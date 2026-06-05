Блоодй ГР285: Уч хил уланиш режимига эга янги ўйин гарнитураси тақдим этилди
Блоодй бренди ўзининг янги ГР285 русумли ўйин гарнитурасини бозорга чиқарди. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг уч хил усулда уланиш имкониятидир: 2,4 ГГс частотали сиmsиз алоқа, Bluetooth 5.3 технологияси ва анъанавий 3,5 мм аудиотирқиш орқали симли уланиш. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бундай кўп функциялилик гарнитурани ПК, ноутбуклар, смартфонлар ва ўйин консоллари билан тўлиқ мос келишини таъминлайди. Қурилма жамланмасидан USB-C ресивери ва USB-А адаптери ҳам ўрин олган бўлиб, бу фойдаланувчиларга турли платформаларда қулайлик яратади.
Овоз сифатига лазер ёрдамида ишлов берилган 50 мм ли динамиклар жавоб беради. Шунингдек, гарнитура шовқинни камайтириш тизимига эга бўлган ҳар томонлама йўналтирилган микрофон билан жиҳозланган. Қурилманинг оғирлиги бор-йўғи 222 граммни ташкил этади, унинг амбушюралари эса ҳаво ўтказувчи микрофибрадан тайёрланган.
Автономлик масаласида Блоодй ГР285 1050 мАс сиғимли аккумуляторга эга бўлиб, у бир марта қувватланиш орқали 45 соатгача ишлаш имконини беради. Овоз баландлигини бошқариш, қўнғироқларга жавоб бериш ва мусиқани тўхтатиш тугмалари бевосита қулоқчин корпусида жойлашган.
Янги модел қора ва оқ рангларда сотувга чиқарилди. Ҳозирда ушбу гаджет ўзининг ҳамёнбоп нархи ва техник хусусиятлари билан ўйин ихлосмандлари эътиборини тортмоқда.
…