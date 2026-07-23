BYD Танг кроссоверининг двигатели узилиб тушди, бироқ машина ҳаракатланишда давом этди

·14·Авто
BYD Танг кроссоверининг двигатели узилиб тушди, бироқ машина ҳаракатланишда давом этди

Хитой ижтимоий тармоқларида BYD Танг электр кроссовери иштирокидаги ноодатий ҳодиса акс этган кадрлар кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Кучли ёғингарчиликдан сўнг сув босган йўлда ҳаракатланаётган автомобилнинг орқа электр двигатели корпусдан деярли узилиб тушган бўлса-да, машина ўз йўлида давом этишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тарқалган видео ва суратларда электр двигателнинг ўз маҳкамлагичларидан бутунлай чиқиб кетгани ва фақатгина юқори кучланишли кабеллар ёрдамида осилиб турганини кўриш мумкин. Ушбу ҳолат техник нуқтаи назардан ўта хавфли бўлишига қарамай, автомобилнинг ҳаракатланиш қобилиятини йўқотмагани кўпчиликнинг ҳайратига сабаб бўлди.

Техник чидамлилик ва кутилмаган носозлик

Расмий маълумотларга кўра, мазкур ҳодиса автомобил сув босган ҳудуддан ўтаётган вақтда туб қисмидан кучли зарба олиши натижасида юз берган. Тахминларга кўра, ҳайдовчи сув остида кўринмай қолган бирор тўсиққа урилган ва айнан шу зарба орқа электр моторининг маҳкамлагичларини узиб юборган.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу модел BYD Танг кроссоверининг тўлиқ приводли (AWD) версияси бўлгани боис, у иккита мустақил электр двигател билан жиҳозланган. Орқа мотор ишдан чиққан ва осилиб қолган бўлса-да, олдинги ўқдаги двигател ўз функциясини бажаришда давом этган. Айнан шу омил автомобилга ҳаракатни давом эттириш имконини берган.

Ишлаб чиқарувчи муносабати ва суғурта масаласи

BYD компанияси вакиллари ҳодисадан хабар топгач, дарҳол автомобил эгаси билан боғланишган ва техник кўрик ташкил этишган. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи зарарнинг аниқ кўлами ва уни бартараф этиш харажатлари ҳақида батафсил маълумот бермаяпти. Шунингдек, осилиб қолган двигателнинг юқори кучланишли тизимга ва батареяга қанчалик зарар етказгани ҳам ўрганилмоқда.

Ушбу ҳолатда суғурта компаниясининг позицияси ҳам ноаниқлигича қолмоқда. Одатда, табиий офат ёки йўлдаги яширин тўсиқ туфайли етказилган зарар суғурта ҳодисаси деб тан олиниши керак, бироқ моторнинг бундай тарзда узилиб кетиши конструкцион мустаҳкамлик борасида ҳам саволларни туғдириши мумкин.

Ўзбекистон бозорида ҳам BYD Танг модели анча оммалашганини ҳисобга олсак, бундай ҳолатлар маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам муҳим огоҳлантириш бўлиб хизмат қилади. Кучли ёмғирлар вақтида сув тўпланган йўллардан эҳтиёткорлик билан ўтиш, айниқса, паст қисмида муҳим агрегатлари жойлашган электромобиллар учун ўта муҳимдир.

BYDЭлектромобилХитойBYD ТангАвтоҳалокат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lada Azimut кроссоверининг техник хусусиятлари ва люкс опсиялари маълум бўлдиLada Azimut кроссоверининг техник хусусиятлари ва люкс опсиялари маълум бўлдиБугун, 02:55Беларусда 3500 от кучига эга улкан двигател устида иш бошландиБеларусда 3500 от кучига эга улкан двигател устида иш бошландиКеча, 19:29Лотус Эмира 420 Sport: Британия бренди энг тезкор ва енгил моделини тақдим этдиЛотус Эмира 420 Sport: Британия бренди энг тезкор ва енгил моделини тақдим этдиКеча, 15:54Донкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқдаДонкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқдаКеча, 12:58Range Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилдиRange Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилдиКеча, 10:27Toyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишларToyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишларКеча, 06:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан