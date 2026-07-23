BYD Танг кроссоверининг двигатели узилиб тушди, бироқ машина ҳаракатланишда давом этди
Хитой ижтимоий тармоқларида BYD Танг электр кроссовери иштирокидаги ноодатий ҳодиса акс этган кадрлар кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Кучли ёғингарчиликдан сўнг сув босган йўлда ҳаракатланаётган автомобилнинг орқа электр двигатели корпусдан деярли узилиб тушган бўлса-да, машина ўз йўлида давом этишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тарқалган видео ва суратларда электр двигателнинг ўз маҳкамлагичларидан бутунлай чиқиб кетгани ва фақатгина юқори кучланишли кабеллар ёрдамида осилиб турганини кўриш мумкин. Ушбу ҳолат техник нуқтаи назардан ўта хавфли бўлишига қарамай, автомобилнинг ҳаракатланиш қобилиятини йўқотмагани кўпчиликнинг ҳайратига сабаб бўлди.
Техник чидамлилик ва кутилмаган носозликРасмий маълумотларга кўра, мазкур ҳодиса автомобил сув босган ҳудуддан ўтаётган вақтда туб қисмидан кучли зарба олиши натижасида юз берган. Тахминларга кўра, ҳайдовчи сув остида кўринмай қолган бирор тўсиққа урилган ва айнан шу зарба орқа электр моторининг маҳкамлагичларини узиб юборган.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу модел BYD Танг кроссоверининг тўлиқ приводли (AWD) версияси бўлгани боис, у иккита мустақил электр двигател билан жиҳозланган. Орқа мотор ишдан чиққан ва осилиб қолган бўлса-да, олдинги ўқдаги двигател ўз функциясини бажаришда давом этган. Айнан шу омил автомобилга ҳаракатни давом эттириш имконини берган.
Ишлаб чиқарувчи муносабати ва суғурта масаласиBYD компанияси вакиллари ҳодисадан хабар топгач, дарҳол автомобил эгаси билан боғланишган ва техник кўрик ташкил этишган. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи зарарнинг аниқ кўлами ва уни бартараф этиш харажатлари ҳақида батафсил маълумот бермаяпти. Шунингдек, осилиб қолган двигателнинг юқори кучланишли тизимга ва батареяга қанчалик зарар етказгани ҳам ўрганилмоқда.
Ушбу ҳолатда суғурта компаниясининг позицияси ҳам ноаниқлигича қолмоқда. Одатда, табиий офат ёки йўлдаги яширин тўсиқ туфайли етказилган зарар суғурта ҳодисаси деб тан олиниши керак, бироқ моторнинг бундай тарзда узилиб кетиши конструкцион мустаҳкамлик борасида ҳам саволларни туғдириши мумкин.
Ўзбекистон бозорида ҳам BYD Танг модели анча оммалашганини ҳисобга олсак, бундай ҳолатлар маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам муҳим огоҳлантириш бўлиб хизмат қилади. Кучли ёмғирлар вақтида сув тўпланган йўллардан эҳтиёткорлик билан ўтиш, айниқса, паст қисмида муҳим агрегатлари жойлашган электромобиллар учун ўта муҳимдир.
…