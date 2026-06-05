Навбатдаги парвозга тайёргарлик: Янги Super Heavy ва Starship илк бор бирга кўринди
Техасдаги Старбасе космодромида Super Heavy Booster 20 ракета ташувчиси ва Шип 20 кемаси илк бор битта кадрда намоён бўлди. Боостер 20 яқиндагина Мега Бай 1 мажмуасидан чиқарилди ва ҳозирда крио-синовлардан ўтиш учун Массейъс майдончасига йўл олмоқда. Унинг ёнида эса янги парвозларга тўлиқ тайёр ҳолатдаги Шип 20 кемасини кўриш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалроқ Старбасе космодромида SpaceX тарихидаги энг йирик ишлаб чиқариш мажмуаси — ўта замонавий Гигабай цехининг қурилиши жадал давом этаётгани ҳақида хабар берилган эди. Компания ушбу улкан иншоотнинг сўнгги суратларини ҳам тақдим этган. Шу билан бирга, Starship тизимининг муваффақиятли 12-парвозидан сўнг старт мажмуасидаги бинолардан бирига жиддий шикаст етгани аниқланган, бироқ учириш столи деярли идеал ҳолатда қолган.
SpaceX ўз расмий сайтида Марс дастури бўйича маълумотларни янгилади ва кутилмаганда Starship кемасининг Қизил сайёрага илк юк ташиш парвозлари муддатини яқинлаштирди. Режалар 2030-йилдан 2028-йилга кўчирилди. Бундай ракеталар келажакда янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини орбитага олиб чиқади ва бу тизимнинг ўтказувчанлик қобилиятини бир неча баробар оширади.
…