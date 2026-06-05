Samsung Galaxy S25 серияси учун One UI 9.0 бета-версияси синовдан ўтказилмоқда
Samsung компанияси ўзининг флагман смартфонлари — Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ва Galaxy S25 Ultra моделлари учун One UI 9.0 қобиғининг илк синовларини бошлади. Компаниянинг ОТА-янгиланишлар серверида ушбу серия учун мўлжалланган янги прошивка версияси пайдо бўлди, бу эса йирик дастурий янгиланиш устидаги ишлар фаол босқичга ўтганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
One UI 9.0 фойдаланувчи интерфейси ўтган ойда расман тақдим этилган бўлиб, у Android 17 операцион тизимига асосланган. Дастлаб бета-дастур янги авлод Galaxy S26 қурилмалари учун очиқ деб эълон қилинган эди, бироқ сўнгги маълумотлар компания ўтган йилги флагманлар учун ҳам янгиланишни тайёрлаётганини кўрсатмоқда.
Ҳозирча ушбу прошивка фақат ички синовлар учун мўлжалланган бўлиб, у оммавий фойдаланиш учун очиқ эмас. Серверда янги версиянинг пайдо бўлиши дарҳол релиз амалга оширилишини англатмайди, аммо бу Samsung муҳандислари S25 серияси смартфонларида тизим барқарорлигини текширишни бошлаганини тасдиқлайди.
Эслатиб ўтамиз, One UI 9.0 янгиланиши ўз ичига сунъий интеллект имкониятларини янада кенгайтириш, интерфейс анимацияларини силлиқлаштириш ва хавфсизлик тизимини такомиллаштириш каби қатор янгиликларни қамраб олиши кутилмоқда.
…