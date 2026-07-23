Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар
Россиянинг “Соллерс” компанияси янги Соллерс S9 рамали йўлтанламаси учун транспорт воситаси турини маъқуллаш (ОТТС) сертификатини қўлга киритди. Ушбу ҳужжат моделни серияли ишлаб чиқариш ва расмий сотувларни бошлаш учун ҳуқуқий йўл очади. Энг эътиборли жиҳати шундаки, янги автомобил Уляновск автомобил заводи (UAZ) қувватларида йиғилади ва бу корхона модернизациясида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотларига кўра, Соллерс S9 модели беш ва этти ўринли вариантларда таклиф этилади. Автомобилнинг габарит ўчамлари ҳайбатли: узунлиги 5200 мм, кенглиги 1965 мм ва баландлиги 1885 мм ни ташкил этади. Ғилдираклар базаси 3090 мм га тенг бўлиб, бу салоннинг жуда кенг ва шинам бўлишини таъминлайди. Техник жиҳатдан ушбу модел Хитойнинг JAC JS9 йўлтанламасига асосланган бўса-да, у маҳаллий бозор учун сезиларли даражада мослаштирилган.
Техник характеристикалар ва қувватЯнги йўлтанламас харидорларига икки хил двигател танлови тақдим этилади. Биринчиси — 2,0 литрли бензинли турбомотор бўлса, иккинчиси — худди шу ҳажмдаги турбодизел агрегатидир. Иккала ҳолатда ҳам двигателлар саккиз поғонали гидромеханик автомат узатмалар қутиси билан жуфтликда ишлайди. Бу эса оғир йўл шароитларида ҳам, шаҳар ичида ҳам равон ҳаракатланиш имконини беради.
Соллерс S9 классик рамали конструкцияга эга бўлиб, у тўлиқ узатмали (4WD) тизим билан жиҳозланган. Ҳайдовчи турли йўл шароитларига мослашиш учун бир нечта ҳаракатланиш режимларини танлаши мумкин. Орқа осма (подвеска) тизими Соллерс ST9 пикапидан ўшашлик олган ҳолда пружинали қилиб ишланган, бу эса автомобилнинг юк кўтариш қобилияти ва қулайлиги ўртасидаги мувозанатни сақлайди.
Маҳаллийлаштириш ва дизайн ўгаришлариАвтомобилни Россия бозорига мослаштириш жараёнида Бауман номидаги Москва давлат техника университети мутахассислари фаол иштирок этишган. Уларнинг саъйлари билан интерер дизайни қайта кўриб чиқилган, радиатор панжараси ўзгача кўриниш олган ва 360 даражали камералар жойлашуви оптималлаштирилган. Бу ўгаришлар моделни нафақат ташқи томондан, балки функционал жиҳатдан ҳам такомиллаштирган.
Ишлаб чиқариш жараёни UAZ ҳудудида йўлга қўйилган янги пресслаш линияси орқали амалга оширилади. Ушбу цех нафақат Соллерс S9, балки Соллерс пикаплари ва анъанавий UAZ моделлари учун ҳам кузов деталларини тайёрлаб беради. Бундай интеграция ишлаб чиқариш таннархини тушириш ва эҳтиёт қисмлар базасини кенгайтиришга хизмат қилади.
Ўбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли бўлиши мумкин. Ҳозирда мамлакатимизда рамали йўлтанламаларга, хусусан, BYD ва Toyota каби брендларнинг йирик моделларига талаб юқори. Соллерс S9 каби нисбатан ҳамёнбоп ва бақувват автомобилларнинг минтақавий бозордаги рақобатга таъсирини вақт кўрсатади. Ҳозирча ишлаб чиқариш сентябрь ойидан бошланиши режалаштирилган.
…