AMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатди

·0·Техно
AMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатди

Яримўтказгичлар бозоридаги етакчи компаниялардан бири бўлган AMD ўзининг янги авлод сервер процессорлари билан саноатда катта бурилиш ясашга тайёрланмоқда. Сан-Францискодаги Москоне Вест кўргазмалар маркази яқинида ўрнатилган реклама баннери туфайли, ҳали расман тақдим этилмаган олтинчи авлод AMD ЭПЙК Венисе процессорининг ички тузилиши ва техник имкониятлари оммага маълум бўлди. Ушбу янгилик сунъий интеллект ва юқори унумдорликдаги ҳисоблаш тизимлари учун янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, эълон қилинган тасвирлар процессорнинг мураккаб ва ўта қувватли архитектурасини очиб берган. ЭПЙК Венисе флагмани саккизта ҳисоблаш кристалли (ККД) ва иккита йирик кириш-чиқиш кристалларидан иборат тузилишга эга. Ҳар бир ККД чиплети ўз навбатида 16 тадан ядрони ўз ичига олган иккита ҳисоблаш мажмуасини (ККХ) бирлаштиради. Бу эса битта кристаллда 32 та, бутун процессорда эса жами 256 та ядро мавжудлигини англатади.

Zen 6 архитектураси ва 2 нанометрли технология

Янги процессорлар AMD компаниясининг энг сўнгги Zen 6 архитектурасига асосланган бўлиб, унда асосан ихчам Zen 6c ядроларидан фойдаланилган. Ушбу ёндашув компанияга энергия самарадорлигини сақлаб қолган ҳолда, сервер тизимлари учун рекорд даражадаги кўп ядролиликни таъминлаш имконини беради. Ўзбекистоннинг жадал ривожланаётган маълумотлар марказлари ва булутли хизмат кўрсатувчи провайдерлари учун бундай технологиялар келажакда ресурсларни тежаш ва ҳисоблаш қувватини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

AMD томонидан тасдиқланган яна бир муҳим жиҳат — бу ишлаб чиқариш жараёнидир. ЭПЙК Венисе туркумидаги чиплар TSMC компаниясининг 2 нанометрли технологик жараёни асосида оммавий ишлаб чиқариладиган дунёдаги биринчи юқори унумдорликдаги маҳсулот бўлади. Технологик жараённинг бундай даражада юпқалашиши транзисторлар зичлигини оширади ва қурилманинг ишлаш тезлигини сезиларли даражада яхшилайди.

Адвансинг AI 2026 конференцияси доирасида компания раҳбари Лиза Су ушбу платформа ҳақида батафсил маълумот бериши кутилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, 256 ядроли процессорлар нафақат анъанавий сервер вазифаларини, балки мураккаб нейротармоқларни ўқитиш ва катта ҳажмдаги маълумотлар (Биг Дата) билан ишлаш жараёнларини янги босқичга олиб чиқади.

Саноатдаги ўрни ва рақобат

AMD компаниясининг ушбу қадами Intel ва бошқа рақобатчиларга нисбатан технологик устунликни мустаҳкамлашга қаратилган. Ҳозирда жаҳон бозорида сервер процессорларига бўлган талаб сунъий интеллект бум туфайли кескин ошган. 256 ядрога эга бўлган битта процессор бир вақтнинг ўзида минглаб виртуал машиналарни бошқариш ёки мураккаб илмий симуляцияларни амалга ошириш қобилиятига эга.

Янги платформанинг тўлиқ техник хусусиятлари, энергия сарфи кўрсаткичлари ва нархлари расмий тақдимотдан сўнг маълум бўлади. Бироқ, ҳозирги маълумотларнинг ўзиёқ AMD сервер сегментида етакчиликни ўз қўлида сақлаб қолиш ниятида эканини кўрсатмоқда.

AMDЭПЙК ВенисеПроцессорZen 6Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ижтимоий тармоқларга қарамлик бўйича Meta компаниясига қарши суд иши тўхтатилдиИжтимоий тармоқларга қарамлик бўйича Meta компаниясига қарши суд иши тўхтатилдиБугун, 02:26OpenAI моделлари назоратдан чиқиб Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиOpenAI моделлари назоратдан чиқиб Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиБугун, 01:59АҚШ Хитойнинг Мооншот компаниясини интеллектуал мулк ўғирлигида айблаб, санкция билан таҳдид қилдиАҚШ Хитойнинг Мооншот компаниясини интеллектуал мулк ўғирлигида айблаб, санкция билан таҳдид қилдиБугун, 01:55Tesla янги лойиҳалар муддатини кечиктирди: Кйберкаб ва Семи ишлаб чиқаришда танаффусTesla янги лойиҳалар муддатини кечиктирди: Кйберкаб ва Семи ишлаб чиқаришда танаффусБугун, 01:51Pentagon космик парвозлар дастури бюджетини 17 миллиард долларгача оширдиPentagon космик парвозлар дастури бюджетини 17 миллиард долларгача оширдиБугун, 01:24Samsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлариSamsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлариБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда