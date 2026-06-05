Huawei муваффақияти: Пура Х Max моделининг қиммат версияси оммалашиб кетди
Huawei компанияси ўзининг янги флагман буклама смартфони Пура Х Max сотувга чиққанидан кейинги дастлабки 30 кун ичида 350 000 дона қурилмани бозорга етказиб берди. Қизиғи шундаки, стандарт версия 145 200 нусхада сотилган бўлса, анча қимматроқ бўлган Коллекторъс Эдитион версияси 198 500 дона кўрсаткич билан кутилмаган натижа қайд этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Нархлар борасида Пура Х Max базавий модели 12+256 GB хотира билан 1600 доллар, 12+512 GB талқини эса 1780 доллар атрофида баҳоланган. Коллекторъс Эдитион эса 16+512 GB учун 1920 доллар ва 16+1 TB учун 2070 доллар нархда таклиф этилмоқда. Сотувларнинг биринчи кунидаёқ ўсиш кўрсаткичи ўтган авлодга нисбатан 215 фоизни ташкил этди.
Техник жиҳатдан Huawei Пура Х Max 7,69 дюймли эгилувчан ВҚҲД+ ОЛEД-дисплей ва 5,4 дюймли ташқи экран билан жиҳозланган. Қурилма Кирин 9030 Pro процессори асосида ишлайди, корпуси эса композит материаллардан тайёрланган бўлиб, томчисимон шарнир ва УТГ ҳимоя ойнасига эга.
Смартфоннинг автономлигини 5300 мА/соат сиғимли аккумулятор таъминлайди, у 100 В симли ва 80 В сиmsиз қувватлашни қўллаб-қувватлайди. Камералар тизими ХМАГE технологиясига асосланган: 50 Мп асосий камера, қўшимча 50 Мп модул ва перископик телеобъектив ўрнатилган. Қурилма HarmonyOS 6.1 операцион тизимида ишлайди.
…