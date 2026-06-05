Ҳелион термоядро энергетикаси учун 465 миллион доллар инвестиция жалб қилди
Термоядровий энергетикани тижоратлаштириш устида ишлаётган Американинг Ҳелион Энергй стартапи 465 миллион доллар миқдорида янги молиялаштириш жалб қилганини эълон қилди. Ушбу раундни ҳисобга олган ҳолда, компанияга киритилган умумий инвестициялар миқдори 1,5 миллиард доллардан ошди, унинг бозор қиймати эса 15,5 миллиард долларга етди. Ҳелион юлдузларда содир бўладиган термоядро синтези жараёнларини такрорлаш орқали чексиз тоза энергия олиш технологияларини ишлаб чиқмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания ушбу соҳадаги энг тажовузкор ривожланаётган иштирокчилардан бири эканини таъкидлаб, жорий ўн йилликнинг ўзидаёқ электр энергияси ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Ҳелион учун асосий мўлжал Microsoft билан тузилган шартнома бўлиб, унга кўра 2028-йилгача Вашингтон штатидаги маълумотлар марказини электр энергияси билан таъминлаш кўзда тутилган. Ушбу келишув доирасида Малага шаҳрида қуввати 50 мегаватт бўлган Орион қурилмасини қуриш ишлари бошлаб юборилган.
Шунга қарамай, термоядро энергетикаси энг мураккаб муҳандислик вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда. Кўплаб экспертлар технологияни тижорий қўллашгача ҳали кўплаб техник муаммолар ечилмаганини таъкидламоқда. Шунингдек, компаниянинг очиқ илмий нашрлари камлиги сабабли унинг ёндашувини мустақил текшириш қийин кечмоқда. Ҳозирда Ҳелион узунлиги 18 метр бўлган Polarис тизимини ва физик принципларни тезроқ синаб кўриш учун Тинй Мерге қурилмасини синовдан ўтказмоқда.
Бозорда Ҳелион компаниясининг асосий рақобатчиси Коммонвеалт Фусион Сйстеms ҳисобланади. Шунингдек, лойиҳага Sam Altman томонидан билдирилаётган қизиқиш ҳам алоҳида эътиборга лойиқ. Sam Altman Ҳелион компаниясининг йирик инвестори ҳисобланади ва аввалроқ Ҳелион ҳамда OpenAI ўртасида энергетика соҳасида ҳамкорлик қилиш имкониятларини кўриб чиққан эди. Ҳозирда термоядровий синтез соҳасида биринчи тижорий натижага эришиш учун рақобат тобора кучайиб бормоқда.
…