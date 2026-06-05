Ҳелион термоядро энергетикаси учун 465 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·77·Техно
Ҳелион термоядро энергетикаси учун 465 миллион доллар инвестиция жалб қилди

Термоядровий энергетикани тижоратлаштириш устида ишлаётган Американинг Ҳелион Энергй стартапи 465 миллион доллар миқдорида янги молиялаштириш жалб қилганини эълон қилди. Ушбу раундни ҳисобга олган ҳолда, компанияга киритилган умумий инвестициялар миқдори 1,5 миллиард доллардан ошди, унинг бозор қиймати эса 15,5 миллиард долларга етди. Ҳелион юлдузларда содир бўладиган термоядро синтези жараёнларини такрорлаш орқали чексиз тоза энергия олиш технологияларини ишлаб чиқмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания ушбу соҳадаги энг тажовузкор ривожланаётган иштирокчилардан бири эканини таъкидлаб, жорий ўн йилликнинг ўзидаёқ электр энергияси ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Ҳелион учун асосий мўлжал Microsoft билан тузилган шартнома бўлиб, унга кўра 2028-йилгача Вашингтон штатидаги маълумотлар марказини электр энергияси билан таъминлаш кўзда тутилган. Ушбу келишув доирасида Малага шаҳрида қуввати 50 мегаватт бўлган Орион қурилмасини қуриш ишлари бошлаб юборилган.

Шунга қарамай, термоядро энергетикаси энг мураккаб муҳандислик вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда. Кўплаб экспертлар технологияни тижорий қўллашгача ҳали кўплаб техник муаммолар ечилмаганини таъкидламоқда. Шунингдек, компаниянинг очиқ илмий нашрлари камлиги сабабли унинг ёндашувини мустақил текшириш қийин кечмоқда. Ҳозирда Ҳелион узунлиги 18 метр бўлган Polarис тизимини ва физик принципларни тезроқ синаб кўриш учун Тинй Мерге қурилмасини синовдан ўтказмоқда.

Бозорда Ҳелион компаниясининг асосий рақобатчиси Коммонвеалт Фусион Сйстеms ҳисобланади. Шунингдек, лойиҳага Sam Altman томонидан билдирилаётган қизиқиш ҳам алоҳида эътиборга лойиқ. Sam Altman Ҳелион компаниясининг йирик инвестори ҳисобланади ва аввалроқ Ҳелион ҳамда OpenAI ўртасида энергетика соҳасида ҳамкорлик қилиш имкониятларини кўриб чиққан эди. Ҳозирда термоядровий синтез соҳасида биринчи тижорий натижага эришиш учун рақобат тобора кучайиб бормоқда.

ҲелионMicrosoftSam AltmanТермоядро СинтезиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиЭнг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиКеча, 17:26Wildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиWildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиКеча, 17:21Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиСупабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиКеча, 16:52Стеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиСтеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиКеча, 16:27Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаGoogle ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаКеча, 16:25iPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиiPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус