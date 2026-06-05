Куктеч КП13: Қи2 стандартига эга ихчам ва кучли магнитли аккумулятор

·52·Техно
Куктеч КП13: Қи2 стандартига эга ихчам ва кучли магнитли аккумулятор

Куктеч компанияси сиғими 10 000 мА·соат бўлган, магнитли маҳкамлаш ва Қи2 стандартини қўллаб-қувватловчи янги КП13 ташқи аккумуляторини тақдим этди. Қурилма аллақачон АҚШ бозорида 50 доллар нархида сотувга чиқди ва у сўнгги авлод iPhone моделлари ҳамда Қи2 технологиясига эга Android-смартфонлар билан тўлиқ мос келади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг асосий хусусияти 15 В гача қувватга эга сиmsиз зарядлаш имкониятидир, бу Apple компаниясининг оригинал МагСафе ечимлари даражасига мос келади. Шу билан бирга, USB-C порти орқали 30 В гача қувват билан симли зарядлаш мумкин. Бу кўрсаткич, масалан, iPhone смартфонини ярим соат ичида 50 фоизгача қувватлантириш имконини беради.

Ташқи аккумуляторнинг ўзи ҳам айнан шу порт орқали 30 В қувват билан қувватланади. КП13 корпуси смартфонни чизилишдан ҳимоя қилиш учун юmsҳоқ силикон материал билан қопланган. Шунингдек, унга ўрнатилган металл таянч (подставка) қурилмадан видео кўриш ёки қўнғироқлар пайтида ушлагич сифатида фойдаланишга имкон беради.

Қурилма қувват даражасини аниқ кўрсатувчи рақамли дисплей ҳамда махсус ҳарорат назорати тизими билан жиҳозланган. Аккумуляторнинг умумий вазни тахминан 220 граммни ташкил этади, бу эса уни кундалик фойдаланиш учун жуда қулай ва ихчам гаджетга айлантиради.

КуктечiPhoneҚи2ПовербанкТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиЭнг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиКеча, 17:26Wildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиWildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиКеча, 17:21Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиСупабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиКеча, 16:52Стеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиСтеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиКеча, 16:27Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаGoogle ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаКеча, 16:25iPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиiPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус