҳслар фонида Ўзбекистон тажрибасини ҳам эслаб ўтиш жоиз. Мамлакатимизда ҳам сўнгги йилларда Тошкент ва бошқа йирик шаҳарларнинг марказий кўчаларида тезлик чеклови 70 км/соатдан 60 км/соатга туширилди. Британиядаги таклиф этилаётган 32 км/соатлик чеклов эса ҳатто энг қатъий халқаро стандартлардан ҳам пастроқ ҳисобланади.

Ҳайдовчиларнинг муносабати ва илмий асослар

Британиялик экспертларнинг огоҳлантиришича, агар тезлик чекловлари ҳайдовчиларнинг мантиқий қабулига мос келмаса, улар янги қоидаларга риоя қилмайди. Бриан Грегорйнинг таъкидлашича, чекловлар илмий асосда, яни ҳайдовчиларнинг 80 фоизи табиий равишда ҳаракатланадиган тезликдан келиб чиқиб белгиланиши керак.

Ҳозирда Англия ҳукумати ва парламент қўмитаси қуйидаги масалаларни ўрганмоқда:

  • 20 мил/соатлик чекловнинг йўл-транспорт ҳодисаларини камайтиришдаги самарадорлиги;
  • Уелсдаги тажрибанинг иқтисодий ва логистик таъсири;
  • Ҳайдовчиларнинг янги қоидаларга мослашиш даражаси ва жарималар тизими.

Агар ушбу таклиф маъқулланса, Англия кўчаларида ҳаракатланиш тартиби тубдан ўзгариши мумкин. Бироқ, автомобилчилар уюшмалари ҳукуматни ўзаро қарама-қаршилик келтириб чиқармасликка ва қарор қабул қилишда барча томонларнинг аргументларини инобатга олишга чақирмоқда.

АнглияТезлик ЧекловиАвтомобилЙўл ХавфсизлигиТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Peugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этадиPeugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этадиБугун, 08:55Toyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этдиToyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этдиБугун, 06:21Bentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратдиBentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратдиБугун, 03:21Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлдиЯнгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлдиКеча, 22:26AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошладиAvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 18:21Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиРоссия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиКеча, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан