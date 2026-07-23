Ижтимоий тармоқларга қарамлик бўйича Meta компаниясига қарши суд иши тўхтатилди

·0·Техно
Ижтимоий тармоқларга қарамлик бўйича Meta компаниясига қарши суд иши тўхтатилди

АҚШда ижтимоий тармоқларнинг инсон руҳиятига салбий таъсири ва қарамлик келтириб чиқариши бўйича Meta корпорациясига қарши очилган йирик суд ишларидан бири кутилмаганда якунланди. Даъвогар томон ҳеч қандай товон пули олмасдан ўз аризасини қайтариб олишга қарор қилди. Бу воқеа технология гигантлари учун муҳим ғалаба сифатида баҳоланмоқда, чунки мазкур ҳолат соҳадаги бошқа кўплаб ўхшаш даъволар учун намуна бўлиши кутилаётган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Калифорния штати олий судида кўриб чиқилиши режалаштирилган ушбу ишда Флорида штатидан бўлган ўсмир (Р.К.К. инициаллари билан кўрсатилган) Meta, TikTok, YouTube ва Снап каби платформаларни фойдаланувчиларда онгли равишда қарамликни шакллантиришда айблаган эди. Бироқ, суд жараёни бошланишидан бир неча кун аввал Meta ягона жавобгар сифатида қолган эди, чунки бошқа компаниялар даъвогар билан келишувга эришган.

Компанияларнинг ўзаро келишуви ва Meta позицияси

The Verge ва бошқа халқаро нашрлар хабарига кўра, TikTok ва Google'га тегишли YouTube платформалари аввалроқ даъвогар билан келишувга эришиб, низони тинч йўл билан ҳал қилган. Снап компанияси ҳам судгача бўлган сўнгги паллада ўзаро битим имзолаганини тасдиқлади. Фақатгина Meta охиригача муросага бормади ва ўз позициясини ҳимоя қилишда давом этди.

Meta вакилларининг таъкидлашича, даъвогар компаниядан ҳеч қандай тўлов олмасдан ўз аризасидан воз кечган. Компания ўз баёнотида "бу натижа биз асоссиз даъволарга қарши ўзимизни ҳимоя қилишдан чекинмаслигимизни кўрсатади" дея ишонч билан маълум қилди. Бу ҳолат ижтимоий тармоқлар алгоритмлари бўйича давом этаётган юзлаб бошқа суд жараёнларига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин.

Суд материалларига кўра, Meta ҳимоя тактикаси сифатида ўсмирнинг Facebook ва Instagram платформаларидан кунига атиги бир неча дақиқа фойдаланганини исботловчи далилларни тайёрлаб қўйган эди. Шунингдек, компания фойдаланувчи ҳисобларининг аксарияти адвокат ёлланганидан сўнг очилганини даъво қилиб, бу ишни сунъий равишда уюштирилган деб ҳисоблаган.

Саноатдаги ўхшаш ҳолатлар ва оқибатлар

Мазкур ғалабага қарамай, Meta жорий йилда бошқа судларда жиддий талофатларга учради. Масалан, Ню-Мексико штатидаги суд компанияни истеъмолчиларни чалғитиш ва болалар хавфсизлигини етарли даражада таъминламасликда айбдор деб топиб, 375 миллион доллар миқдорида жаримага тортган эди. Шунингдек, Лос-Анжелесдаги бошқа бир ишда ҳакамлар ҳайъати Meta ва Google'ни 6 миллион доллар товон тўлашга мажбур қилган.

Ижтимоий тармоқларга қарши очилаётган минглаб даъволарнинг асосий мазмуни қуйидаги функцияларга бориб тақалади:

  • Чексиз айлантириш (инфините скролл) функцияси орқали фойдаланувчини ушлаб қолиш;
  • Тўхтовсиз билдиришномалар (нотификатионс) юбориш;
  • Алгоритмларни ёшлар психологиясига мослаб, сунъий қизиқиш уйғотиш.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу мавзу долзарбдир. Глобал миқёсда ижтимоий тармоқларнинг алгоритмлари устидан назоратнинг кучайиши келажакда биз фойдаланадиган иловаларнинг интерфейси ва ишлаш тамойиллари ўзгаришига олиб келиши мумкин. Ҳозирча Meta ўзининг "чексиз айлантириш" ва бошқа жалб қилувчи механизмлари қонуний эканини исботлашда давом этмоқда.

MetaInstagramFacebookСудТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиAMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиБугун, 02:27OpenAI моделлари назоратдан чиқиб Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиOpenAI моделлари назоратдан чиқиб Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиБугун, 01:59АҚШ Хитойнинг Мооншот компаниясини интеллектуал мулк ўғирлигида айблаб, санкция билан таҳдид қилдиАҚШ Хитойнинг Мооншот компаниясини интеллектуал мулк ўғирлигида айблаб, санкция билан таҳдид қилдиБугун, 01:55Tesla янги лойиҳалар муддатини кечиктирди: Кйберкаб ва Семи ишлаб чиқаришда танаффусTesla янги лойиҳалар муддатини кечиктирди: Кйберкаб ва Семи ишлаб чиқаришда танаффусБугун, 01:51Pentagon космик парвозлар дастури бюджетини 17 миллиард долларгача оширдиPentagon космик парвозлар дастури бюджетини 17 миллиард долларгача оширдиБугун, 01:24Samsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлариSamsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлариБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда