Ижтимоий тармоқларга қарамлик бўйича Meta компаниясига қарши суд иши тўхтатилди
АҚШда ижтимоий тармоқларнинг инсон руҳиятига салбий таъсири ва қарамлик келтириб чиқариши бўйича Meta корпорациясига қарши очилган йирик суд ишларидан бири кутилмаганда якунланди. Даъвогар томон ҳеч қандай товон пули олмасдан ўз аризасини қайтариб олишга қарор қилди. Бу воқеа технология гигантлари учун муҳим ғалаба сифатида баҳоланмоқда, чунки мазкур ҳолат соҳадаги бошқа кўплаб ўхшаш даъволар учун намуна бўлиши кутилаётган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Калифорния штати олий судида кўриб чиқилиши режалаштирилган ушбу ишда Флорида штатидан бўлган ўсмир (Р.К.К. инициаллари билан кўрсатилган) Meta, TikTok, YouTube ва Снап каби платформаларни фойдаланувчиларда онгли равишда қарамликни шакллантиришда айблаган эди. Бироқ, суд жараёни бошланишидан бир неча кун аввал Meta ягона жавобгар сифатида қолган эди, чунки бошқа компаниялар даъвогар билан келишувга эришган.
Компанияларнинг ўзаро келишуви ва Meta позициясиThe Verge ва бошқа халқаро нашрлар хабарига кўра, TikTok ва Google'га тегишли YouTube платформалари аввалроқ даъвогар билан келишувга эришиб, низони тинч йўл билан ҳал қилган. Снап компанияси ҳам судгача бўлган сўнгги паллада ўзаро битим имзолаганини тасдиқлади. Фақатгина Meta охиригача муросага бормади ва ўз позициясини ҳимоя қилишда давом этди.
Meta вакилларининг таъкидлашича, даъвогар компаниядан ҳеч қандай тўлов олмасдан ўз аризасидан воз кечган. Компания ўз баёнотида "бу натижа биз асоссиз даъволарга қарши ўзимизни ҳимоя қилишдан чекинмаслигимизни кўрсатади" дея ишонч билан маълум қилди. Бу ҳолат ижтимоий тармоқлар алгоритмлари бўйича давом этаётган юзлаб бошқа суд жараёнларига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин.
Суд материалларига кўра, Meta ҳимоя тактикаси сифатида ўсмирнинг Facebook ва Instagram платформаларидан кунига атиги бир неча дақиқа фойдаланганини исботловчи далилларни тайёрлаб қўйган эди. Шунингдек, компания фойдаланувчи ҳисобларининг аксарияти адвокат ёлланганидан сўнг очилганини даъво қилиб, бу ишни сунъий равишда уюштирилган деб ҳисоблаган.
Саноатдаги ўхшаш ҳолатлар ва оқибатларМазкур ғалабага қарамай, Meta жорий йилда бошқа судларда жиддий талофатларга учради. Масалан, Ню-Мексико штатидаги суд компанияни истеъмолчиларни чалғитиш ва болалар хавфсизлигини етарли даражада таъминламасликда айбдор деб топиб, 375 миллион доллар миқдорида жаримага тортган эди. Шунингдек, Лос-Анжелесдаги бошқа бир ишда ҳакамлар ҳайъати Meta ва Google'ни 6 миллион доллар товон тўлашга мажбур қилган.
Ижтимоий тармоқларга қарши очилаётган минглаб даъволарнинг асосий мазмуни қуйидаги функцияларга бориб тақалади:
- Чексиз айлантириш (инфините скролл) функцияси орқали фойдаланувчини ушлаб қолиш;
- Тўхтовсиз билдиришномалар (нотификатионс) юбориш;
- Алгоритмларни ёшлар психологиясига мослаб, сунъий қизиқиш уйғотиш.
…