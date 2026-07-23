Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар

·0·Авто
Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар

Россиянинг “Соллерс” компанияси янги Соллерс S9 рамали йўлтанламаси учун транспорт воситаси турини маъқуллаш (ОТТС) сертификатини қўлга киритди. Ушбу ҳужжат моделни серияли ишлаб чиқариш ва расмий сотувларни бошлаш учун ҳуқуқий йўл очади. Энг эътиборли жиҳати шундаки, янги автомобил Уляновск автомобил заводи (UAZ) қувватларида йиғилади ва бу корхона модернизациясида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, Соллерс S9 модели беш ва этти ўринли вариантларда таклиф этилади. Автомобилнинг габарит ўчамлари ҳайбатли: узунлиги 5200 мм, кенглиги 1965 мм ва баландлиги 1885 мм ни ташкил этади. Ғилдираклар базаси 3090 мм га тенг бўлиб, бу салоннинг жуда кенг ва шинам бўлишини таъминлайди. Техник жиҳатдан ушбу модел Хитойнинг JAC JS9 йўлтанламасига асосланган бўса-да, у маҳаллий бозор учун сезиларли даражада мослаштирилган.

Техник характеристикалар ва қувват

Янги йўлтанламас харидорларига икки хил двигател танлови тақдим этилади. Биринчиси — 2,0 литрли бензинли турбомотор бўлса, иккинчиси — худди шу ҳажмдаги турбодизел агрегатидир. Иккала ҳолатда ҳам двигателлар саккиз поғонали гидромеханик автомат узатмалар қутиси билан жуфтликда ишлайди. Бу эса оғир йўл шароитларида ҳам, шаҳар ичида ҳам равон ҳаракатланиш имконини беради.

Соллерс S9 классик рамали конструкцияга эга бўлиб, у тўлиқ узатмали (4WD) тизим билан жиҳозланган. Ҳайдовчи турли йўл шароитларига мослашиш учун бир нечта ҳаракатланиш режимларини танлаши мумкин. Орқа осма (подвеска) тизими Соллерс ST9 пикапидан ўшашлик олган ҳолда пружинали қилиб ишланган, бу эса автомобилнинг юк кўтариш қобилияти ва қулайлиги ўртасидаги мувозанатни сақлайди.

Маҳаллийлаштириш ва дизайн ўгаришлари

Автомобилни Россия бозорига мослаштириш жараёнида Бауман номидаги Москва давлат техника университети мутахассислари фаол иштирок этишган. Уларнинг саъйлари билан интерер дизайни қайта кўриб чиқилган, радиатор панжараси ўзгача кўриниш олган ва 360 даражали камералар жойлашуви оптималлаштирилган. Бу ўгаришлар моделни нафақат ташқи томондан, балки функционал жиҳатдан ҳам такомиллаштирган.

Ишлаб чиқариш жараёни UAZ ҳудудида йўлга қўйилган янги пресслаш линияси орқали амалга оширилади. Ушбу цех нафақат Соллерс S9, балки Соллерс пикаплари ва анъанавий UAZ моделлари учун ҳам кузов деталларини тайёрлаб беради. Бундай интеграция ишлаб чиқариш таннархини тушириш ва эҳтиёт қисмлар базасини кенгайтиришга хизмат қилади.

Ўбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли бўлиши мумкин. Ҳозирда мамлакатимизда рамали йўлтанламаларга, хусусан, BYD ва Toyota каби брендларнинг йирик моделларига талаб юқори. Соллерс S9 каби нисбатан ҳамёнбоп ва бақувват автомобилларнинг минтақавий бозордаги рақобатга таъсирини вақт кўрсатади. Ҳозирча ишлаб чиқариш сентябрь ойидан бошланиши режалаштирилган.

СоллерсUAZЙўлтанламасАвтомобилРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD Танг кроссоверининг двигатели узилиб тушди, бироқ машина ҳаракатланишда давом этдиBYD Танг кроссоверининг двигатели узилиб тушди, бироқ машина ҳаракатланишда давом этдиБугун, 03:24Lada Azimut кроссоверининг техник хусусиятлари ва люкс опсиялари маълум бўлдиLada Azimut кроссоверининг техник хусусиятлари ва люкс опсиялари маълум бўлдиБугун, 02:55Беларусда 3500 от кучига эга улкан двигател устида иш бошландиБеларусда 3500 от кучига эга улкан двигател устида иш бошландиКеча, 19:29Лотус Эмира 420 Sport: Британия бренди энг тезкор ва енгил моделини тақдим этдиЛотус Эмира 420 Sport: Британия бренди энг тезкор ва енгил моделини тақдим этдиКеча, 15:54Донкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқдаДонкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқдаКеча, 12:58Range Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилдиRange Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилдиКеча, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан