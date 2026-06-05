Россияда 200 кг юк ташийдиган В-200 учувчисиз вертолёти синовдан ўтмоқда
“Аэромакс” компаниялар гуруҳи “ИКАР-Инжиниринг” шоъба корхонаси томонидан ишлаб чиқилган В-200 юк ташувчи учувчисиз вертолётининг парвоз-конструкторлик синовларини бошлади. Ш-750 моделининг модернизация қилинган версияси бўлган ушбу серияли прототипнинг синовлари жорий йилнинг учинчи чорагида якунланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги аппаратнинг асосий хусусияти унинг тўлиқ автоном бошқарув мажмуаси билан жиҳозланганлигидир. Бу тизим қурилмани бутунлай автоматик режимда ишлатиш имконини беради. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, вертолёт биргина тугмани босиш орқали 200 кг гача бўлган фойдали юкни 300 км масофага етказиб беришга қодир.
В-200 моделининг кўплаб аналоглардан фарқи шундаки, у юкни ҳам ташқи илгакда, ҳам кабина ичида ташийди. Бундай конструкция парвознинг техник хусусиятлари ёмонлашишининг олдини олади. Қурилма қийин шароитларда ва узоқ масофаларда барқарор ҳаракатланиш учун мўлжалланган.
Ушбу дроннинг асосий қўлланиш соҳалари сифатида бориш қийин бўлган ҳудудларга юк етказиб бериш, тўғридан-тўғри кўриниш зонаси ташқарисидаги (БВЛОС) парвозлар ва олис саноат объектларини таъминлаш кўрсатилган. Технология логистика харажатларини камайтириш ва етказиб бериш тезлигини оширишга хизмат қилади.
…