Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқда

·0·Техно
Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқда

Дзен платформаси контентни қайта ишлаш ва тарқатиш учун янги Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтишини эълон қилди. Ушбу янгиланиш тизимни модулли тамойил асосида қайта қуришга қаратилган. Компания вакилларининг сўзларига кўра, янги тузилма шунчаки фойдаланувчи кликларига жавоб қайтармасдан, балки нашрларнинг мазмуни, долзарблиги ва манбага бўлган ишончни таҳлил қилиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ислоҳотнинг асосий вазифаси — ахборот ҳаддан ташқари кўп бўлган муҳитда янгиликнинг келиб чиқишини аниқлаш ва реал экспертиза қўшадиган муаллифларни топишдир. Ўзгаришлар тўртта асосий йўналишга таянади. Тизим матндаги сўзлар мослигини қидиришдан маъновий яқинликни таҳлил қилишга ўтмоқда. Бу турли лексикага эга бўлса-да, мазмунан ўхшаш матнларни алгоритмик тарзда бирлаштиришга ёрдам беради.

Иккинчи устувор йўналиш фактларни тезкор текшириш (верификация) бўлади. Янги архитектура сунъий интеллект томонидан яратилган контент кўпайиб бораётган бир пайтда ахборотнинг асл манбасини аниқроқ белгилайди. Учинчи йўналиш эса фойдаланувчиларнинг чуқур сигналларини, жумладан, мақолани охиригача ўқиш, сақлаб қўйиш ва Telegram каби мессенжерларда муҳокама қилинишини таҳлил қилишни ўз ичига олади.

Ниҳоят, технологик мослашувчанлик платформага янгиликларни тезда жорий этиш ва медиа учун шаффоф қоидаларни ўрнатиш имконини беради. Бунда сифатли таҳлилий материаллар ва текширилган маълумотларга устуворлик берилади.

ДзенКортехСунъий IntelлектАлгоритмТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53Фильтр: iPhone ва Мак иловаларидаги рекламаларни бутунлай тўсувчи янги воситаБугун, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади