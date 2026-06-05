Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқда
Дзен платформаси контентни қайта ишлаш ва тарқатиш учун янги Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтишини эълон қилди. Ушбу янгиланиш тизимни модулли тамойил асосида қайта қуришга қаратилган. Компания вакилларининг сўзларига кўра, янги тузилма шунчаки фойдаланувчи кликларига жавоб қайтармасдан, балки нашрларнинг мазмуни, долзарблиги ва манбага бўлган ишончни таҳлил қилиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ислоҳотнинг асосий вазифаси — ахборот ҳаддан ташқари кўп бўлган муҳитда янгиликнинг келиб чиқишини аниқлаш ва реал экспертиза қўшадиган муаллифларни топишдир. Ўзгаришлар тўртта асосий йўналишга таянади. Тизим матндаги сўзлар мослигини қидиришдан маъновий яқинликни таҳлил қилишга ўтмоқда. Бу турли лексикага эга бўлса-да, мазмунан ўхшаш матнларни алгоритмик тарзда бирлаштиришга ёрдам беради.
Иккинчи устувор йўналиш фактларни тезкор текшириш (верификация) бўлади. Янги архитектура сунъий интеллект томонидан яратилган контент кўпайиб бораётган бир пайтда ахборотнинг асл манбасини аниқроқ белгилайди. Учинчи йўналиш эса фойдаланувчиларнинг чуқур сигналларини, жумладан, мақолани охиригача ўқиш, сақлаб қўйиш ва Telegram каби мессенжерларда муҳокама қилинишини таҳлил қилишни ўз ичига олади.
Ниҳоят, технологик мослашувчанлик платформага янгиликларни тезда жорий этиш ва медиа учун шаффоф қоидаларни ўрнатиш имконини беради. Бунда сифатли таҳлилий материаллар ва текширилган маълумотларга устуворлик берилади.
…