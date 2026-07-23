Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълум

·0·Спорт
Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълум

Германия футбол иттифоқи (ДФБ) терма жамоанинг янги бош мураббийи борасида якуний қарорга келди. Кўп сонли мухлислар ва мутахассисларнинг узоқ кутилган орзуси ушалмоқда: “ливерпул” клубининг собиқ устози Журген Клопп “бундесманшафт” тизгинини ўз қўлига олиш арафасида турибди. Sky Sport Германй нашри хабарига кўра, томонлар ўртасидаги келишувнинг сўнгги деталлари ҳал этилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Германия футболидаги ушбу кескин ўзгаришга Юлиан Нагельсманн бошқарувидаги муваффақиятсиз Жаҳон чемпионати сабаб бўлди. Эслатиб ўтамиз, немислар мундиалнинг 1/16 финал босқичида Парагвайга имкониятни бой бериб, турнирни эрта тарк этган эди. Ушбу мағлубиятдан сўнг Нагельсманн истеъфога чиқарилди ва ДФБ раҳбарияти янги даврни айнан Журген Клопп билан бошлашни мақсад қилди.

Янги шартнома ва Ред Булл билан келишув

Маълумотларга кўра, 59 ёшли мутахассис билан 2030-йилги Жаҳон чемпионатига қадар мўлжалланган тўрт йиллик шартнома имзоланиши кутилмоқда. ДФБ президенти Бернд Неуендорф ушбу лойиҳани шахсан ўзи қўллаб-қувватлаётгани ва Клоппни терма жамоани қайта тиклаш учун энг муносиб номзод деб билиши айтилмоқда.

Музокаралар жараёнидаги энг катта тўсиқлардан бири Клоппнинг Ред Булл компаниясида глобал футбол бўлими раҳбари сифатидаги мажбуриятлари эди. Бироқ, сўнгги хабарларга кўра, Ред Булл бошқарувчи директори Оливер Минтзлафф билан ўзаро келишувга эришилган. Бу эса ДФБни катта миқдордаги тўловлардан озод қилади ва Клоппнинг терма жамоага ўтишини осонлаштиради.

Журген Клоппнинг ўзи ҳам вазиятга изоҳ бериб, музокаралар ижобий якунланаётганини тасдиқлади. “Ҳали ҳеч нарса якунига етгани йўқ, лекин музокаралар давом этмоқда ва ҳамма нарса тўғри йўналишда кетмоқда. Ред Булл билан жуда саховатли келишувга эришдим, шунинг учун йўлимда ҳеч қандай тўсиқ қолмади”, дея таъкидлади тажрибали мураббий.

Расмий эълон қачон кутилмоқда?

Ҳозирда ДФБ кузатув кенгаши ва акциядорлар ўртасида якуний маъмурий масалалар кўриб чиқилмоқда. Гарчи ташкилот расмий таклифномалар юборилганини инкор этаётган бўлса-да, барча техник деталлар ҳал этилгач, Клоппнинг таништируви шу ҳафтанинг жума куни Франкфуртда бўлиб ўтиши мумкин.

Германия футболи учун ушбу тайинлов стратегик аҳамиятга эга. Кетма-кет муваффақиятсизликлардан сўнг, Журген Клопп каби харизматик ва ғолиблик руҳига эга мураббийнинг келиши жамоани яна дунё етакчилари қаторига қайтариши кутилмоқда. Клоппнинг “ливерпул” ва “Боруссия Дортмунд” клубларидаги муваффақиятли фаолияти немис мухлисларида катта умид уйғотмоқда.

Журген КлоппГерманияФутболДФБШартнома
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Матеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айландиМатеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айландиБугун, 01:38Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқдаАлежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқдаБугун, 01:19Зиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиЗиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиБугун, 01:01Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаЭрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаБугун, 00:58Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Бугун, 00:55Манчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиМанчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"