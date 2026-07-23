AMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатди
Яримўтказгичлар бозоридаги етакчи компаниялардан бири бўлган AMD ўзининг янги авлод сервер процессорлари билан саноатда катта бурилиш ясашга тайёрланмоқда. Сан-Францискодаги Москоне Вест кўргазмалар маркази яқинида ўрнатилган реклама баннери туфайли, ҳали расман тақдим этилмаган олтинчи авлод AMD ЭПЙК Венисе процессорининг ички тузилиши ва техник имкониятлари оммага маълум бўлди. Ушбу янгилик сунъий интеллект ва юқори унумдорликдаги ҳисоблаш тизимлари учун янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, эълон қилинган тасвирлар процессорнинг мураккаб ва ўта қувватли архитектурасини очиб берган. ЭПЙК Венисе флагмани саккизта ҳисоблаш кристалли (ККД) ва иккита йирик кириш-чиқиш кристалларидан иборат тузилишга эга. Ҳар бир ККД чиплети ўз навбатида 16 тадан ядрони ўз ичига олган иккита ҳисоблаш мажмуасини (ККХ) бирлаштиради. Бу эса битта кристаллда 32 та, бутун процессорда эса жами 256 та ядро мавжудлигини англатади.
Zen 6 архитектураси ва 2 нанометрли технологияЯнги процессорлар AMD компаниясининг энг сўнгги Zen 6 архитектурасига асосланган бўлиб, унда асосан ихчам Zen 6c ядроларидан фойдаланилган. Ушбу ёндашув компанияга энергия самарадорлигини сақлаб қолган ҳолда, сервер тизимлари учун рекорд даражадаги кўп ядролиликни таъминлаш имконини беради. Ўзбекистоннинг жадал ривожланаётган маълумотлар марказлари ва булутли хизмат кўрсатувчи провайдерлари учун бундай технологиялар келажакда ресурсларни тежаш ва ҳисоблаш қувватини оширишда муҳим аҳамият касб этади.
AMD томонидан тасдиқланган яна бир муҳим жиҳат — бу ишлаб чиқариш жараёнидир. ЭПЙК Венисе туркумидаги чиплар TSMC компаниясининг 2 нанометрли технологик жараёни асосида оммавий ишлаб чиқариладиган дунёдаги биринчи юқори унумдорликдаги маҳсулот бўлади. Технологик жараённинг бундай даражада юпқалашиши транзисторлар зичлигини оширади ва қурилманинг ишлаш тезлигини сезиларли даражада яхшилайди.
Адвансинг AI 2026 конференцияси доирасида компания раҳбари Лиза Су ушбу платформа ҳақида батафсил маълумот бериши кутилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, 256 ядроли процессорлар нафақат анъанавий сервер вазифаларини, балки мураккаб нейротармоқларни ўқитиш ва катта ҳажмдаги маълумотлар (Биг Дата) билан ишлаш жараёнларини янги босқичга олиб чиқади.
Саноатдаги ўрни ва рақобатAMD компаниясининг ушбу қадами Intel ва бошқа рақобатчиларга нисбатан технологик устунликни мустаҳкамлашга қаратилган. Ҳозирда жаҳон бозорида сервер процессорларига бўлган талаб сунъий интеллект бум туфайли кескин ошган. 256 ядрога эга бўлган битта процессор бир вақтнинг ўзида минглаб виртуал машиналарни бошқариш ёки мураккаб илмий симуляцияларни амалга ошириш қобилиятига эга.
Янги платформанинг тўлиқ техник хусусиятлари, энергия сарфи кўрсаткичлари ва нархлари расмий тақдимотдан сўнг маълум бўлади. Бироқ, ҳозирги маълумотларнинг ўзиёқ AMD сервер сегментида етакчиликни ўз қўлида сақлаб қолиш ниятида эканини кўрсатмоқда.
…