Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълум
Германия футбол иттифоқи (ДФБ) терма жамоанинг янги бош мураббийи борасида якуний қарорга келди. Кўп сонли мухлислар ва мутахассисларнинг узоқ кутилган орзуси ушалмоқда: “ливерпул” клубининг собиқ устози Журген Клопп “бундесманшафт” тизгинини ўз қўлига олиш арафасида турибди. Sky Sport Германй нашри хабарига кўра, томонлар ўртасидаги келишувнинг сўнгги деталлари ҳал этилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Германия футболидаги ушбу кескин ўзгаришга Юлиан Нагельсманн бошқарувидаги муваффақиятсиз Жаҳон чемпионати сабаб бўлди. Эслатиб ўтамиз, немислар мундиалнинг 1/16 финал босқичида Парагвайга имкониятни бой бериб, турнирни эрта тарк этган эди. Ушбу мағлубиятдан сўнг Нагельсманн истеъфога чиқарилди ва ДФБ раҳбарияти янги даврни айнан Журген Клопп билан бошлашни мақсад қилди.
Янги шартнома ва Ред Булл билан келишувМаълумотларга кўра, 59 ёшли мутахассис билан 2030-йилги Жаҳон чемпионатига қадар мўлжалланган тўрт йиллик шартнома имзоланиши кутилмоқда. ДФБ президенти Бернд Неуендорф ушбу лойиҳани шахсан ўзи қўллаб-қувватлаётгани ва Клоппни терма жамоани қайта тиклаш учун энг муносиб номзод деб билиши айтилмоқда.
Музокаралар жараёнидаги энг катта тўсиқлардан бири Клоппнинг Ред Булл компаниясида глобал футбол бўлими раҳбари сифатидаги мажбуриятлари эди. Бироқ, сўнгги хабарларга кўра, Ред Булл бошқарувчи директори Оливер Минтзлафф билан ўзаро келишувга эришилган. Бу эса ДФБни катта миқдордаги тўловлардан озод қилади ва Клоппнинг терма жамоага ўтишини осонлаштиради.
Журген Клоппнинг ўзи ҳам вазиятга изоҳ бериб, музокаралар ижобий якунланаётганини тасдиқлади. “Ҳали ҳеч нарса якунига етгани йўқ, лекин музокаралар давом этмоқда ва ҳамма нарса тўғри йўналишда кетмоқда. Ред Булл билан жуда саховатли келишувга эришдим, шунинг учун йўлимда ҳеч қандай тўсиқ қолмади”, дея таъкидлади тажрибали мураббий.
Расмий эълон қачон кутилмоқда?Ҳозирда ДФБ кузатув кенгаши ва акциядорлар ўртасида якуний маъмурий масалалар кўриб чиқилмоқда. Гарчи ташкилот расмий таклифномалар юборилганини инкор этаётган бўлса-да, барча техник деталлар ҳал этилгач, Клоппнинг таништируви шу ҳафтанинг жума куни Франкфуртда бўлиб ўтиши мумкин.
Германия футболи учун ушбу тайинлов стратегик аҳамиятга эга. Кетма-кет муваффақиятсизликлардан сўнг, Журген Клопп каби харизматик ва ғолиблик руҳига эга мураббийнинг келиши жамоани яна дунё етакчилари қаторига қайтариши кутилмоқда. Клоппнинг “ливерпул” ва “Боруссия Дортмунд” клубларидаги муваффақиятли фаолияти немис мухлисларида катта умид уйғотмоқда.
…